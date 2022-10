Aarau/Buchs Keine Unterkunft gefunden: Kreisschule sagt Schneesportlager für alle Fünft- und Sechstklässler ab Das Lagerhaus, das für den vergangenen Winter reserviert war, sei leider nicht mehr zur Verfügung gestanden, heisst es vonseiten der Schule. Nadja Rohner 27.10.2022, 20.08 Uhr

Skilagerbilder wird es dieses Jahr für die 5.- und 6.-Klässler der Primarschule Aarau-Buchs nicht geben. zvg

Sämtlichen 5. und 6. Primarschulklassen der Kreisschule Aarau-Buchs (KSAB) werden in diesem Winter keine Schneesportlager besuchen können. Die Schule hat die Lager am Mittwoch abgesagt. Dieses Mal ist aber, im Gegensatz zu den letzten beiden Wintern, nicht die Pandemie Schuld: «Obwohl das Leitungsteam frühzeitig mit den Vorbereitungen startete, konnte trotz intensiver Suche kein passendes Lagerhaus gefunden werden», heisst es in der Mitteilung an die Eltern.