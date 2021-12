Aarau/Buchs: Suhre soll revitalisiert werden

Aarau/Buchs Die Suhre soll revitalisiert werden: Vier Wehre in Aarau und Buchs müssen dafür weichen Wehre hindern Fische an ihrer Wanderung bachaufwärts. Durch den Rückbau soll die Suhre in Aarau und Buchs ökologisch attraktiver gemacht werden. Die Teilprojekte Stampfi und Siebemättli liegen derzeit öffentlich auf. Zara Zatti 06.12.2021, 05.00 Uhr

Wehr Siebemättli Buchs. Zara Zatti

Die Suhre ist Heimat vieler aquatischer Tiere. Doch das Potenzial als Lebensraum, insbesondere für Fische, wird nicht ausgenutzt. Die Suhre weise in gewissen Abschnitten grosse ökologische Defizite auf, sei monoton und strukturarm, schreibt die Abteilung Landschaft und Gewässer des Kantons Aargau in einem Bericht. Das grösste Problem sind die vier bestehenden Wehre in den Gemeinden Aarau und Buchs. Die Wehre bilden unüberwindbare Hindernisse für die Wanderung der Tiere bachaufwärts. Selbst spring- und schwimmstarke Forellen schaffen es nicht, die Gefälle zu überwinden.