Aarau/Paris Die fabelhafte Welt der Abigail: Eine Aarauerin, die als Model die Welt erobert Als Teenagerin wanderte «Abi» Taugwalder von Aarau aus und wurde ein begehrtes Model. Nach 15 Jahren in Tokyo lebt die 44-Jährige jetzt in Paris – und hat wegen ihrer Yoga-Fähigkeiten einen viel beachteten Instagram-Auftritt.

Sie sei wie eine Morgenbrise, schreibt eine Kundin über Abigail «Abi» Taugwalder. Zum ersten Eindruck passt es. Als sich «Abi» per Videochat meldet, hat sie gerade eine Lektion «Pyjama Yoga» beendet, die sie über Zoom anbietet. «In Paris stehen die Leute tendenziell etwas später auf als in der Schweiz», sagt sie und lächelt sanft. Vor zweieinhalb Jahren ist sie nach Frankreich zurückgekehrt. Davor lebte die Enkelin des Schriftstellers Hannes Taugwalder 15 Jahre in Tokyo.

«Meine Französischlehrerin in der Bezirksschule hat mir ihre Liebe zu Frankreich mitgegeben», sagt Abigail Taugwalder. Während die schlanke Frau mit schulterlangen blonden Haaren erzählt, schleichen sich immer wieder Anglizismen und französische Wörter ein. Sie sei in ihrem Leben oft «with the flow» (dt. «mit dem Fluss») gegangen. Etwa damals mit 16 Jahren, als sie für die Matura nach Südfrankreich zog.

Später macht sich Abigail Taugwalder auf nach London. Sie will Grafikerin werden. Doch sie bleibt in Paris hängen. Für eine Modelagentur jettet sie um die Welt, kommt nach Hamburg, Mailand, Los Angeles, Sydney und mit 20 Jahren zum ersten Mal nach Tokyo, wo sie ihren heutigen Ex-Mann kennenlernt.

«Unglaubliche Angst» beim grossen Erdbeben

Als ihre Tochter Elizabeth ein Jahr alt ist, wird die ferne Metropole Abigail Taugwalders Zuhause. Zwei, drei Jahre hätten es auf «Planet Mars» werden sollen, wie die 44-Jährige Japan scherzhaft nennt. Schliesslich bleibt die Familie – inzwischen mit Sohn James – 15 Jahre. Abigail Taugwalder erzählt von dunstenden Onsen inmitten von Wäldern und öffentlichen Bädern in der Stadt, vom Ausblick aus ihrem Haus (auf der einen Seite der Mount Fuji, auf der anderen das pulsierende Viertel Shinjuku) und Radtouren vorbei an Schreinen und Wolkenkratzern. Doch es gibt auch die Kehrseite: Frauen seien in der japanischen Gesellschaft sozial tiefergestellt, so «Abi»: «Das war manchmal schwierig», sagt sie. Noch viel prägender ist der 11. März 2011: Als die Erde minutenlang bebt, weiss die Familie nicht, wie es ausgeht. «Wir hatten unglaubliche Angst», erzählt Taugwalder.

In den zweieinhalb Jahrzehnten haucht «Abi» Tokyo etwas Aarau ein: Auf der Dachterrasse pflanzt sie Gemüse und Kräuter an und steigt mit einem Laden für nachhaltige Kindermode wie einst ihr Grossvater (heute Stoffzentrale AG) in die Kleiderbranche ein. Um ihre Produkte bekannt zu machen, organisiert sie Events mit verschiedenen Marktständen. «Es war ein bisschen wie damals bei den Quartierfesten in den Goldern», erzählt die Yogalehrerin.

Immer wieder kommt sie in die Schweiz zurück – zum Skifahren, für Familienbesuche und den Maienzug. «Mein Sohn liebt Aarau», sagt sie. Nach der Trennung von ihrem Ehemann zieht es sie mit ihren Kindern ganz nach Europa. Einblicke gibt sie in den sozialen Medien: Auf ihrem Instagramprofil «abisjournal» teilt sie mit fast 5900 Abonnenten Wohlfühltipps und Bilder von sich beim Yoga (allein und mit ihrer Tochter) oder High-Society-Events wie den Filmfestspielen von Cannes. Ein Stück Tokyo nimmt sie in ihr neues Leben mit: Im Garten ihrer Eltern in Aarau pflanzt sie einen Kirschblütenbaum und bald bringt sie eine japanisch inspirierte Pflegelinie heraus. Sie heisst «Asagiri» – das bedeutet Morgendunst.