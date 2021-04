Aarauer Produzentin Lena Vurmas Film «Adventures Of A Mathematician» tourt durch die Festivals der Welt Von Aarau auf die internationalen Leinwände: Lena Vurma hat die Schweiz für Berlin verlassen. Während ihr aktueller Film an Festivals gezeigt wird, arbeitet die Produzentin schon am nächsten Projekt. Valérie Jost 22.04.2021, 05.00 Uhr

Die Berliner Filmproduzentin Lena Vurma, ursprünglich aus Aarau, hat das historische Drama «Adventures Of A Mathematician» produziert. Dragonfly Films

«Wenn ein Projekt zu Stande kommt, ist es umso schöner, wenn man dafür lang hart kämpfen musste», sagt Lena Vurma, Berliner Filmproduzentin aus Aarau. Kämpfen, das kann sie: Nach der Matur wollte Vurma, die schon während der Bezirksschule Kurzfilme zu drehen begann, an einer Filmschule Produktion studieren. Mangels Möglichkeiten in der Schweiz zog es sie nach Deutschland; doch an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin (DFFB) wurde sie zuerst wegen ihres Alters und zu wenig Erfahrung – sie war erst 20 – abgewiesen. Nach Tätigkeiten als Vorführerin beim Freien Film Aarau, als Beleuchterin beim Opernhaus Zürich, Praktika beim SRF und beim Xenix Filmverleih klappte es schliesslich: Mit 23 zog Vurma nach Berlin und begann ihr Studium an der DFFB.

Zu Beginn vermisste sie an der Schweiz vor allem die kleinen Sachen: «Mein Lieblingsjoghurt, Vermicelles, ‹Gala›-Käse und solche Dinge.» Den Schritt über die Landesgrenze hat sie trotzdem nicht bereut: «Ich war noch nie eine Heimweh-Person. Mich könnte man überallhin pflanzen und ich würde mich anpassen.» Zum Aufwachsen sei Aarau sehr schön, aber:

«Ich wollte dann etwas anderes sehen, die Schweiz wurde mir zu klein.»

Einen Film in der Schweiz würde sie jedoch gerne mal drehen.

Ihr neustes Historik-Drama beruht auf wahren Begebenheiten

Momentan läuft Vurmas neuster Film, «Adventures Of A Mathematician», auf vielen Festivals und wird im Verlauf des Jahres weltweit in Kinos kommen – sobald diese wieder geöffnet sind.

Vurmas Film «Adventures Of A Mathematician» wurde aus Budgetgründen mehrheitlich in Deutschland gedreht. Dragonfly Films

Der Film spielt während des Zweiten Weltkriegs und basiert auf der Autobiografie des jüdisch-polnischen Mathematikers Stanislaw Ulam. Der Film begleitet Ulam in die USA, wo er an der Entwicklung der Wasserstoff- und der Atombombe beteiligt war – letztere wurden gegen Ende des Kriegs auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen und forderten Zehntausende Todesopfer.

«‹Mathematician› behandelt die moralische Frage der Atomwaffen aus der Sicht der europäischen Wissenschafter. Mich faszinierte an dem Stoff der spezielle Blickwinkel, da die Geschichte so noch nie erzählt wurde», sagt Vurma. Zur Vorlage hat die Produzentin ausserdem einen persönlichen Bezug: Ihr Vater Jiří flüchtete 1968 vor den Russen aus der damaligen Tschechoslowakei in die Schweiz.

Der Trailer zu Vurmas Film «Adventures Of A Mathematician» (Englisch mit englischen Untertiteln). BritFlicks/Youtube

Der Film, der von verschiedensten Seiten Fördergelder erhielt, ist eine britisch-deutsch-polnische Koproduktion. «Ich finde es spannend, wenn Ländergrenzen organisch überwunden werden», so Vurma. Organisch, da es der Stoff verlangte: So stammt der Hauptdarsteller aus Polen, weitere aus Frankreich, England und mit Joel Basman (bekannt unter anderem als Hauptdarsteller in «Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse») auch aus der Schweiz. An der Kamera stand ein Rumäne, für die Kostüme war eine Polin verantwortlich.

Obwohl die Geschichte in Amerika spielt, wurde die Independent-Produktion aus Kostengründen zu 80 Prozent in Deutschland gedreht. «Wir haben Fenster und Lichtschalter ausgewechselt, damit es authentisch wirkt», so Vurma. An der Premiere im amerikanischen Palm Springs habe niemand etwas bemerkt: «Das ist ein tolles Kompliment.»

Bild vom Set (v.l.): Lena Vurma (2. v.r.) mit Co-Produzent Paul Zischler, Esther Garrel (als Francoise Ulam), Thor Klein (Regisseur), Philippe Tlokinski (als Stan Ulam) und Sam Keeley (als Jack Calkin). Dragonfly Films

Firma als One-Woman-Show

Vurmas internationale Produktionen hat auch die Filmwelt honoriert: Nach einer Auszeichnung 2013 und einer Nomination 2014 erhielt sie letztes Jahr den VGF-Nachwuchsproduzentenpreis, den mit 60'000 Euro höchstdotierten derartigen Preis im deutschsprachigen Raum. «Ich erfuhr davon an dem Tag, als mein Kühlschrank kaputtging», erzählt Vurma lachend. In der deutschen Branche wahrgenommen zu werden, sei ein sehr schönes Gefühl gewesen.

«Den Preis ausserdem noch im Coronajahr zu bekommen, wo alles anders und unsicher war, war eine riesige Freude und Ehre.»

Durch den Preis erhielt sie auch Kapital für weitere Projekte ihrer One-Woman-Firma Dragonfly Films, die sie noch während der Filmschule gründete.

Neben ihren Filmprojekten arbeitet die 38-Jährige auch in der Akquise für einen deutschen Filmverleih, wo sie Filme für den deutschen Kinomarkt sichtet. Daneben sitzt sie in der Sundance Jury für den Sloan-Filmpreis, arbeitet dieses Jahr zum zweiten Mal als Programmdelegierte der Fokusreihe des Zürcher Film Festivals und unterrichtet in Berlin an ihrer ehemaligen Schule sowie an der MET Filmschool. Zu den verschiedenen Hüten, die sie trägt, sagt Vurma: «Das alles befruchtet sich auch gegenseitig und öffnet mir immer wieder den Blick.»

Durch die Akquise kenne sie den Markt und wisse, was gut läuft, was ihr als Produzentin nütze. Gleichzeitig wisse sie aus erster Hand, wie hart die Filmfinanzierung sei, weshalb sie ans Filme-Sichten anders herangehen könne. Dass sie ihre vielen Erfahrungen an Berufsneulinge weitergibt, erscheint so nur noch als logische Weiterführung.

Lena Vurma bei der Premiere von «Adventures Of A Mathematician» in Palm Springs (USA). Dragonfly Films

Als Nächstes steht ihre Produktion «Leonora im Morgenlicht» an, bei der Vurma auch das Drehbuch schrieb: Vor sechs Jahren habe sie eine Fotoserie der Schauspielerin Tilda Swinton gesehen, in der diese die surrealistische Malerin Leonora Carrington nachstellte. «Diese Frau faszinierte mich und ging mir nicht mehr aus dem Kopf», erklärt Vurma. Momentan arbeitet sie an der Finanzierung des Projekts, das auch vom Kuratorium Aargau unterstützt wird. Die Hauptbesetzung steht schon dank eines Castings in London, in einem kurzen Zeitfenster, wo es die Coronamassnahmen zuliessen.

Auch für «Leonora» sucht Vurma nach einem internationalen Cast:

«Dem Nationalismus, der momentan vielleicht auch wegen Corona wieder aufzukeimen scheint, stehe ich kritisch gegenüber.»

Mit- statt gegeneinander etwas zu machen, sei heute wichtiger als je zuvor: «Wo man hingeht, ist ebenso wichtig wie die Frage, wo man herkommt.» Ein Zitat, passend auch auf Lena Vurma selbst.

«Adventures Of A Mathematician» feiert seine Schweizer Festivalpremiere an den Yesh!-Filmtagen in Zürich vom 3. bis 10. Juni 2021.