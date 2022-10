Aarau/Buchs Kreisschulrätinnen besorgt: «Gemäss Eltern ist es einfach, an Drogen zu gelangen» Gibt es an der Kreisschule Aarau-Buchs ein Problem mit Drogen? Das wollen zwei Schulrätinnen vom Schulvorstand wissen. Sie beziehen sich dabei auf Schilderungen von Eltern. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 31.10.2022, 12.13 Uhr

Scheinbar bessern Schülerinnen und Schüler ihr Sackgeld mit Drogenverkauf auf. Symbolbild: Noah Berger

Bereits letzte Woche reichte SVP-Kreisschulrätin Nicole Burger ein Postulat beim Schulvorstand ein, das eine minutiöse Aufarbeitung der Geschehnisse rund um eine Bez-Klasse im Aarauer Zelgli-Schulhaus fordert. Es geht um den Vorwurf von Schutzgelderpressungen, starkem (Cyber-)Mobbing und körperlichen Angriffen.

Nun doppeln zwei FDP-Kreisschulrätinnen nach: Nicole Lehmann und Barbara Urech wollen vom Kreisschulvorstand wissen, was dieser tut, um Drogenhandel an den Oberstufen der Kreisschule Aarau-Buchs zu verhindern. Solche Fälle habe es in den letzten Jahren «immer wieder» gegeben. Die Kreisschulrätinnen schreiben in ihrer Anfrage: «Gemäss Eltern ist es ein Einfaches, an Drogen zu gelangen, und scheinbar bessern Schülerinnen und Schüler ihr Sackgeld mit Drogenverkauf auf. Vor allem Eltern von Schülerinnen und Schülern der Bezirksschule Aarau berichteten von Drogenhandel in der Schule.» Also jene aus dem Zelgli-Schulhaus, das einzige Bez-Schulhaus in Aarau.

Urech und Lehmann wollen nun konkret vom Kreisschulvorstand wissen, welche Aufklärungsprogramme zum Thema Drogenhandel respektive Drogenmissbrauch an der Oberstufe in den letztem Jahren umgesetzt worden sind – und was mögliche Massnahmen von Seiten der Schule sind, wenn sich der Verdacht auf Drogenmissbrauch durch einen Schüler erhärtet. Auch fragen sie, wie viele Vorfälle im Zusammenhang mit Drogen es in den letzten fünf Jahren gegeben habe und in wie vielen Fällen Strafanzeige erstattet worden ist.

Der Schulvorstand hat Stellung genommen

Der Kreisschulvorstand hatte vor einer Woche in einer Stellungnahme gegenüber der AZ ausgeführt, dass an der Kreisschule Aarau-Buchs nur «äusserst selten» Drogendelikte festgestellt würden, wobei der Schulvorstand darunter sowohl den Handel als auch den Konsum von illegalen Substanzen versteht. Im laufenden Jahr habe man diesbezüglich noch gar keine Vorkommnisse registriert. Der Schulvorstand betonte auch, dass die Schule selber keine Drogentests durchführen könne. Sprich: Wenn die Lehrpersonen Auffälligkeiten bei den Schülerinnen oder Schülern feststellen, die auf Drogenkonsum hinweisen könnten, kann die Schule das nicht selber nachweisen.

