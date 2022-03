Rechtsdienst sieht kein Problem in Fällung der Mitteldamm-Bäume

Aarau/Erlinsbach Kantonaler Rechtsdienst hält Fällung auf dem Mitteldamm für gerechtfertigt – Baumschützer leisten weiter Widerstand Noch ist auf dem Mitteldamm keiner der 20 markierten Bäume gefallen. Doch der Rechtsdienst des Kantons Solothurn sagt, dass das Fällen einzelner Bäume keine Rodung darstelle. Es bedürfe daher keiner Ausnahmebewilligung. Die Baumschützer fordern 48 Stunden Zeit für eine Stellungnahme. Daniel Vizentini und Katja Schlegel Jetzt kommentieren 23.03.2022, 18.27 Uhr

20 Bäume auf dem Mitteldamm sollen gefällt werden, aus Sicherheitsgründen, wie die Eniwa sagt. Katja Schlegel

Nachdem die Eniwa vor einer Woche in einer kurzen Mitteilung bekanntgab, im Rahmen von Unterhaltsarbeiten 20 Bäume entlang des Mitteldamms an der Aare bei Erlinsbach fällen zu wollen, reagierten die Naturschützer des «Vereins Rettet den Mitteldamm» prompt: Noch am selben Tag reichten sie eine Anzeige gegen die Eniwa ein samt Gesuch um eine superprovisorische Verfügung, die das Fällen der Bäume bis auf weiteres untersagen sollte.

Am Montagmorgen stand die Gruppe beim Mitteldamm Wache, die Eniwa liess darauf ihre «Sicherheitsholzerei» sistieren, bis die Rechtslage geklärt sei. Am Dienstagabend dann, kurz vor 22 Uhr, teilte der Rechtsdienst des Kantons Solothurn (betroffen ist das Gemeindegebiet von Erlinsbach SO) seine Sicht der Dinge mit.

In einer E-Mail an Leo Keller, Präsident des Vereins, schreibt der Rechtsdienst: Das Amt für Wald, Jagd und Fischerei des Kantons beurteile das Fällen der offenbar absterbenden Bäume «als notwendige und angemessene Massnahme» für die Sicherheit der Bevölkerung. Bei seiner Anzeige hatte sich der Verein aber auf das Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz berufen. Dazu sagt der Rechtsdienst des Kantons Solothurn: Das Fällen einzelner Bäume stelle keine Rodung dar und bedürfe daher keiner Ausnahmebewilligung, wie es das Gesetz vorschreibt. Es sei «eine übliche Unterhaltsmassnahme», ein «Eingriff zur Pflege».

Einer der 20 Bäume am Mitteldamm, die die Eniwa aus Sicherheitsüberlegungen fällen lassen will. Sie sind bereits markiert. Daniel Vizentini

«Das macht irgendwie keinen Sinn»

Für Leo Keller eine ziemlich heikle Antwort, wie er sagt. Gemäss Standpunkt des Kantons könnte jemand unter dem Vorwand, er pflege das Biotop doch nur, theoretisch ja alle Bäume abhauen. «Das macht irgendwie keinen Sinn», sagt er, der ein Problem bei der Interpretation des Gesetzes sieht.

Leo Keller und der Verein «Rettet den Mitteldamm» wollen die Fällung der Bäume verhindern. Katja Schlegel

Für die Baumschützer kam der späte Bescheid «etwas zu Unzeit», sagt er und bat deshalb um 48 Stunden Zeit für eine juristisch und fachliche umfassende Stellungnahme, beriet sich darauf mit den Anwälten des Vereins. Weil sie das rechtliche Gehör so spät nicht wahrnehmen konnten, forderte die Gruppe einen sachgerechten Aufschub der abschliessenden Entscheidung des Kantons bezüglich der Bäume.

Der Verein «Rettet den Mitteldamm» traut der Ruhe nicht. Am Mittwochmorgen ab 7.30 Uhr schoben verschiedene Mitglieder abwechselnd Wache auf dem Damm, allen voran Leo Keller. Man wolle das Ganze nicht eskalieren lassen, sagt dieser, keinen juristischen Krieg ausfechten. Schliesslich gehe es hier um die Sicherheit von Fussgängern und Flussschwimmern.

«Unser Vorschlag wäre, dass die Eniwa die Bäume vorerst stehen lässt, mit Ausnahme derer, die offensichtlich krank sind.»

Dies bis im Sommer, wenn Experten gesicherte Aussagen zum Gesundheitszustand der Eschen machen könnten; Stichwort Eschenwelke. Wenn sich dann herausstelle, dass die restlichen Bäume auch gefällt werden müssten, dann sei es halt so. «Wir wehren uns nicht gegen Pflegemassnahmen. Wir wehren uns aber gegen ein aus unserer Sicht vorsorgliches Abholzen, das die Attraktivität des Damms mindert.»

Leo Keller kündigte bereis an: Am Donnerstagmorgen werde die Gruppe wieder am Mitteldamm stehen und die Bäume verteidigen.

Der Mitteldamm ist bei Spaziergängern wie Schwimmenden beliebt. Daniel Vizentini

