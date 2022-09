Tagesschul-Einführung nimmt im Buchser Einwohnerrat erste Hürde

Aarau/Buchs Tagesschul-Einführung nimmt im Buchser Einwohnerrat die erste Hürde Das Gemeindeparlament genehmigte den Gemeindevertrag, der unter anderem die Einführung einer Tagesschule an der Kreisschule Aarau-Buchs möglich macht. Das Projekt muss aber noch in zwei weitere Parlamente und vors Volk. Nadja Rohner 20.09.2022, 21.01 Uhr

Das Aareschulhaus im Scheibenschachen. Dort soll der Modulbau für die Tagesschule errichtet werden. Katja Schlegel

Als erstes von drei Parlamenten hat der Buchser Einwohnerrat gestern Abend mit 30:8 Stimmen seine Zustimmung zu einem wegweisenden Gemeindevertrag erteilt, über den demnächst auch noch der Kreisschulrat und der Aarauer Einwohnerrat entscheiden. Mit dem Vertrag wird erstens der Kreisschule Aarau-Buchs die Führung der schulergänzenden und flexibel buchbaren Tagesstrukturen (Hort) übertragen, die es heute schon gibt. Und andererseits wird an der Kreisschule eine Tagesschule eingeführt.

Ein solches Angebot gibt es im Raum Aarau bisher noch nicht. In einem ersten Schritt würde die Tagesschule in einem Neubau im Aarauer Scheibenschachen eingerichtet. Die Buchser sollen, sofern Bedarf für einen zweiten Standort besteht, später auch eine Tagesschule erhalten. Die im ersten Schritt verfügbaren rund 150 Plätze in Aarau werden auch für Buchser Familien zur Verfügung stehen.

Alle Fraktionen waren sich einig: Das ist eine gute Sache und erhöht die Standortattraktivität; Andreas Burgherr (EVP) sprach von einer «grossen Chance». Aber die SVP-Fraktion stimmte geschlossen dagegen, aufgrund der «schlechten finanziellen Verhältnisse, die wir haben», so Daniel Albrecht. Er sprach das für 2023 prognostizierte Defizit und das hohe Investitionsvolumen in den nächsten Jahren an. «Die Gemeinde kann sich das Projekt heute und in naher Zukunft nicht leisten.» Evelin Meier (GLP) wies indes darauf hin, dass eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu mehr Doppelverdienenden führe, die dann wiederum mehr Steuern zahlen. Namens der FDP betonte

Urs Truttmann, dass darauf geachtet werden müsse, dass die Kosten für die familienergänzende Betreuung auch wirklich durch die Nutzenden getragen werden. Auch forderte er, dass in der Buchser Schulraumplanung konsequent auch ein zweiter Tagesschulstandort vorgesehen werden müsse.

Denise Zeller Xenaki («Mitte») und Barbara Fäh (Grüne/SP) wiesen darauf hin, dass die Subventionsreglemente angepasst werden müssen, weil heute die ausserschulische Betreuung von der Gemeinde Buchs wesentlich weniger subventioniert wird als von der Stadt Aarau. Sprich: Buchser Eltern zahlen mehr.

