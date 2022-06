So zeigt sich der Immobilienmarkt in der Region Aargau West

Aarau/Lenzburg/Kulm Explodierende Preise, steigende Zinsen und fast kein Bauland mehr – so zeigt sich der Immobilienmarkt in der Region Nach dem jüngsten Zinsentscheid der Schweizerischen Nationalbank könnte sich der Immobilienmarkt ein wenig beruhigen. Trotzdem dürften für aktuelle und künftige Hausbesitzer keine ruhigeren Zeiten anbrechen, wie eine Umschau mit Experten aus der Region zeigt. Florian Wicki Jetzt kommentieren 25.06.2022, 05.00 Uhr

Ein Häuschen auf dem Land, etwa hier in Hallwil? Das ist kaum noch erschwinglich. Chris Iseli

Die Mitteilung ging wie ein Paukenschlag durch die Nation: Die Schweizerische Nationalbank beschloss am 16. Juni, den Leitzins zum ersten Mal seit 15 Jahren wieder zu erhöhen. Und das gerade um überraschend deutliche 0,5 Prozentpunkte.

Was sind die Auswirkungen auf den sowieso schon heissgelaufenen Immobilienmarkt in der Region Aargau-West? Wo sind die Hotspots, wo gibt es noch Potenzial, und was hat der Leitzins eigentlich mit Hypotheken zu schaffen? Die AZ hat drei Experten aus der Region befragt.

Aarau immer noch an der Spitze, doch die Peripherie holt auf

Laut Christoph Wilhelm, Leiter Kompetenz- und Fachzentrum Kredite und Mitglied der Bankleitung Raiffeisenbank Aarau-Lenzburg, ist in der Region Aarau vor allem die Stadt als Wohnort hochbegehrt. Da sei, besonders an den Hanglagen wie dem Hungerberg oder in den Gartenstadtquartieren Gönhard oder Zegli, auf dem offiziellen Markt fast nichts mehr zu haben.

Man könne aber durchaus sagen, dass die gesamte Region Aarau aufgrund ihrer Makro-Lage – wenn man die Arbeitsplätze in der Region, die Anschlüsse an die Autobahn und den öffentlichen Verkehr miteinbezieht – ideal liege: «Folglich sind auch alle Gemeinden um die Stadt Aarau, also Küttigen, Suhr, Buchs, Biberstein und so weiter, sehr begehrt.» Etwas besser sei die Situation dann in der erweiterten Region, etwa in Kölliken, Holziken oder Gretzenbach. Aber auch da sei Wohneigentum begehrt. Wilhelm: «Günstig ist es nirgends, einfach nicht überall gleich teuer.»

Christoph Wilhelm, Leiter Kompetenz- und Fachzentrum Kredite und Mitglied der Bankleitung der Raiffeisenbank Aarau-Lenzburg zvg

Wilhelm macht ein Beispiel: «Nehmen Sie ein Einfamilienhaus für 1,5 Millionen Franken. So eines finden Sie in Aarau kaum, in Oberentfelden schon eher und in Kölliken bekommen Sie für 1,5 Millionen schon etwas Ordentliches. Als Eigenmittel bringen Sie 500’000 Franken mit, also brauchen Sie eine Hypothek über 1 Million Franken. Mit Zins und Nebenkosten brauchen Sie als Familie ein Einkommen zwischen 170’000 und 200’000 Franken, damit die Hypothek tragbar ist.»

Das werde für eine klassische Familie, in der eine Person einen gutbezahlten Job in der Grössenordnung von 110’000 bis 120’000 Franken Einkommen hat und sich die andere um die zwei kleinen Kinder kümmert, oder in der ein Jobsharing gelebt wird, schon schwierig.

Die Situation wird sich laut Wilhelm immerhin nicht bis ins Endlose zuspitzen: «Der Weg der Preise nach oben ist beschränkt – ich glaube, der Zenit ist allmählich erreicht.» Gerade jetzt, wo die Zinsen wieder ansteigen, würden sich viele Kunden Gedanken machen. Wilhelm sagt: «Im vorherigen Beispiel hätten Sie mit einer Hypothek von einer Million Franken vor ein paar Monaten nur 1000 Franken effektive Zinskosten pro Monat gehabt.» Die seien inzwischen auf gut 2500 bis 3000 Franken angestiegen, erklärt Wilhelm:

«Das dämpft die Nachfrage, man überlegt es sich zweimal, und das könnte zur einer Stabilisierung der Preise führen.»

Die Situation mit den steigenden Zinsen werde nun früher oder später zu einem Umdenken führen müssen, ist sich Wilhelm sicher: «In den letzten Jahren musste man sich nicht entscheiden, ob man sich ein grosses Haus und zwei Urlaube pro Jahr leisten kann. Nun muss sich der Mensch nach 15 Jahren Schönwetterphase entscheiden.» Rein rechnerisch sei eine Hypothek auch nach dem Zinsanstieg immer noch nicht teuer, fügt er an: «Bis zur Finanzkrise 2008 waren Zinsen unter 3 Prozent gar nicht vorstellbar, und dann sind sie selbstverständlich geworden.»

In der Überbauung «Baumgarten» Küttigen ist etwa die Hälfte des Wohneigentums schon weg. Die Mietwohnungen kommen erst noch auf den Markt. Valentin Hehli

Wilhelm hofft, dass sich die Preise nun stabilisieren und der Immobilienmarkt eine sanfte Landung hinlegen wird – die Preissteigerungen der letzten drei Jahre seien einfach zu viel: «Vergleicht man die Landpreise von Kölliken und Aarau, haben erstere in den letzten 18 Monaten massiv überproportional zugelegt.»

So seien die Preise pro Quadratmeter in dieser Zeit in Aarau um etwa 4,9 Prozent gestiegen und in Kölliken um über 33 Prozent. Natürlich sei aber die Basis der beiden Ortschaften nicht vergleichbar: «In Kölliken finden Sie immer noch Land für 500 bis 700 Franken pro Quadratmeter, während wir in Aarau von einer Bandbreite von 1500 bis 2500 Franken reden.»

Nähe zu Zürich, zum See und zur Autobahn helfen in der Region Lenzburg-Seetal

Auch in der Region Lenzburg-Seetal sind es vor allem die Zentrumsgemeinden, die begehrt sind. Das erklärt Rolf Bohnenblust, Direktor des Bereichs Risikokontrolle und Mitglied der Bankleitung der Hypothekarbank Lenzburg. Auch primär wegen der Mobilität: «Von Lenzburg aus sind Sie in 22 Minuten am Hauptbahnhof Zürich, so lange braucht man je nach Quartier auch in Zürich selber.» Deshalb sei Lenzburg selber bereits im Einzugsgebiet der Stadt Zürich und nur schon das fördere die Attraktivität des Standorts.

Rolf Bohnenblust, Direktor des Bereichs Risikokontrolle und Mitglied der Bankleitung der Hypothekarbank Lenzburg zvg / Boris Baldinger

Weitere Faktoren seien etwa gute Infrastrukturen und Schulen, auch die Steuern, weshalb Steuerparadiese wie Meisterschwanden, Seengen (der Seeanstoss hilft natürlich auch) oder Staufen mit seiner guten Verkehrslage zu den begehrteren Ortschaften gehören. Bohnenblust: «Diese Gemeinden heben sich sicher vom Durchschnitt ab, und zwar gegen oben.»

Es gebe in der Region schon noch Gemeinden wie etwa Ammerswil oder Egliswil, in denen Wohneigentum günstiger zu haben sei als beispielsweise in Meisterschwanden. Doch auch dort nimmt die Menge an Menschen ab, die sich das überhaupt noch leisten können. Bohnenblust macht ein Beispiel:

«Nehmen Sie ein Haus, das 1 Million Franken kostet. Sie bringen 200’000 Franken Eigenkapital mit, dann brauchen Sie eine Hypothek von 800’000 Franken. Dafür brauchen Sie aus Gründen der Tragbarkeit ein Nettoeinkommen in der Grössenordnung von 130’000 bis 150’000 Franken.»

In vielen Fällen könne man sich also so ein Haus nur als Doppelverdiener leisten, anders sei es schlicht aufgrund der Zahlen nicht möglich.

Tragbarkeit heisst, dass man sich seine Hypothek auch langfristig leisten kann. Dieser Umstand ist einerseits abhängig vom Einkommen, aber halt auch von der Zinssituation. Um Schwankungen vorzugreifen, rechnen Banken bei der Vergabe von Zinsen nicht mit dem aktuellen Zinssatz, so Bohnenblust: «Als Beispiel: Eine 5-Jahre-Hypothek kostet derzeit etwas in der Grössenordnung von 2 bis 2,5 Prozent Zins.»

Banken werden aber von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht dazu verpflichtet, bei der Tragbarkeitsberechnung einen kalkulatorischen Zinssatz von 5 Prozent zu verwenden. Dazu kommen die Rückzahlung des geschuldeten Betrags (Amortisation) sowie Unterhalts- und Nebenkosten (Strom, Wasser und so weiter) von einem Prozent des Hauswerts pro Jahr, das ergibt zusammen den Betrag, den man mit dem Haushaltseinkommen stemmen können muss.

Baustelle Henz-Areal in Suhr: Auf dem an der Gränicherstrasse gelegenen Areal entstehen Eigentumswohnungen, Mietwohnungen und Gewerberäume. Severin Bigler

Auch Bohnenblust hat sich natürlich bereits mit den steigenden Hypothekarzinsen auseinandergesetzt: «Nehmen wir Festzinshypotheken über mehrere Jahre als Beispiel, die meisten Hausbesitzer haben diese Finanzierung. Die sind seit Anfang Jahr schon erheblich teurer geworden.» Das betreffe im Moment noch nicht alle Kunden, aber immerhin jene, deren Hypotheken nun auslaufen, so Bohnenblust: «Wird eine Hypothek erneuert, macht die Bank ein neues Angebot und verwendet dabei den aktuellen Zinssatz. Der liegt natürlich immer noch im Rahmen der Tragbarkeit.»

Hier zeige sich nun aber der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, fügt er an:

«Wenn der Kunde über Jahre deutlich tiefere Zinsen bezahlt hat, hat er sich vielleicht auch an ein gewisses Ausgabeverhalten gewöhnt, sei es beim Auto, bei Konsumgütern oder auch bei den Ferien.»

Da könnten jetzt gewisse Anpassungen im Verhalten erforderlich werden. Bohnenblust: «In den letzten Jahren sind Einfamilienhausbesitzer deutlich günstiger gefahren, wenn man die Zinsen mit der Miete einer vergleichbaren Wohnung vergleicht. Nun gleicht sich das wieder aus.»

Das Suhrental wäre die begehrtere Region, im Wynental hat es dafür noch Platz

«Auf der Suhrental-Achse sind eigentlich alle Gemeinden sehr gut gelegen», erklärt Michael Lüthy, Kundenberater Finanzieren bei der Bank Leerau Genossenschaft. Ein Hotspot sei sicher Schöftland als zentral gelegene Gemeinde – aber auch Hirschthal, Muhen und Oberentfelden profitierten von der Nähe zur Autobahn. Denn auch hier seien Faktoren wie zum Beispiel Anschlüsse ans Verkehrsnetz, sei es die Autobahn oder der öffentliche Verkehr, für die Bewertung eines Standorts enorm wichtig.

Im Wynental sei die Situation vergleichbar, fährt Lüthy fort: «Zumindest dort, wo man zu vernünftigen Preisen noch Bauland erhält.» Es gäbe keine Gemeinde im Wynental, die besonders gut oder besonders schlecht dastehe, so die Analyse des Experten. Um die Autobahn zu erreichen, müsse man so oder so das Tal wechseln: «Die meisten Gemeinden im Wynental sind ja entweder über den Böhler nach Schöftland, nach Aarau oder dann ins Seetal orientiert.» Hingegen gelte das Wynental als besonders attraktiv, weil man da überhaupt noch Bauland findet. Das sei im Suhrental enorm herausfordernd, so Lüthy:

«Entweder hat es kein Bauland, und wenn man dann noch irgendwo findet, ist es einfach sehr teuer.»

Michael Lüthy, Kundenberater Finanzieren bei der Bank Leerau. zvg / Bank Leerau

Im Hauptmarktgebiet der Bank Leerau, dem Suhren- und Wynental, fällt auf, dass es besonders für junge Familien deutlich schwieriger geworden ist, an Wohneigentum zu kommen: «Für eine klassische Kleinfamilie mit einem gemeinsamen Pensum von 140 Prozent sind die Liegenschaftspreise momentan sehr hoch.»

In der Region betrug der Medianlohn 2020 noch etwas um die 90’000 Franken im Jahr – so sei die Tragbarkeit für eine Hypothek nur schwer zu erfüllen. Deshalb liessen sich derzeit viele junge Familien – gesetzt den Fall, sie haben diese Möglichkeit – von ihren Eltern unterstützen, entweder per Erbschaftsvorbezug oder mit einem zinslosen Darlehen, das mit den Eigenmitteln ans Haus beigesteuert wird.

Und die Situation sei in den letzten Wochen nicht entspannter geworden, so Lüthy. Im Gegenteil: «Wir haben über alle Hypothekarlaufzeiten Zinserhöhungen von über einem Prozent festgestellt.» Was heisst das konkret für Interessenten von Wohneigentum? Lüthy:

«Man muss sich bewusst sein, dass die Zinsen derzeit auf einem höheren Punkt angekommen sind; dies bedingt also, die genaue Budgetplanung im Griff zu haben.»

Es werde immer realistischer, dass früher oder später wieder ein Drittel des Haushalteinkommens fürs Wohnen eingesetzt werden muss: «Und nicht nur 10 Prozent wie in den vergangenen Jahren.»

Am Wiesenweg in Rupperswil entsteht neuer Wohnraum. Sandra Ardizzone

Das könne zu Umstellungen führen: «Früher hat man sich etwas geleistet, ein schönes Haus, zwei Autos und schöne Ferien, weil die Liegenschaft ja so günstig war – nun wird man wahrscheinlich irgendwo wieder Abstriche machen müssen.» Lüthy rät seiner Kundschaft deshalb zur Vorsicht: «Rechnen Sie nach, was Sie sich noch leisten können, wenn die Zinsen weiter steigen – sonst sind Sie nicht gut aufgestellt, wenn es beim Ablauf der Hypothek zu einer Zinserhöhung kommt.» Auch wenn Prognosen für die Zukunft immer extrem schwierig seien, glaubt Lüthy nicht, dass die Zinsen wieder auf ein derart tiefes Niveau wie zum Beispiel noch zu Jahresbeginn zurückkommen.

