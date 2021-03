Aarau/Suhr Corona war für die Keba zu viel: Pleite im letzten Moment abgewendet Mit einer Express-Geldspritze von 210'000 Franken haben Aarau, Buchs und Suhr das Schlimmste abgewendet. Aber für das Kunsteis braucht es noch weitere Subventionen. Urs Helbling 02.03.2021, 19.26 Uhr

85'000 Eintritte pro Jahr: In der Keba wird viel Sport getrieben. Severin Bigler / SPO

Wird Kunsteisbahn Aarau (Keba) ein Einzelfall bleiben oder ist sie nur die erste Anlage/Organisation, die von der öffentlichen Hand wegen Corona gerettet werden muss? Fest steht: Ohne eine Express-Geldspritze der Gemeinden Aarau, Buchs und Suhr im Umfang von 210'000 Franken wäre die Keba bereits pleite und hätte die Löhne nicht mehr bezahlen können. Aarau wird als Nothilfe weitere 190'000 Franken beisteuern müssen, doch müssen diese noch vom Einwohnerrat genehmigt werden, wie der Stadtrat gestern mitteilte.

Monatelang kaum Einnahmen und nur Kosten

Dass die Keba finanziell auf eher wackeligen Beinen steht, war seit längeren klar. Ebenso bekannt war, dass das bei der Eröffnung der totalsanierten Kunsteisbahn im November 2016 abgegebene Versprechen, die Keba werde kostendeckend betrieben werden können, eine Illusion ist.

Jetzt hat Corona der Anlage den entscheidenden finanziellen Tritt verpasst: Die Keba war in den letzten Monaten nicht ganz, aber faktisch geschlossen. «Bei den Eintritten fehlen rund 110'000 Franken, bei den Benützungsgebühren der Vereine und der Hallenvermietung fast 120'000 Franken sowie bei den Einnahmen aus der Schlittschuhvermietung rund 130'000 Franken», beschreibt der Stadtrat die Auswirkungen. Die Keba hat zwar eine Kurzarbeitsentschädigung von 29'000 Franken bekommen, doch sie kann, weil sie der öffentlichen Hand gehört, nicht von der Härtefallregelung von Bund und Kanton profitieren.

Und anders als andere städtische Institutionen wie das Kultur- und Kongresshaus (KuK) oder das Schwimmbad kann ihr Fehlbetrag nicht über die ordentliche Rechnung beglichen werden. Denn die Keba ist eine Aktiengesellschaft (Präsident Daniel Lüscher). Und ihre drei Aktionäre Aarau (75%), Suhr (15%) und Buchs (10%) mussten deshalb mit der Nothilfe einspringen.

Künftig braucht es deutlich höhere Subventionen

Doch damit ist es nicht getan: Corona ist zwar das unmittelbare Problem, die finanziell schwachen Beine aber das mittelbare. Und auch hier zeichnet sich eine Lösung ab, die über die Budgets 2022 der drei Gemeinden realisiert werden. Der Anlage sollen zusätzliche Mittel in der Grössenordnung von über 150'000 Franken zufliessen. Knapp 80'000 Franken Mehreinnahmen erhofft sie sich durch den (Zwangs-)Verkauf von Saisonabonnements an die Schulen Aarau-Buchs und Suhr (für alle Schüler). «Zusätzlich sollen die Subventionen der Aktionärsgemeinden Aarau, Suhr und Buchs erhöht werden», heisst es in der Botschaft an den Einwohnerrat. Für Aarau wird das zu Mehrkosten von rund 50000 Franken pro Jahr führen – sofern das Stadtparlament den Beitrag mit dem Budget genehmigt.

Der Stadtrat begründet den finanziellen Einsatz unter anderem damit, dass auf der Keba 545 organisierte Hockeyaner und Eiskunstläufer Sport treiben. Im letzten ordentlichen Jahr (2019/20) verzeichnete die Keba rund 85'000 Eintritte.