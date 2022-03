Aarau/Erlinsbach Baumfällaktion vorerst sistiert – Mitteldamm-Retter sprechen von einem ersten Teilerfolg Demonstranten trafen sich heute Montagmorgen vor Ort, um sich gegen die Fällung von 20 Bäumen auf dem Mitteldamm an der Aare zu wehren. Die Eniwa hat das Vorhaben nun sistiert, bis der Sachverhalt vollständig geklärt ist. Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 21.03.2022, 18.00 Uhr

Diese Gruppe demonstriert am Montag früh gegen die von der Eniwa geplante Abholzung von 20 Bäumen am Mitteldamm, angeführt von Leo Keller (ganz links) und dem Verein «Rettet den Mitteldamm». Daniel Vizentini

Über eine kleine, unscheinbare Meldung erfuhr der Verein «Rettet den Mitteldamm» am Freitag über das Vorhaben der Eniwa, 20 offenbar kranke Bäume zu fällen. Das Unternehmen spricht dabei von einer «Sicherheitsholzerei». Diese hätte heute Montag beginnen sollen. In letzter Minute konnte der Verein die Fällaktion aber vereiteln.

Blitzschnell reagierte Vereinspräsident Leo Keller am Freitagmorgen, nahm Kontakt mit anwohnenden und somit «einspracheberechtigen» Vereinsmitgliedern auf und stelle eine Art Anklageschreiben zusammen, adressiert unter anderem an die betroffene Gemeinde Erlinsbach SO. Der Verein klagt darin gegen die Eniwa und verlangt eine ordnungsgemässe Überprüfung des Baumfällvorhabens, die laut dem Verein aus mehreren Gründen nicht stattgefunden habe.

Heute Montag setzten die Verteidiger der Bäume noch eins obendrauf: Am Morgen um 8 Uhr trafen sie sich bei der betroffenen Stelle an der Aare. Mindestens sieben Personen waren es insgesamt. «Die Eniwa will 20 kapitale Bäume fällen, ohne Bewilligung. Wir leisten gewaltlosen Widerstand», hatte Leo Keller in einem farbigen Flugblatt geschrieben. Manche folgten dem Aufruf spontan, allesamt Personen, die den Mitteldamm als Naherholungsgebiet schätzen. Viele kannten sich untereinander nicht, wie sich vor Ort zeigte.

Das Flugblatt für die Demo am Montagmorgen. zvg

Kurz nach 10 Uhr dann kam für die Demonstranten eine erste Entwarnung via E-Mail: Bis zur Klärung der Rechtslage würde das Fällen der Bäume sistiert, schrieb Eniwa-CEO Hans-Kaspar Scherrer direkt an Leo Keller. Dieser freute sich entsprechend: «Unsere Aktion hat einen ersten Erfolg gezeitigt.»

Die Demonstranten kamen am Montagmorgen vor Ort zusammen. Daniel Vizentini

Eniwa: Ohne Holzerei müssten Weg und Schwimmkanal gesperrt werden

Leo Keller sagt: Die Eniwa wolle das Naherholungsgebiet auf dem Mitteldamm schrittweise unattraktiv machen. Wenn es dann künftig im Rahmen des geplanten Kraftwerkumbaus darum gehe, den Mitteldamm wie von der Eniwa gewollt abzureissen, würde kaum noch jemand den dann kahlen, unschönen Damm verteidigen wollen.

Gegen diese Behauptung wehrt sich die Eniwa aber: «Genau das Gegenteil ist der Fall», sagt Mediensprecherin Andrea Portmann. «Durch die Holzerei stellen wir sicher, dass der Mitteldamm bis auf weiteres für Nutzerinnen und Nutzer offen bleiben und von den kranken und gefährdeten Bäumen keine Gefahr ausgehen kann.» Die Alternative wäre laut ihr, den Damm und möglicherweise auch den Kanal für Schwimmende aus Sicherheitsgründen sperren zu müssen.

Die 20 Bäume, die gefällt werden sollen, sind bereits markiert. Daniel Vizentini

Die Eniwa beruht sich auf ihre Unterhaltspflicht

Auf die Frage, ob es denn wirklich, wie vom Verein gefordert, eine fachgerechte Prüfung der Bäume brauche (bei den Eschen sei diese offenbar erst im Sommer möglich), dazu eine Interessensabwägung mit Vorschlägen für Ersatzmassnahmen oder eine ordentliche Publikation des Fällvorhabens, beruht sich die Eniwa auf ihre Unterhalts- und Haftungspflicht: Als Besitzerin des Landstücks und als Werkeigentümerin müsse sie ihren Verpflichtungen nachkommen.

«Im Rahmen dieser haben wir den zuständigen Revierförster beauftragt, den Baumbestand auf Schäden und Gefahrenpotenzial zu beurteilen und im Anschluss die Unterhaltsmassnahmen umzusetzen», sagt Andrea Portmann. Von 180 Bäumen wurden 20 als gefährdend identifiziert, diese müssten gefällt werden.

«Da es sich nicht um eine Rodung oder Ähnliches handelt und der Baumbestand durch die Unterhaltsmassnahme nicht gefährdet ist, benötigt Eniwa keine Bewilligung.» So sei es auch bei den bisherigen ähnlichen und regelmässig ausgeführten Unterhaltsmassnahmen gewesen.

Der Mitteldamm bei Erlinsbach gilt als beliebtes Naherholungsgebiet. Daniel Vizentini

