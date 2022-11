Gemeinderat von Erlinsbach SO gegen busfreie Altstadt Aarau

Aarau/Erlinsbach Busfreie Altstadt wird für die Peripherie zum Problem: Gemeinderat ist gegen eine komplette Umfahrung In der Vernehmlassung zur neuen Buslinienführung durch die Aarauer Altstadt hat der Gemeinderat von Erlinsbach SO sich gegen eine dereinst ganztags busfreie Altstadt ausgesprochen. Eine Buslinie solle möglichst direkt von A nach B führen, heisst es. Daniel Vizentini 18.11.2022, 05.00 Uhr

Die Aarauer Altstadt soll dereinst von den Bussen befreit werden. Die Gemeinderäte von Erlinsbach SO haben aber nicht nur Freude daran. zvg

Für die einen ist es gefühlt ein grosses Aufatmen, andere hingegen sehen eine Verschlechterung des bisher gewohnten Angebots. Mit dem Fahrplanwechsel am 12. Dezember wird die von vielen langersehnte busfreie Aarauer Altstadt Tatsache – auch wenn nur ab 20 Uhr und nur sonntags den ganzen Tag über. Die betroffenen BBA-Buslinien 1, 2 und 4 sowie die Postautos fahren ab dann, wenn sie Aarau in Richtung Nachbargemeinden verlassen, nicht mehr durch die Metzgergasse. Heute gilt dieses Regime nur für die Rathausgasse, die die Busse in Fahrtrichtung Bahnhof Aarau ab 20 Uhr meiden müssen.

Für eine busfreie Altstadt setzen sich verschiedene Akteure in Aarau schon sehr lange ein. Inzwischen gilt es auch als gesetzt, dass langfristig zu keiner Uhrzeit mehr Linienbusse durch die Altstadt fahren werden. Bis es aber soweit ist, müssen noch verschiedene Varianten ausgewertet und wohl auch Strassenbauten getätigt werden. Deshalb ist die jetzige Massnahme, auf dem Papier jedenfalls, auch nur ein dreijähriger Testbetrieb.

Mit dem Bus durch die Aarauer Metzgergasse zu fahren, ist jedes Mal ein sensibles, bei den Buschauffeuren alles andere als beliebtes Unterfangen. Daniel Vizentini

Vier Minuten länger bis zum Bahnhof

Doch eben: Nicht alle freuen sich. In den Aussengemeinden macht man sich Sorgen, nicht unbedingt wegen der jetzigen Massnahme betreffend Metzgergasse, sondern wegen der dereinst gänzlichen Verbannung der Busse aus der Altstadt, vor allem in Fahrtrichtung Bahnhof Aarau.

In der Vernehmlassung zur neuen Buslinienführung hat der Gemeinderat von Erlinsbach SO dargelegt: Bei einer vollständigen Umfahrung der Aarauer Altstadt bestehe die Gefahr, dass der Bus an der Mühlemattstrasse im Verkehr stecken bleibt und somit die Pendler nicht rechtzeitig an den Bahnhof bringen kann. Gemeindepräsidentin Madeleine Neumann präzisiert:

«Eine dauerhafte Umfahrung der Altstadt würde zu zusätzlichen Reisezeiten von rund vier Minuten sowie der Gefahr der Verspätungsanfälligkeit führen.»

Dazu nutzen viele Menschen aus Erlinsbach den Bus, um in der Altstadt einzukaufen. «Eine Linienführung ausserhalb der Altstadt wäre sowohl für Kunden als auch für die Geschäfte nachteilig», sagt sie. «Die Linie 2 ist die am stärksten frequentierte. Bei einer Buslinie muss möglichst direkt von A nach B gelangt werden können.»

Keine ständige Umfahrung, sondern nur eine Reduktion

Erlinsbach SO will deshalb den Bus nicht gänzlich von der Altstadt weg haben, sondern bevorzugt Varianten für eine dortige Reduktion des Busbetriebs. Konkret nennt Madeleine Neumann die Variante 1.5. Diese behält eine der Buslinien – eingezeichnet ist im Plan ausgerechnet die Linie 2 – in der Altstadt und sieht für die anderen Linien eine Umfahrung via beidseitigen Befahren der Kasinostrasse vor.

Auf der Karte im Schlussbericht ist die Buslinie 2 (in grün) als vielleicht letzte, die in der Altstadt noch verkehren dürfen wird, eingetragen. EBP Schweiz/zvg

Für den Gemeinderat von Erlinsbach SO kämen auch die Varianten 1.3 (busfreie Metzgergasse, Umfahrung via Schachen) oder 1.1 (busfreie Rathausgasse, Zweirichtungsbetrieb auf der Metzgergasse) in Frage.

Diese Varianten sehen nur eine Reduktion des Busbetriebs durch die Altstadt vor. EBP Schweiz/zvg

Diese Varianten mit teilweiser Reduktion des Busbetriebs in der Altstadt wurden aber gar nicht weiterverfolgt. «Das geringe Entwicklungspotenzial für die nach wie vor nicht busfreie Altstadt sowie die schwierige Verständlichkeit des ÖV-Angebots durch längere Abschnitte im Einrichtungsbetrieb waren ausschlaggebend für das Ausscheiden dieser Varianten», steht im Schlussbericht zur Überprüfung der Busführung.

Als langfristige Lösung wird von den Verantwortlichen bisher die Variante 2.4 bevorzugt, die ein beidseitiges Fahren durch den Sauerländertunnel und den Kreuzplatz vorsehen, damit der Bus direkt zum Bahnhof fahren kann und somit keine oder weniger Zeit verliert. Insgesamt wurden elf Varianten geprüft.

Erlinsbach erhält immerhin einen 15-Minuten-Takt

Mit Start des dreijährigen Testbetriebs am 12. Dezember werden die Linien 1 und 2 nach Küttigen respektive Erlinsbach im Gegenzug auch abends einen 15-Minuten-Takt erhalten. Dies, damit die Zusatzbusse, die fürs Einhalten des Fahrplans mit Umfahrung der Altstadt eingesetzt werden müssen, nicht unproduktiv an den Endhaltestellen herumstehen.

Dies sei auch als eine Art Abfindung zu verstehen für die Fahrgäste aus den betroffenen Gemeinden, damit auch sie etwas von der Umfahrung haben, hiess es. Wirklich ausgelastet werden diese Linien abends jedoch kaum.

Das Zentrum von Erlinsbach SO: Die Buslinie 2 fährt von Aarau her (hier links) in den Kreisel und biegt rechts ab in Richtung Salhöhe. Bruno Kissling

Gemeinde will weg vom Forstbetrieb Niederamt An der Gemeindeversammlung von Erlinsbach SO am 21. November wird der Austritt der Einheitsgemeinde aus dem Forstbetrieb Niederamt beantragt. Dieser war 2018 aus der Fusion der Forstbetriebe Werderamt und Gösgeramt hervorgegangen. In den letzten Jahren habe sich laut Gemeinderat aber gezeigt, dass «die Interessen und Bedürfnisse bezüglich der Führung des Forstbetriebes der Bürgergemeinden und Einheitsgemeinden unterschiedlich sind». Ein Austritt ist mit Kündigungsfrist von zwei Jahren möglich und soll per Ende 2024 vollzogen werden. In dieser Zeit werde eine Nachfolgelösung ausgearbeitet, heisst es. Erlinsbach AG zum Beispiel sowie die Bürgergemeinde Obererlinsbach SO sind Mitglied im Forstbetrieb Jura. Vorgelegt wird zudem das Budget 2023 mit über 200'000 Franken vorgesehenem Minus bei gleichbleibendem Steuerfuss von 100 Prozent. In Erlinsbach AG beträgt er 89 Prozent.