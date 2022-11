Kreisschulrat will Vorfälle an Bez Zelgli dringend abklären

Aarau/Buchs Mobbingvorwürfe: Kreisschulrat will «schockierende» Vorfälle an Bez Zelgli dringend abklären lassen Im Parlament der Kreisschule Aarau-Buchs fielen emotionale Worte. Die Vorfälle an der Bezirksschule Zelgli schockieren. Und es gibt offenbar noch andere Fälle, in denen Schulleitungen nicht adäquat auf Mobbingvorwürfe reagiert haben sollen. Jetzt kommentieren 25.11.2022, 18.34 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Bezirksschule Zelgli. Nadja Rohner

Der Kreisschulrat Aarau-Buchs hat bekräftigt, dass er die Vorkommnisse an der Bezirksschule Zelgli aufgeklärt haben will. An seiner Sitzung am Donnerstag beschloss er die Dringlichkeit eines Postulats von Nicole Burger (SVP Aarau). Burger fordert, dass der Schulvorstand «die Vorgänge in einzelnen Klassen der Bezirksschule umfassend abklären, geeignete Massnahmen treffen, eigene Strafanzeigen prüfen und dem Kreisschulrat Bericht darüber erstatten» soll.

An der Bez Zelgli war es mutmasslich im Umfeld einer Klasse zu Drohungen, Körperverletzungen und Schutzgelderpressungen gekommen. Die Jugendanwaltschaft ist eingeschaltet, es gilt die Unschuldsvermutung. Der zuständige Schulvorstand Severin Dommann betont, bei der angelaufenen ausserordentlichen Qualitätskontrolle durch die Fachhochschule Nordwestschweiz handle es sich um «die schärfste Massnahme, die der Schulaufsicht zur Verfügung steht».

«Die Taskforce hat, nachdem die Fälle publik wurden, umgehend das weitere Vorgehen festgelegt. Wir nehmen die Sache sehr ernst. Uns liegt die Schule sehr am Herzen, deshalb bedauern wir auch, dass diese Vorfälle nun alles überschatten, was an Positivem passiert.» Und: «Seit Mai war die Situation in der Klasse ruhig. Durch die Berichterstattung ist wieder Unruhe entstanden. Deshalb ist es leider auch wieder zu Vorfällen gekommen.»

Zweifel, ob Schule Situation im Griff hat

Nicole Burger kritisierte jedoch, dass es sich bei der Kontrolle um «eine pauschale Qualitätsprüfung» handle, man «geht nicht im Einzelnen auf die Vorfälle in dieser Klasse ein». Sie zweifelte daran, dass die Schule vor Ort die Situation im Griff habe.

Zur Illustration verlas sie ein internes E-Mail, das die offenbar sehr aufgebrachte Zelgli-Schulleiterin an alle Lehrpersonen verschickt hatte: Darin schreibt die Schulleiterin von «elterlichen Rachegelüsten», die zur AZ-Recherche geführt hätten, es würden «Lügen verbreitet».

Laut Burger habe dieselbe Schulleiterin – nachdem die Recherchen publik wurden – ein Plakat aussen an ihrer Bürotüre angebracht, auf dem steht: «Nur Prinzessinnen richten ihr Krönchen, Königinnen ziehen ihr Schwert.» Burger empfindet das als wenig sensibel in Anbetracht dessen, dass es sich bei den Mobbingopfern im Fall Zelgli allesamt um Mädchen handelt. Kreisschulrat Philippe Kühni (GLP) sagt zur AZ, Schulleitung und Schulvorstand wirkten überfordert, man solle sich externe Hilfe holen.

«Täterschutz statt Opferschutz»

Die meisten Votanten im Rat attestierten dem Schulvorstand, dass er mit dem nötigen Engagement an die Aufklärung geht. Dennoch beschlossen sie – wenn auch knapp – die Dringlichkeit des Burger-Postulats. Andrea Dörig (SP) sprach von einem «Zeichen für den Wunsch, dass das rasch aufgeklärt wird».

Philippe Kühni zeigte sich «schockiert» und kritisierte, die Schule betreibe «Täterschutz statt Opferschutz», man müsse «die Täter zeitnah spüren lassen, dass das, was sie getan haben, nicht geht». Es gab aber auch Gegenstimmen: Anton Kleiber (Gemeinderat Buchs) sagte, es sei ihm lieber, es werde gründlich und nachhaltig abgeklärt anstatt schnell, deshalb lehne er die Dringlichkeit ab.

Kritik an Vorgehen der Schule bei Mobbing

Erschreckend war, was Kreisschulratsmitglieder schilderten, die Mobbingfälle in Aarau oder Buchs im Bekanntenkreis erlebt haben. Einzelne liegen schon etwas länger zurück, die meisten haben sich erst vor relativ kurzer Zeit ereignet. Um Rückschlüsse auf Betroffene zu vermelden, verzichtet die AZ darauf, die Schilderungen einzelnen Kreisschulräten, Schulhäusern oder Gemeinden zuzuordnen. Kritik üben sie allesamt darin, wie die Schulleitungen reagiert haben.

Ein Ratsmitglied schildert, dass ein Kind nach dem Turnunterricht von anderen angepinkelt worden sei, aber aus Scham zu Hause nicht erzählt habe. Als dessen Eltern dann von der Familie des Ratsmitglieds über den Vorfall informiert worden waren, habe – so die Schilderung – die Schule sehr ungehalten über die «Einmischung» reagiert.

Ein anderes Ratsmitglied erzählt von einem Kind, das sich an die Schulleitung gewandt habe, weil ihm sexuelle Gewalt angedroht worden war. Daraufhin sei die Schulleitung in die Klasse gekommen und habe mitgeteilt, dass das Opfer Namen der Täter genannt habe, und diese müssten jetzt mitkommen.

Dass es so blossgestellt worden sei, habe das Opfer sehr mitgenommen. «Das sind Methoden aus den 1970er-Jahren», kritisiert das Ratsmitglied. Und ein weiteres Ratsmitglied erzählt von mehreren Suizidversuchen, das ein Mobbingopfer hinter sich habe, auch hier fühlten sich die Eltern offenbar nicht genügend unterstützt.

Neue Anweisungen betreffend Mobbing

Laut Schulvorstand Severin Dommann wurden nun Verbesserungen eingeleitet: «Der Leiter der Schule hat eine Anweisung betreffend Mobbing an die Schulstandorte erlassen: Die Schulleitungen und Lehrpersonen sind in der Pflicht, bei Mobbingverdacht sofort Rücksprache mit der Schulsozialarbeit zu nehmen, damit das Vorgehen besprochen werden kann. Ausserdem ist die Schulsozialarbeit daran, ein Factsheet mit Hilfestellungen für die Schulleitenden zusammenzustellen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen