Aarau/Buchs - deutliches Ja: Kreisschule darf ihre IT aufrüsten

Aarau/Buchs Stimmberechtigte sagen deutlich Ja: Kreisschule darf ihre Informatik für 2,3 Millionen aufrüsten Das Stimmvolk von Aarau und Buchs segnet die Millioneninvestition für 2500 neue Tablets und Convertibles für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen der Kreisschule ab. Nadja Rohner 13.02.2022, 13.50 Uhr

Die Kreisschule (im Bild das Primarschulhaus Schachen) wird nun neue Geräte beschaffen. Nadja Rohner

Die Kreisschule Aarau-Buchs (KSAB) darf für 2,323 Millionen Franken neue Informatik-Hardware anschaffen und das Netzwerk auf den neusten Stand bringen. Der Kreisschulrat hatte einstimmig zugestimmt; aufgrund der Höhe der Investition obliegt diese jedoch dem obligatorischen Referendum, weshalb gestern die Stimmberechtigten der beiden Verbandsgemeinden an der Urne entscheiden mussten.

Buchs stimmte mit 1139 zu 417 zu (Stimmbeteiligung: 37,7 Prozent). In Aarau sagten 4931 Stimmberechtigte Ja und 1202 Nein (Stimmbeteiligung: 44,2 Prozent). Nicht jedes Kind erhält sein eigenes Gerät. Gekauft werden nun rund 2500 mobile Geräte: Tablets und Convertibles für Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen. Die Verteilung ist nach Alter abgestuft: Im Kindergarten gibt es zwei Tablets pro Klasse, in der 1. und 2. Klasse teilen sich drei Schüler ein Tablet, von der dritten bis sechsten Klasse gibt es ein Convertible (Mischung aus Laptop und Tablet) für jeweils zwei Schülerinnen und ab der siebten Klasse erhält jeder Schüler sein eigenes Convertible.

Beschaffung soll ab Mitte 2022 umgesetzt werden

Die Beschaffung, nun vom Volk abgesegnet, soll ab Mitte 2022 umgesetzt werden. Aussergewöhnlich: Die Kreisschule hat nicht nur einen Podcast produziert, in welchem die Abstimmungserläuterungen nachgehört werden können. Sie hat auch eine E-Mail-Adresse eingerichtet, um Stimmberechtigten Fragen zu beantworten. Dies, weil aufgrund der Pandemie keine Infoveranstaltungen durchgeführt werden konnten. Auf der Website der Schule ist zum Beispiel die Frage gepostet, ob aufgrund der hohen Ausgabe für die IT nun an einem anderen Ort gespart werden müsse.

Die Schulpflege antwortet darauf, dass die einmalige Ausgabe von 2,3 Mio. in den folgenden vier Jahren zu einer Abschreibung von jeweils 580’000 Franken führt und entsprechend der wiederkehrende Aufwand zunimmt. Aber: «Die Kreisschule beabsichtigt, trotz Zunahme des Aufwandes keine Sparmassnahmen durchzuführen», heisst es weiter. «Der zusätzliche Aufwand entspricht etwa 3 Prozent des jährlichen Budgets der KSAB und führt tendenziell zu einer Erhöhung der Beiträge der Verbandsgemeinden Aarau und Buchs und der Schulgelder für Schülerinnen und Schüler aus anderen Gemeinden.»