Aarauer Aarebrücke Warum die Betonierarbeiten für den «Pont Neuf» herausfordernd sind – und was man aktuell auf der spektakulären Baustelle beobachten kann In der Betonbrücke «Pont Neuf» steckt komplexe Zimmermannsarbeit: Wegen ihrer speziellen Form braucht es für die Betonierung spezielle Gussformen. Nadja Rohner (Text)

und Britta Gut (Fotos) 06.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Projektleiter Roberto Scappaticci neben dem Pfeiler Süd. Britta Gut

Seit bald zwei Jahren laufen die Arbeiten für die neue Aarebrücke, längst rollt der Verkehr über das Provisorium. Auch wenn es bisher schon viel zu schauen gab: Die neue Brücke, dieses Bauwerk für mehr als 30 Millionen Franken, konnte man sich bisher nur mit Fantasie vorstellen. Und nun, endlich, wächst es in die Höhe; endlich sieht man das, was auf zahlreichen Visualisierungen dargestellt worden war, auch in Natura.

Visualisierung



Der südliche Pfeiler ist bereits gut sichtbar, wenn auch nicht fertig. Und nun erkennt selbst der Laie, warum diese Brücke teurer wird als eine ganz simple Standardausführung: Da steckt enorm viel Handwerkskunst drin.

Für die Betonierarbeiten werden Schalungselemente mit Armierungseisen bestückt; dann giessen Arbeiter die Schalung mit Beton aus. «Normalerweise würde man mit Grossflächenschalungen arbeiten», erklärt Projektleiter Roberto Scappaticci vom kantonalen Departement Bau, Verkehr und Umwelt. Mit diesen riesigen Elementen ginge das ruck, zuck. Die neue Brücke mit dem Projektnamen «Pont Neuf» aber besteht eigentlich nur aus geschwungenen Linien, Schrägen, Rundungen und ungewöhnlichen Winkeln. Man muss also für jedes Brückenbestandteil eine ganz spezifische Gussform herstellen:

«Das ist komplexe Zimmermannsarbeit», sagt Scappaticci. «Die Firma Implenia lässt die Schalungselemente unter anderem in ihrer Zimmerei in Oberentfelden herstellen. Sie werden nach Aarau transportiert, eingehoben – und dann wird ausarmiert und betoniert.» Zwei Wochen lässt man den Beton danach aushärten.

Die neue Brücke hat an den breiten Pfeilern runde Öffnungen, die man als «Augen» bezeichnen kann. Deren Innenseiten zu betonieren, quasi kopfüber, ist besonders schwierig. Der Beton fliesst von unten an die Schalung, es gibt zwangsläufig Blasen, weil die Luft nicht entweichen kann. Stand jetzt sieht die Betonoberfläche an den Innenseiten deshalb aus wie eine Mondlandschaft:

«Damit haben wir gerechnet, das wird noch kosmetisch bearbeitet», sagt Roberto Scappaticci.

Ein grosser Diskussionspunkt und Gegenstand zahlreicher Experimente war die Optik der Brücke. Nicht mausgrau, sondern leicht gelblich soll der Beton sein, ein warmer Farbton. Das hat man den Stimmbürgern in den Abstimmungsunterlagen gezeigt, und das forderte der Einwohnerrat auch mit Nachdruck ein.

Nun, da man die ersten Brückenteile sieht – ist der Projektleiter zufrieden? «Sehr!», sagt Scappaticci. Die beteiligten Baufirmen haben dem Kanton, also dem Bauherr, ein neues Produkt vorgeschlagen: beschichtete Schalungsbretter. Man sieht nun deren Holzmaserung sehr deutlich auf dem Beton – und doch wirkt die Struktur nicht unruhig:

Update zum Bau der Kettenbrücke in Aarau vom 04.03.2021. Britta Gut

Beim nördlichen Pfeiler sind die Arbeiten noch nicht so weit fortgeschritten. Die Baugrube, mitten im Fluss, wurde kürzlich unverhofft geflutet, wegen eines Defekts an der Spundwand. Dieser musste behoben werden. Die Flickstelle mit Injektionsmergel sieht man gut:

Derzeit pumpen 15 Pumpen bis zu 30'000 Liter Wasser pro Minute heraus. Bald können die Betonarbeiten auch hier starten.

Am Südufer sieht man derzeit gut die Widerlager: Etwa kniehohe Betonblöcke, darauf zwei Metallplatten mit einem dicken Block Elastomer (ein Kunststoff) dazwischen. Das sieht aus wie ein Sandwich:

Auf diesen Widerlagern wird das ganze Gewicht der Brücke liegen. Jedes nimmt 270 Tonnen auf – und all die Bewegungen, die die Brücke machen wird. Deshalb der Kunststoff. Er wird, in zwanzig bis dreissig Jahren, ausgetauscht werden müssen.

Neben den Widerlagern ist am Südende der Baustelle auch schon der Durchgang vom Uferweg zum Parkhaus Flösserplatz sichtbar. Auch er ist nicht profan rechtwinklig, sondern rundlich-geschwungen, fast wie ein Tunneleingang – oder ein Kirchenportal: