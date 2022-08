"Unverpackt"-Läden: Wechsel in Lenzburg, Aus in Aarau

Aarau/Lenzburg Aarauer «Unverpackt»-Laden geht definitiv zu – in der Lenzburger «Auffüllbar» gibt es einen Wechsel Fünf Jahre nach der Eröffnung und nach einer erst hoffnungsvollen Nachfolgesuche kommt nun ganz überraschend das Aus für den Aarauer Laden. In erst im Frühling eröffneten Laden in Lenzburg gibt es derweil bereits den ersten Wechsel. Katja Schlegel, Anja Suter 30.08.2022, 21.00 Uhr

Das «Unverpackt» an der Milchgasse in Aarau schliesst im September seine Tür. Katja Schlegel / Aargauer Zeitung

Das «Unverpackt» in der Aarauer Milchgasse schliesst im September. Definitiv. «Alles Hoffen auf ein Weiterführen war umsonst, die Interessenten haben sich im allerletzten Moment umentschieden», sagt Viviane Wagner, Präsidentin der rund 200-köpfigen Genossenschaft, die den Laden trägt. Eine überraschende Nachricht: Die Nachfolgeregelung schien bereits in trockenen Tüchern – doch nun verkündet der Laden auf den sozialen Medien die definitive Schliessung. Fast auf den Tag genau fünf Jahre nach der Eröffnung im August 2017.

Für Wagner hat die Nachricht der definitiven Schliessung zwei Seiten: «Die Vorstellung, dass es diesen Laden Ende September nicht mehr geben wird, schmerzt.» Denn gross war der Kundenstamm, genauso wie das Bedürfnis, restlos verpackungsfrei einkaufen zu können. Gefehlt hatte es aber an Laufkundschaft, die Non-Food-Produkte mit grosser Marge kaufte; die Last, jeden Monat vier Mitarbeiterinnen zu bezahlen, sowie die coronabedingten Schliessungen hatten dem Laden den Schnauf ausgehen lassen.

Und da kommt die zweite Seite ins Spiel: «Dieses definitive Aus birgt auch eine gewisse Erleichterung», sagt Wagner. «Das letzte Jahr war happig. Wir hatten bis zuletzt gehofft, dass wir das hinbekommen.» Von Freitag, 2. September, bis Samstag, 17. September, findet ein Totalausverkauf statt. Danach schliesst der Laden, Infrastruktur und Mobiliar werden verkauft. Wer Interesse an einem Stück hat, kann sich direkt beim Ladenpersonal melden.

In Lenzburg gibt es bereits ersten Wechsel

Im April ging der erste Lenzburger Unverpackt-Laden auf, die «Auffüllbar» mit offen angebotenen Produkten wie Teigwaren, Mehl aber auch Kosmetik. Auch für Kaffee und Kuchen kann man einkehren. Eigentümerinnen des Ladens sind Janine Bachmann und Sonja Stutz. Das wird sich jedoch ändern.

«Sonja Stutz hat entschieden, dass sie für sich im Laden keine langfristige Zukunft sieht», erklärt Bachmann. Stutz steht der «Auffüllbar» voraussichtlich noch bis im Dezember zur Verfügung. Janine Bachmann sucht nun eine Person, die sich in der «Auffüllbar» engagieren möchte. «Ich bin sehr offen, in welcher Form das sein wird. Der Laden ist noch in der Aufbauphase, deshalb kann ich keinen fixen Monatslohn garantieren.» Sie hoffe auf jemanden, der sich an den Chancen und Risiken des Konzeptes beteiligen möchte, so Bachmann. Auch Freiwillige und Helfende seien immer willkommen.