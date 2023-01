Aarau: Neue Sportanlage Obermatte wird teurer als geplant

Aarau/Buchs Neue Sportanlage in der Obermatte: Das Projekt wird viel grösser und teurer als ursprünglich geplant Nicht nur die Tennisspieler und Basketballer, sondern auch die Volleyballerinnen sollen nun in den geplanten Neubau in der Obermatte Buchs einziehen. Die aktuelle Grobkostenschätzung beläuft sich auf rund 25 Millionen Franken. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 31.01.2023, 05.00 Uhr

Hier auf der Obermatte in Buchs soll die neue Halle entstehen. Chris Iseli

Auf der Buchser Obermatte soll gebaut werden. Nein, kein Fussballstadion, wie es sich eine Gruppierung das vorgestellt hatte, sondern eine Sporthalle. Der Tennisclub Aarau und der Verein AKA Basketball (BC Alte Kanti) wollen dort eine multifunktionale Halle bauen – auf Land, das zwar zur Gemeinde Buchs gehört, aber im Besitz der Stadt Aarau sowie – im südlicheren Teil – der Ortsbürgergemeinde Aarau ist.

Das Baurecht hat der Einwohnerrat zugesichert, und 2021 bewilligte er zudem 100’000 Franken als Beitrag an die Planungskosten. 2024, so hiess es damals, soll in der neuen Anlage gespielt werden können. Doch jetzt ist alles anders. Und es wird teurer – dafür auch grösser.

Stadträtin Suzanne Marclay-Merz. zvg

Aaraus Sport-Stadträtin Suzanne Marclay-Merz erklärt, was in den letzten knapp zwei Jahren passiert ist: «Ursprünglich haben wir in der Obermatte eine Landreserve für eine städtische Dreifachturnhalle freigehalten. Die beiden Vereine hatten daneben zwei Parzellen für ihr Projekt zur Verfügung. Mittlerweile ist nun aber das Aarauer Gemeindesportanlagenkonzept verabschiedet – und wir haben festgestellt, dass die Turnhalle in der Obermatte nicht gebaut werden muss, da dieser Bedarf durch den geplanten Ausbau der Schulstandorte abgedeckt werden soll.»

Das wiederum habe die Möglichkeit eröffnet, die Basketball- und Tennishalle zu erweitern und einen dritten Vereinspartner mit ins Boot zu holen, der schon früher Interesse bekundet hatte, aber mangels Platz nicht berücksichtigt werden konnte: der BTV Aarau Volleyball.

Es könnte grob 25 Millionen Franken kosten

Nur: Durch die Redimensionierung wird das Projekt auch sehr viel teurer. «Die Grobkostenschätzung beläuft sich auf rund 25 Millionen», sagt Marclay-Merz, betont aber auch, dass man noch einmal anschauen müsse, was wirklich gebraucht werde.

Die Vereine müssen ihre Finanzierungsmöglichkeiten darlegen und offen ist noch, mit welchen Beiträgen von Kanton und Bund gerechnet werden kann. «Die Vereine werden dafür sorgen müssen, dass die Halle auch durch Nichtvereinsmitglieder gemietet und genutzt wird, um die Betriebskosten decken zu können.»

Zusatzkredit für die Planung nötig

Sicher ist: Es braucht bereits mehr Geld für die Planung und das Wettbewerbsverfahren. Voraussichtlich im März wird der Einwohnerrat über einen Zusatzkredit zum 2021 bewilligten Planungskredit (damals 100’000 Franken) abstimmen.

Wie viel mehr es für die Planung aus dem Stadtkässeli braucht, ist noch offen; im Budget sind 200’000 Franken vorgemerkt. Und auch, wie sehr sich der städtische Beitrag an die Baukosten erhöhen wird. Im Investitionsplan stehen 2,2 Millionen Franken – aber das wird nicht ausreichen.

Suzanne Marclay-Merz ist der Ansicht, dass sich die Stadt substanziell an der neuen Halle beteiligen sollte, denn: «Die Vereine trainieren heute teilweise in Hallen der Stadt Aarau. Dadurch, dass sie in die Obermatte ziehen, wird an ihren bisherigen Trainingsorten wieder Platz frei für andere – und daran hat die Stadt ein Interesse.»

Heute landwirtschaftlich genutzt, liegt die Obermatte in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen. Nadja Rohner / AZ

Bis in der Obermatte die Bagger auffahren, wird es aber noch eine ganze Weile dauern. Aus heutiger Sicht sei mit einem Bezug frühestens 2027/28 zu rechnen, sagt Suzanne Marclay-Merz.

Der Verein BTV Aarau Volleyball wurde 1974 gegründet und zählt laut seiner Website aktuell 475 Lizenzierte sowie 46 Teams, davon sehr viele Nachwuchsteams. Der Tennisklub hat rund 400 Mitglieder, der Basketballklub 300.

