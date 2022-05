1. Mai in Aarau und Lenzburg: einmal verhagelt, einmal sonnig

Aarau/Lenzburg 1.-Mai-Feiern: Einmal verhagelt, einmal sonnig – und mit 100-jährigem SP-Mitglied am Tisch In Aarau musste Silvia Dell’Aquila als Organisatorin den Umzug absagen, in Lenzburg zeigte sie sich am Rednerpult energisch. Letzteres gefiel den Zuhörenden sichtlich. Unter ihnen das wohl weit älteste SP-Parteimitglied, Hans Gloor aus Schafisheim. Nadja Rohner und Katja Schlegel 01.05.2022, 16.46 Uhr

Die geplante Demo zum 1. Mai wurde wegen Hagel abgesagt. Dennoch zogen einige Teilnehmende los. Nadja Rohner

Das ist Pech: Nachdem 2021 die Aarauer 1.-Mai-Kundgebung bei Hudelwetter stattgefunden hat, sind die Bedingungen dieses Jahr noch schlechter. Eine halbe Stunde vor Umzugsbeginn am Samstag beginnt es zu tröpfeln, um 16 Uhr giesst es wie aus Kübeln.

Da hilft auch das Abwarten nichts, es folgen Hagelschauer und Sturmböen, Blitz und Donner. Die Gewitterzelle hält sich hartnäckig. Gegen 16.20 Uhr entscheidet die Präsidentin des Aarauer 1.-Mai-Komitees, Silvia Dell’Aquila – gleichzeitig für das Ressort Sicherheit im Aarauer Stadtrat zuständig –, dass der Umzug nicht stattfindet.

Die Teilnehmenden sollen sich auf direktem Weg zur Feier am Holzmarkt begeben. Der Schwarze Block zieht dennoch mit Transparenten und Sprechgesängen durch die Bahnhofstrasse, und ein paar weitere Demonstrierende folgen. Umgehen muss der Mini-Demozug das Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Aarau, die beim Manor mit der Beseitigung eines Wassereinbruchs (Ursache zunächst unbekannt) beschäftigt ist.

Immerhin: Die Feier auf dem Holzmarkt kann wie geplant stattfinden. Es sprechen Rolf Schmid (Präsident Netzwerk Asyl Aargau) und Sibel Arslan, Nationalrätin der Basler Grünen.

Vom «Kampftag der Arbeiterbewegung» zum «1. Mai»

Mehr Wetterglück hat Silvia Dell’Aquila tags darauf in Lenzburg: Kalt ist es zwar, aber schön. Gekommen sind so viele, dass «wir schon fast etwas zusammenrücken müssen», wie sich Grossrätin Gabi Lauper Richner freut. Und das Kommen lohnt sich: Schriftsteller Charles Lewinsky hinterlässt Eindruck.

Mit einer 1.-Mai-Rede, die so ganz anders ist, weil weder aus der Feder eines Politikers noch der eines Gewerkschafters. Lewinsky spricht über Worte. Worte als Munition, als Unheil stiftende Kreationen. Und er betrachtet dabei mitunter die Namensgeschichte «1. Mai», der einst als «Kampftag der Arbeiterbewegung» so viel energischer daherkam und immer wieder umbenannt wurde, je nach Machthaber oder Interesse.

1. Mai Feier auf dem Metzgplatz in Lenzburg mit Silvia Dell'Aquila und Charles Lewinsky, moderiert von Gabi Lauper Richner. Katja Schlegel

Energisch wird wiederum Silvia Dell’Aquila: Sie appelliert, das 1.-Mai-Motto «Friede, Freiheit, Solidarität» nicht nur zu leben, sondern es bei den Abstimmungen dieses Jahr auch zu bekräftigen; Stichworte Steuergesetzrevision, Frontex-Vorlage und AHV 21.

«Während der Pandemie ist uns noch einmal deutlich vor Augen geführt worden, in was für einer privilegierten und egoistischen Welt wir leben», sagt Dell’Aquila. Gerade deshalb müsse man jetzt für eine gerechte Welt einstehen und andere Länder dabei unterstützen, wieder auf die Beine zu kommen.

VPOD-Regionalleiterin, Grossrätin und Aarauer Stadträtin Silvia Dell'Aquila. Katja Schlegel

Ein 100-jähriger Zuhörer ist mit dabei

Die Rede kommt bei den Leuten auf dem Platz an, immer wieder klatschen und nicken sie. «Das hat mir gefallen», sagt auch Hans Gloor. Gerade noch hat er erzählt, wie es früher war: Lauter und kämpferischer, zu Hunderten sei man vom Bahnhof zur Schützenmatte gezogen, angeführt von denen mit den roten Fahnen.

Aber das sei lange her, hat er gesagt. Wie lange, darüber kann man nur staunen: Der Schofiser ist im Februar 100 Jahre alt geworden. Vor 81 Jahren ist er in die Gewerkschaft eingetreten, vor 75 Jahren in die SP. Einen «dienstälteren» Genossen findet man bestimmt nicht so schnell wieder.