Fredy Bühler: Der Mann, der keine Ferien machte, ist gestorben

Aarau/Schenkon Der Mann, der keine Ferien machte: Immobilienunternehmer Fredy Bühler ist im Alter von knapp 74 Jahren gestorben Ihm gehörte das Parkhotel in Zurzach und das Widenmoos in Reitnau. Er half die illegale «Villa Wannental» in Gontenschwil vor dem Abriss zu bewahren und er holte die Mächtigen aus aller Welt in den Aargau. Jetzt ist Fredy Bühler, der umtriebige Selfmade-Millionär, verstorben. Nadja Rohner 01.02.2022, 16.00 Uhr

Vom Ruhestand wollte Fredy Bühler beim Gespräch mit der AZ 2010 nichts wissen. AGR

Nur wenige Tage vor seinem 74. Geburtstag ist einer der wichtigsten und umtriebigsten Aargauer Immobilienunternehmer gestorben: «Nach einem Spaziergang hat dein Herz einfach aufgehört zu schlagen», schreibt die Familie von Fredy Bühler in der Todesanzeige.

Es passt zu dem Mann, der kaum je eine Pause machte. «Bloss, weil ich bis heute 550 Millionen Schweizer Franken umgesetzt habe, will ich noch lange nicht in den Ruhestand treten», sagte er 2010, damals 62, in der AZ.

Aufgewachsen in einem Schlieremer Wohnblock, machte Bühler eine Maurerlehre und liess sich bald zum Bauführer ausbilden. Dann stieg er in den Immobilienhandel ein: Er kaufte mehrere Dutzend alte baufällige Bauernhäuser, sanierte sie und verkaufte sie mit Gewinn weiter. Er erwarb Liegenschaften aus Konkursgeschäften, liess überholte Anlagen sprengen, ersteigerte überschuldete Hotels im In- und Ausland. «Weil über die Jahre niemand mehr in diese gigantischen Hotelprojekte investieren wollte, gehören heute noch viele Häuser mir», sagte er 2010. «Ein Projekt allein genügt dem Mann nie», so das SRF 1990 in einer Dokumentation.

Ferien im herkömmlichen Sinne kannte er nicht, gearbeitet wurde sieben Tage die Woche. In einem SRF-Beitrag sagte er 1990: «Wenn du so eine Bärengesundheit hast, kannst du 15 Stunden chrampfen am Tag.» Und:

«Was machst du in den Ferien? Du reist irgendwo hin und schaust etwas an. Das mache ich auch – ich habe also jeden Tag Ferien.»

Fredy Bühler übernahm die Initiative zum Bau des Kurhotels in Zurzach, zur Ausgestaltung des Gasthofes zur Waage in ein Hotel und schliesslich zum Bau des Parkhotels. Er legte den Grundstein für das Tierheim auf dem Böhler und realisierte in der ganzen Schweiz riesige Bauprojekte.

Spektakulär war seine Beteiligung an der Rettung der einst illegal erbauten «Villa Wannental»: Bühler und sein enger Freund, der Zurzacher Hugo Ammann, kauften die Liegenschaft zum Zeitpunkt, als die Abbruchverfügung bereits da war – und initiierten dann die Nutzungsänderung mit, um das Bauwerk zu legalisieren.

Fredy Bühler (l.) bei der Übergabe seines «Widenmoos» an Sohn Daniel. Frieda Steffen/AAR

Nicht alles gelang. Die grossen Pläne für das Industriegebiet Hard in Siggenthal scheiterten in der Wirtschaftsflaute, ebenso jene für einen Industriekomplex in Felsenau. Auch in Zurzach konnte er nicht alles verwirklichen. Und die Justiz beschäftigte sich mehrfach mit Bühler, ohne dass jedoch wirklich etwas hängen blieb. In einem Porträt wurde er als «Mann mit eisernem Willen und gläubigem Herzen» beschrieben, in einem anderen als «unzimperlich».

Bühler war Sport-Sponsor, stand dem FC Aarau nahe und hatte ein herausragendes Netzwerk in grossen Teilen der Welt. «Sein Herz schlägt für Europa», titelte «Der Sonntag» vor einigen Jahren. Bühler war Träger des Mérite Européen in Silber, der hohen Auszeichnung für besondere Verdienste um ein vereintes Europa.

Trump, Kohl, Merkel – alle waren bei Fredy Bühler

In Reitnau besass er seit 1989 die Liegenschaft Widenmoos (ehemalige Bally-Villa), die er 1992 zum «Resort Widenmoos» umbaute und laufend erweiterte. Hier, an der Grenze zum Luzernischen, richtete er einen Wirtschaftsclub ein («Denkfabrik», nannte er es), in dem internationale Grössen aus Politik und Wirtschaft ein- und ausgingen: Einst Donald Trump, auch Helmut Kohl, später auch Angela Merkel, Klaus Schwab oder Jean Claude Juncker.

Bühler traf auch den demokratischen US-Politiker Al Gore, Otto von Habsburg, die deutschen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker und Roman Herzog, aber auch den Präsidenten aus Afghanistan oder der Ukraine. Manche von ihnen zählte er zu seinen Freunden.

Fredy Bühler während eines Interviews in seinem Büro in Aarau. Hier wohnte er während der Jahrzehnte, später zügelte er an den Sempachersee. André Albrecht/WIR

Fredy Bühler war mit Madeleine Bühler-Riedwyl verheiratet, die ihm über all die Jahre eine grosse berufliche wie private Unterstützung war. Auch wenn sie ihn oft entbehren musste, wie Bühler 1990 selber sagte: «Wir haben mit Nichts angefangen, wir wollen es zu etwas bringen – und wir sind noch nicht am Ziel.»

2010 dann fand er:

«Die Europa-Silbermedaille hätte man 2007 auch meiner Frau überreichen können, allein dafür, dass sie mich immer noch aushält.»

Jahrzehntelang hatten Bühlers in Aarau gelebt, zuletzt während einiger Jahre am Sempachersee. Das Paar hatte zwei Söhne, Stephan und Daniel. Im SRF-Beitrag von 1990 sieht man Bühler, sonst den knallharten Geschäftsmann gebend, strahlen, wenn er über sie spricht: «Wenn ich es mal geschafft habe, dass die Familie daheim zufrieden ist und sagt ‹Papi, super›, dann bin ich der glücklichste Mensch.»

