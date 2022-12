Aarau/Schöftland «Für uns ist die Hegmatte keine Option mehr»: AVA konzentriert sich nun auf Schöftler Bahnhofareal Mathias Grünenfelder erklärt als stellvertretender CEO die aktuellen und anstehenden Projekte von Aargau Verkehr. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 14.12.2022, 05.00 Uhr

Das Bahnhofareal Schöftland samt Mühleareal und Hegmatte. Bild: zvg

«Das kleinste Problem hat die Gemeinde – da ändert sich einfach nichts. Für uns aber ändert sich alles.» Mit diesen Worten kommentierte Mathias Grünenfelder, stellvertretender CEO von Aargau Verkehr (AVA), die Entscheidung der Gemeinde Schöftland, nicht mehr Hand zu bieten für einen Neubau auf der Hegmatte. Dort, auf der grünen Wiese, wollte die AVA für die Wynental- und Suhrentalbahn ein neues Dienstgebäude erstellen: Werkstatt und Depot in einem, ausgelegt auf einen Zuwachs an Rollmaterial und künftig längere Züge. Aber die Gemeinde blies das Vorhaben im April ab, nach heftigem Widerstand aus dem Volk. Für die AVA hiess das: Entweder sie boxt das Vorhaben mittels Plangenehmigungsverfahren gegen den Willen der Gemeinde durch oder sie findet eine Lösung anderswo.

Mathias Grünenfelder, stellvertretender CEO von Aargau Verkehr (AVA). Bild: Alex Spichale

«Für uns ist die Hegmatte keine Option mehr, weil auch der Kanton ohne entsprechenden Willen der Gemeinde nicht mehr dahintersteht», sagt Mathias Grünenfelder heute. Fest steht aber auch: Die AVA will in Schöftland eine neue Lösung finden – es ist das Linienende, hier macht ein Depot Sinn. Neu konzentriert sich das Unternehmen indes auf das Bahnhofareal. Hier hat es zwar nicht genügend Platz für einen so grossen Wurf wie auf der Hegmatte, wo mehrere Ausbauschritte möglich gewesen wären. Aber für ein Depot mit Werkstattanteil sollte es, unter gewissen organisatorischen Einschränkungen, für den Anfang reichen.

«Wir strecken uns nach der Decke»

Bereits beschlossene Sache ist, dass der Bahnhof Schöftland zu einer ÖV-Drehscheibe für Bus und Bahn umgestaltet wird – das Baugesuchsverfahren läuft. Eine Investorin baut das neue Bahnhofgebäude samt Wohnungen und Büros, AVA mietet sich mit Reisezentrum und Nebenräumen ein. So weit, so bekannt. «Wir werden nun das Areal noch weiterentwickeln», so Grünenfelder. Das heisst: vergrössern und ausbauen. Ein bisschen Richtung Bahnhofstrasse, ein bisschen Richtung die Firmen Purinox und Polymill (Mühleareal); aber unter Beibehaltung historischer Gebäude wie der Fabrikantenvilla. «Die Dimensionen und die Investitionssumme stehen noch nicht fest – wir sind daran, den dringendsten Bedarf zu evaluieren, und wissen in anderthalb Jahren mehr», sagt Grünenfelder. «Wir machen nun das, was sofort nötig ist, um den Mindestbedürfnissen gerecht zu werden – wir strecken uns nach der Decke.»

Klar ist: Es braucht einen Doppelspurausbau vom Bahnhof bis fast zur Haltestelle Nordweg. Ausserdem neue Perrons, die sowohl behindertengerecht als auch auf längere Züge ausgelegt sind; neue Gleisanlagen, neue Fahrleitungen, mehr überdachte Abstellmöglichkeiten für die Züge, eine neue Waschanlage. Die Infrastruktur muss den aktuellsten Sicherheitsvorschriften genügen.

In fünf, sechs Jahren soll das realisiert sein. Grünenfelder: «Vor Corona war die Dringlichkeit höher, man rechnete mit stärkeren Fahrgastzunahmen.» Der Kanton bestellt aber aktuell kein zusätzliches Angebot.

Dafür werden neun alte Züge ausrangiert und durch fünf neue 40-Meter-Züge ersetzt. Netto wird die AVA ab etwa 2025 also weniger Rollmaterial besitzen als heute. Allerdings nur vorübergehend. «Spätestens ab 2035, wenn die erste Niederflur-Fahrzeuggeneration ersetzt werden muss, brauchen wir dringend mehr Abstellkapazität für die längeren Züge», so Grünenfelder. Wenn nicht genügend Platz in Schöftland geschaffen werden könne, müsste man notgedrungen auf Aarau und Suhr ausweichen.

Die AVA baut und plant auch andernorts

Eben erst wurde die Limmattalbahn offiziell eingeweiht – ein Meilenstein in der Geschichte von Aargau Verkehr, zuständig für deren Geschäftsführung, Infrastruktur und Betrieb. Und es stehen weitere Grossprojekte an. In Zofingen erhält die AVA ein neues Busdepot, nachdem es am alten Standort rausmuss, weil die Stadt Zofingen Platz für mögliche Ausbauten rund um «Siegfried» schaffen möchte. Gleichzeitig werden zusätzliche Kapazitäten auch im Hinblick auf eine Elektrobusflotte geschaffen. Das Gebäude baut eine Investorin, AVA wird sich einmieten. Bezug ist im Frühsommer 2023.

Ein halbes Jahr später, im Dezember 2023, wird AVA den Neubau in Aarau beziehen können. An der Hinteren Bahnhofstrasse entsteht aktuell der künftige Hauptsitz mit Reisezentrum; auch die Leitstelle für das gesamte AVA-Netz wird sich hier befinden. Ein Gebäudeteil gehört der AVA, samt 22 Wohnungen in den Obergeschossen. Sie sind noch nicht einmal auf dem Markt, und schon bestehen Wartelisten. Jene im zweiten Gebäudeteil (gehört Metro Immobilien) sind bereits jetzt alle vergeben. Für 40 Wohnungen wurden nur fünf Parkplätze nachgefragt.

In den AVA-Teil einziehen wird auch ein Gastrobetrieb. Mathias Grünenfelder lässt sich partout nicht entlocken, wer – nur so viel: Es wird einer mit grosszügigen Öffnungszeiten. Der stellvertretende AVA-Chef freut sich enorm auf den Umzug: «Die Investition in den Hauptsitz, modern und direkt am Bahnhof, verbessert auch unsere Position im Wettbewerb um Fachkräfte.» Zeitlich und finanziell sei der Neubau samt Ausbau der Gleisanlagen auf Kurs. Das Bauvolumen beträgt zirka 70 Millionen Franken.

Endlich gestartet ist auch der Neubau des Bahnhofs Oberkulm. Ab kommendem Frühjahr laufen die Umbauten der Haltestellen Aarau Binzenhof (bewilligt) und Unterentfelden Oberdorf (noch nicht bewilligt).

Oberentfelden als Riesenprojekt

In Oberentfelden ist AVA federführend bei der Entflechtung des Bahnkreuzes SBB/WSB. Die WSB soll neu unterirdisch geführt werden, in einem Tunnel ungefähr von der Isegüetlistrasse bis zum Tenniscenter. Die Haltestelle Engelplatz würde unterirdisch, darüber sollen der Dorfkern und der gesamte Strassenraum ganz neu gestaltet werden.

Das Bundesamt für Verkehr hat Aargau Verkehr den Auftrag gegeben, das zu realisieren. Für rund 195 Millionen Franken; der Bund bezahlt. «Noch nie haben wir ein so grosses Projekt gebaut», sagt Grünenfelder. Das Konzept wurde im September an einer Infoveranstaltung vorgestellt, rund 200 Interessierte kamen. Zehn schriftliche Rückmeldungen hat Grünenfelder erhalten. Keine, die das Projekt komplett über den Haufen werfen könnten. Er habe «das Gespräch mit den Hochbahnverfechtern gesucht» (oben drüber wäre schneller und billiger, unten durch jedoch die bessere Lösung) und den Leuten auch erklärt, weshalb es nicht so schlimm sei, dass eine Barriere bleiben wird: Bisher seien vier Strassen mit Bahnübergängen betroffen und hätten sich teils gegenseitig behindert; es werde also auf jeden Fall eine grosse Verbesserung eintreten.

Grünenfelder: «Wir sind der Meinung, dass wir nicht alle Probleme im Zentrum Oberentfeldens lösen können, aber die wesentlichen. Die Verkehrsbelastung im Dorfkern wird deutlich abnehmen und besser kanalisiert sein. Auch, weil mit dem Projekt der Verkehr mit dem umgestalteten Knoten beim früheren Tenniscenter mehr auf die Umfahrungsstrasse geleitet werden soll – es soll attraktiver werden, diese zu nutzen, als durchs Dorf zu fahren.» Auch werde die Verkehrssicherheit deutlich erhöht. Nicht zuletzt, weil insgesamt zwölf Bahnübergänge verschwinden.

Mitte 2025 soll das Auflageprojekt fertig sein, wobei noch «die eine oder andere Million eingespart werden sollte». Grünenfelder hofft, 2027 mit dem Bau beginnen zu können, das hänge aber von den Einwendungen und der Bearbeitungsgeschwindigkeit beim Bund ab. «Im besten Fall sind wir zum Fahrplanwechsel 2032 fertig.»

