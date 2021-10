Auf Wümmet mit den Aarauer Ortsbürgern

Aarau/Herznach Wümmet mit den Aarauer Ortsbürgern am Herznacher Rebberg: Mehr Trauben, als sie brauchen können Die Trauben für den Aarauer Ortsbürgerwein wachsen in Herznach. Trotz eines regnerischen Jahres sind bei der Lese der weissen Trauben so viele zusammengekommen, dass ein Teil verkauft werden muss. Das Problem: Nach zwei abgesagten Maienzug-Banketten sind die Lager noch voll. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 01.10.2021, 05.00 Uhr

Vier Stunden und 34 Hände haben gereicht, um knapp 2,3 Tonnen Trauben zu lesen. Valentin Hehli / AAR

Wie Leim klebt der Saft an den Händen. An den Rebscheren, an den Gummihandschuhen. Aber gut, ists kein Roter, sonst sähe man abends aus, als hätte man was geschlachtet, tönts von oben her durchs Laub. Da würde nur Zitronensaft helfen; bei Weissem tuts auch ein Gutsch Wasser.

Es ist Wümmet. Ein paar Aarauer sind ausgezogen, um ihre Ortsbürger-Trauben zu holen. Im Konvoi über die Staffelegg, gegen Herznach zu. Hier liegt ihr Rebhang hinter dem Bergwerksilo. 1988 haben die Ortsbürger ihn gekauft; der inzwischen verstorbene Stadtoberförster Eugen Wehrli wars, der damals fand, zu einer rechten Ortsbürgergemeinde gehöre doch auch ein Ortsbürgerwein.

3166 m2 Riesling-Sylvaner stehen inzwischen hier, 1300 m2 Pinot Noir und 700 m2 Malbec. Die jüngsten Stöcke sind etwa sechs Jahre alt, die ältesten knapp 30. Betreut werden sie von Monika und Willi Boss, die neben dem Rebberg wohnen. Das Maschinelle, das Mähen und das Spritzen, übernimmt jeweils die Küttiger Weinfamilie Wehrli, ebenso das Keltern.

«Me mues de Vögel jo au no öbbis loh»

Stadtförster Roger Wirz hat zu Beginn des Nachmittags nicht viele Worte verlieren müssen. Die Helfer, vier seiner eigenen Leute und zwölf Private, kennen das Prozedere. Die haben sich Kiste und Rebschere genommen und sich an die Arbeit gemacht. Heute sind die weissen Trauben dran, die roten brauchen noch zwei, drei Wochen.

Der Hang ist stotzig und die Stöcke verlaufen quer, da kann man nicht beidseits der Reben stehen und durch die Blätter «schnädere». Aber auch so ist es schön; mitten im Grünen, im Nacken die Sonne, die alles in ein sattes Licht taucht. Schwer liegen die abgeschnittenen Trauben in der Hand, die kleinen Beeren satt aneinandergepresst, es ist eine helle Freude.

Aber das nasse Frühlingswetter hat auch Spuren hinterlassen, es gibt viel zu Sortieren: Die Trauben mit gräulichem Mehltaupelzchen schnippt man mit den Fingern oder der Schere raus, ebenso die Lederbeeren. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Gras. Oder man lässt sie hängen. «Me muess de Vögel jo au no öbbis loh», sagt einer.

Eine Flasche pro Kilo Trauben; das sprengt das Lager

Die Kisten füllen sich rasch. Wirz’ Team vom Forstbetrieb Region Aarau leert und schleppt, räupelt mit einer Motorschubkarre den Hang hoch und runter. Unten steht der Traktor samt Anhänger, vollgestellt mit Metallbottichen, sogenannten Standen. «Gut 1500 Kilogramm werdens wohl werden», schätzt Wirz. Ein Kilogramm Trauben ergibt rund eine Flasche Wein à 7,5 Deziliter; würde also 1500 neue Flaschen Ortsbürgerwein machen, allein vom Riesling-Sylvaner. Doch Wirz winkt ab; «die Lager im Forstwerkhof sind noch voll».

Roger Wirz, Stadtförster Aarau Valentin Hehli / AAR

2019 hatte man beschlossen, künftig am Maienzug-Bankett weissen Ortsbürgerwein auszuschenken, 1000 Flaschen waren dafür reserviert. Doch nun sind zwei Bankette ausgefallen. Zwar verkaufen die Ortsbürger ihren Wein im Rathaus oder online. Aber eben. Ein Teil der weissen Trauben wird deshalb an Wehrli verkauft.

Plötzlich wird aus dem Altweibersommer Herbst. Es fängt an zu regnen, die Temperatur fällt merklich. «Als hätten wir es mit dem Wümmet heraufbeschworen», lacht eine der Helferinnen und zieht sich die Kapuze über den Kopf. Die Sonne kommt erst wieder, als die Helfer nach getaner Arbeit ums Feuer sitzen. Es gibt Steaks, Salat, Brot und Nussgipfel. Und Wein, natürlich. Um 18 Uhr ruckelt der Traktor mit den Trauben los in Richtung Küttigen.

Wehrli: «Sind zwei Wochen später dran als sonst»

Bei Wehrlis ist es noch relativ ruhig. Und das Ende September. «Wir sind zwei Wochen später dran als sonst – und drei Wochen später als letztes Jahr», sagt Peter Wehrli. Das Jahr sei eher schwach; kein Wunder bei all dem Regen. Beim Riesling-Sylvaner rechnet Wehrli mit einem Ertrag zwischen 40 und 50 Prozent. Als relativ resistent hätten sich in der Region hingegen der Pinot Gris, Sauvignon Blanc und Merlot erwiesen, da rechnet er mit hohen Erträgen. Die Öchslewerte seien nicht zu hoch, das sei auch gut, weil damit auch der Alkoholgehalt geringer ausfällt.

Bei der Weinbaufamilie Wehrli in Küttigen werden die Trauben der Ortsbürger gekeltert. Peter Wehrli begutachtet, wie die Sortiermaschine faule Beeren und Insekten aussortiert. Katja Schlegel / Aargauer Zeitung

Klönen über dieses Weinjahr will Wehrli nicht, im Gegenteil. «Wenn man mit der Natur arbeitet, dann ist das halt so. Wir hatten jetzt 20 gute Jahre ohne schlimmen Frost und ohne viel Hagel.» Sorgen machen ihm aktuell einzig die Kirschessigfliegen, die Anfang Woche aufgetaucht sind. «Die müssen wir jetzt gut beobachten.»

Auch wenn der ganz grosse Stress noch nicht losgebrochen ist; die Tage sind schon jetzt lang. Die Trauben von auswärts treffen ein, Drittkelterungen machen bei den Wehrlis rund die Hälfte der Arbeit aus. Kurz vor 20 Uhr kommen die Trauben der Ortsbürger auf die Waage: 2263 Kilogramm, zwischen 74 und 78 Öchsle. Das tönt vielversprechend.