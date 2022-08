Aarau/Buchs Politik gibt Gas mit der Tagesschule – jetzt kommen Vertrag und Bauprojekt Die Kreisschule Aarau-Buchs soll bald eine Tagesschule führen. Die Einwohnerräte beider Ortschaften sowie der Kreisschulrat werden im Herbst darüber befinden, die Volksabstimmung ist für November angesagt. Nun wurden weitere Details offenbart. Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 29.08.2022, 19.07 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Beim Schulhaus Aare in Aarau ist noch Platz frei für den nötigen Modulneubau für die Kreisschule. Katja Schlegel

Die Kreisschule Aarau-Buchs macht Ernst mit der Einführung der Tagesschule. Noch diesen Herbst sollen die Einwohnerräte von Aarau und Buchs sowie der Kreisschulrat über den nötigen Gemeindevertrag befinden. Die Volksabstimmung ist für November angedacht.

Ab Mitte 2023 würden zuerst die heutigen, von Privaten geführten, modularen Tagesstrukturen schrittweise in die Kreisschule übertragen. Die privaten Anbieter waren in der Ausarbeitung des Gemeindevertrags miteingebunden. An einer Medienkonferenz heute Montag war es Stadträtin Franziska Graf-Bruppacher wichtig zu unterstreichen: «Wir wollen den Privaten nicht etwas wegnehmen und sehen uns nicht als deren Konkurrenz.» So soll es Privaten auch weiterhin möglich bleiben, selbstständig Horte zu führen. Die Tagesstrukturen, die der Kreisschule übertragen werden, bleiben kurz- bis mittelfristig in den heutigen Horten. Mieter wäre einfach neu die Kreisschule. Langfristig soll sich das Hortangebot aber auf dem Schulareal befinden.

Die grösste Änderung bringt aber die Neueinführung der Tagesschule, also der Verbindung von Schulunterricht und ganztägiger Betreuung in ein gemeinsames Konzept. Kantonsweit gibt es so etwas bisher nur in Baden. Für Aarau-Buchs, der grössten Schule des Kantons, wäre die Tagesschule nicht nur ein wichtiger Schritt in Richtung Vereinbarkeit von Beruf und Familie, sondern auch «ein attraktives Standortargument für Menschen, die in die Region ziehen wollen», wie der Buchser Gemeinderat Anton Kleiber sagte.

«Wir sind überzeugt, mit den sehr attraktiven Angeboten können wir einen Schritt machen in die Zukunft mit etwas, was eigentlich schon früher nötig war.»

Von links: die Aarauer Stadträtin Franziska Graf-Bruppacher, Schulvorstandmitglied Rainer Ziesmer, Projektleiterin Sonja Baumann, Schulvorstandpräsident Salvatore Nunziata und der Buchser Gemeinderat Anton Kleiber. Daniel Vizentini

Start mit einer Klasse pro Jahrgang

Die Tagesschule wäre mindestens von 7 bis 18 Uhr geöffnet. Schulunterricht und Betreuung werden nach eigenem pädagogischen Konzept zusammengeführt, können fliessend ineinander gehen, wie Schulvorstand-Mitglied Rainer Ziesemer erklärte. Zeit für Hausaufgaben wäre zum Beispiel im Stundenplan integriert. «Für den Lehrerberuf entstehen hier ganz andere Möglichkeiten.» Der Besuch der Tagesschule ist freiwillig, die modularen Tagesstrukturen werden weiterhin nebenbei angeboten.

Gestartet wird mit einem Tagesschulstandort: das Schulhaus Aare im Aarauer Scheibenschachen. Dies sei der einzige passende Ort, wo es Platz für einen Zusatzbau gibt. Räume in bestehenden Schulhäusern oder Mietobjekte in der Nähe konnten keine gefunden werden.

Weil man die Tagesschule möglichst bald anbieten will, haben sich die Verantwortlichen für einen neuen, zweistöckigen Modulbau entschieden. Im Untergeschoss kämen eine Kindergartenklasse sowie zwei Primarschulzimmer, dazu Gruppenräume oder Räume für Textiles und Technisches Werken. Im Obergeschoss wären auch Gruppenräume sowie vier Primarschulklassenzimmer geplant. Die Gebäude wären industriell vorgefertigt und somit schnell errichtet. Für eine bessere Ökobilanz habe man sich für einen Bau aus Holz entschieden.

Laut heutigen Schätzungen könnte der Bau knapp 8,4 Millionen Franken kosten, plus/minus 20 Prozent. Dem Aarauer Einwohnerrat beantragt wird vorerst nur der Projektierungskredit von 570'000 Franken. Weitere 960'000 Franken müsste später der Kreisschulrat für die Ausstattung mit Mobiliar und Geräten sprechen.

Der Modulbau lässt die Kreisschule flexibel bleiben im Hinblick auf einen dereinst definitiven Standort der Tagesschule in Aarau, was auch mit den Plänen für den Neubau eines Oberstufenschulhauses zusammenhängt. Weitere Standorte sind in Zukunft möglich, je nach Nachfrage. Die Kreisschule will auch eine Tagesschule in Buchs anbieten können.

Ein Mobilitätskonzept für den Schulbesuch im Schulhaus Aare steht noch aus. Dazu müsse man zuerst wissen, woher die Kinder kommen, erklärte Franziska Graf. «Wir wissen, dass das ein Thema sein wird. Die Schule ist mit dem Bus aber sehr gut erreichbar.»

Höchstens 154 Schulkinder, 22 pro Jahrgang

Der Modulbau für die Tagesschule soll Platz bieten für maximal 154 Schulkinder. Pro Abteilung sind 22 Kinder vorgesehen, 15 aus Aarau und 7 aus Buchs. Kinder aus Drittgemeinden werden zugelassen, sofern es freie Plätze gibt. Für sie müssten die Eltern aber zusätzlich zu den Betreuungskosten auch Schulgeld bezahlen, das bei Kindern mit Hauptwohnsitz in Aarau oder Buchs nicht anfällt.

Pro Jahrgang soll je eine Abteilung geführt werden: eine für den Kindergarten und je eine pro Primarschuljahr, insgesamt also sieben. Gestartet wird voraussichtlich im Sommer 2025 mit dem Kindergarten und der ersten bis dritten Klasse. Danach kommt jedes Jahr, so wie die Kinder älter werden, eine neue Kindergartenklasse hinzu und die höheren Jahrgänge werden weitergeführt, bis 2028 auch in der sechsten Klasse eine Tagesschule angeboten wird.

Rund 1000 Franken im Monat pro Kind

Noch nicht definiert sind die Tarife. Der Unterricht ist, wie an allen öffentlichen Primarschulen, kostenlos, die Betreuung aber nicht. Laut Projektleiterin Sonja Baumann wird der Kreisschulrat die Preise noch festlegen. An der Medienkonferenz offenbarte sie aber Szenarien, die in einer Modellberechnung je nach Auslastung der Tagesschule bereits skizziert wurden. Pro Schuljahr und Kind könnte die Betreuung 11'000 Franken kosten, ungefähr 1000 Franken im Monat.

Die mögliche Subventionierung werde wie bisher gehandhabt und sei abhängig von der Wohngemeinde. Stadträtin Franziska Graf bekräftigte, dass die Tagesschule «nicht nur für Gutverdienende» sei. Im Vergleich zu den bisherigen modularen Tagesstrukturen käme die Tagesschule bei gleicher Anzahl Betreuungsstunden günstiger.

Was die Umsetzung kostet

Für die Umsetzungsphase der Tagesschule wird dem Kreisschulrat ein Verpflichtungskredit von 320'000 Franken beantragt, für die Überführung der modularen Tagesstrukturen eine neue 30-Prozent-Stelle für 45'000 im Jahr ab Mitte 2023. Die Tagesschule soll wiederkehrende Ausgaben geben von jährlich 480'000 Franken, aufgeteilt unter den Gemeinden je nach Wohnsitz der Kinder.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen