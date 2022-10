Aarau/Buchs: Die Suhre wird renaturiert, die Wehre kommen weg

Aarau/Buchs Besser für die Fische und für Erholungssuchende: Die Suhre wird renaturiert, die Wehre kommen weg Als Naherholungsgebiet war die Suhre bisher nur schwer erreichbar. Dies wird sich in den kommenden Monaten ändern: In Aarau Rohr und Buchs werden aktuell zwei Wehre entfernt, zwei weitere sollen folgen. Hauptziel der Renaturierung ist ein besserer Lebensraum für die Fische. Daniel Vizentini 08.10.2022, 05.00 Uhr

Die Renaturierung der Suhre bei Aarau und Buchs läuft; hier die Abbrucharbeiten beim Wehr Siebemättli an der Brücke zum Ortsteil Aarau Rohr und dem Autobahnzubringer. Daniel Vizentini

Der Umgang mit kleinen Flüssen und Bächen hat sich in den letzten Jahrzehnten gewandelt: Früher wurden sie als Energiebringer gesehen für Mühlen oder die Industrie, auch Kleinkraftwerke waren immer wieder ein Thema. Vielfach schienen sie aber schlicht Hindernisse fürs Siedlungswachstum, die es zu bändigen oder einzudolen galt.

Seit nun schon einiger Zeit werden diese Gewässer jetzt vermehrt freigelegt, Renaturierungsprojekte gibt es viele. Eines betrifft die Suhre gleich an mehreren Stellen, aktuell im Abschnitt in Buchs bis zur Einmündung in die Aare bei der Aarauer Telli.

Wichtig ist dies vor allem für die Natur: Im Unterlauf der Suhre wurden unter anderem Laichhabitate der stark gefährdeten Fischart Nase gesichtet, wie der Kanton schreibt. Diese sind von nationaler Bedeutung. Für das Überleben heimischer Fischarten wie auch die Barbe, Schneider oder Bachforelle seien natürliche Gewässer ohne Hindernisse unabdingbar.

Gerade im Bereich der heutigen Wehre weise die Suhre grosse ökologische Defizite auf. Sie sei monoton und strukturarm, so der Kanton, wegen der vielen Wehre können Fische und andere Wasserlebewesen nicht von der Aare her hinaufwandern und Plätze zum Fressen, Schlafen, Überwintern oder Laichen aufsuchen.

Im Bereich Siebemättli werden Wehre entfernt und die Bachsohle abgesenkt. Kanton Aargau/zvg

Wehre galten als Hochwasserrisiko, hiess es

Für eine verbesserte Längsvernetzung der Suhre werden nun im Abschnitt in Aarau und Buchs vier alte Wehre abgebrochen. Begonnen wurde bereits mit den Wehren Siebemättli gleich beim Viadukt zur Autobahn und Stampfi nahe beim Buchser Gemeindesaal. Aktuell wird deshalb der Fuss- und Veloweg entlang der Suhre umgeleitet. Vor Ort heben Bagger Material aus dem Bach, restliche Stücke der alten Wehre stehen noch am Wegrand zum Abtransport bereit, darunter viel Metall, dazu alte in den Fluss geworfene Fahrräder.

Was man am Ufer der Suhre so ausgegraben hat. Daniel Vizentini

Benützt wurden die Wehre schon lange nicht mehr. Sie seien baufällig und stellen gar ein Hochwasserrisiko dar, schreibt der Kanton. Für eine echte ökologische Aufwertung samt Fischdurchgängigkeit werden mit den Wehren auch die Ufermauern abgetragen und die Gewässersohle abgesenkt, um das natürliche Gefälle der Suhre wiederherzustellen.

«Das Gewässer wird abwechslungsreich strukturiert, um Fischen und Kleinstlebewesen einen vielfältigen Lebensraum zu bieten.»

Die Abbrucharbeiten an den Wehren Siebemättli und Stampfi werden noch diesen Herbst abgeschlossen, versichert Projektleiterin Nanina Blank auf Anfrage. Grosse Änderungen im Vergleich zum letzten Jahr aufgelegten Projekt habe es keine gegeben.

Auch beim Wehr Stampfi nahe beim Buchser Gemeindesaal laufen die Renaturierungsarbeiten. Daniel Vizentini

Der Abbruch der Wehre Suhrenmatte (gleich beim Buchser Tennisclub) und Lochergrien (beim Lochweg) samt Revitalisierung kommt dann als Nächstes: Das Projekt dazu lag letzten Monat öffentlich auf. Im Sommer/Herbst 2023 soll es umgesetzt werden. Bei beiden Wehren gibt es kleine Brücken, die zu erhalten wären.

Vier Wehre an der Suhre kommen weg: zwei in diesem und zwei weitere im nächsten Jahr. Kanton Aargau/zvg

Gegen den Abbruch aller Wehre, aber vor allem von dem beim Lochergrien, hatte sich der Aargauer Heimatschutz vor Jahren gewehrt. Als bedeutende Industriezeugen müssten mindestens Teile der Wehre erhalten bleiben, hiess es.

Der Kanton muss nur einen Viertel der Kosten zahlen

Kosten sollen die Abbrüche rund 745'000 Franken beim Siebemättli und 718'000 beim Stampfi, zusammen also rund 1,5 Millionen Franken. Finanziert wird es zu 55 Prozent vom Bund, der Kanton zahlt 25 Prozent – also rund 365'000 Franken insgesamt. Die restlichen 20 Prozent trägt der Ökofonds des Energiekonzerns Alpiq. Die Eniwa ist mit etwa zwei Prozent an der Alpiq beteiligt.

Abbrechen will der Kanton die Wehre bereits seit mindestens 2005. Dadurch wird die Suhre nicht nur für die Fische besser: Erholungssuchende sollen einfacheren Zugang zur Suhre erhalten, neue Natursteinblöcke zum Hinsetzen einladen.

Das Wehr Suhrematte (im Bild) beim Tennisclub wird erst im Sommer/Herbst 2023 abgebrochen. Daniel Vizentini

Eniwa wollte dort mal kleine Wasserkraftwerke bauen Vor einigen Jahren wollte die IBAarau, heute Eniwa, kleine Wasserkraftwerke an den Wehren an der Suhre in Aarau, Buchs und Suhr bauen. Wegen fehlender Rentabilität wurde die Idee später verworfen. Etwas, was man auch heute trotz Energiekrise nicht bereut, wie die Eniwa auf Anfrage bekräftigt: «Die Auflagen bezüglich Hochwasserschutz und Fischgängigkeit hätten zu sehr umfangreichen und teuren Arbeiten für die fünf Kraftwerksstandorte geführt.» In einer Aufwand-Nutzen-Abwägung sei deshalb entschieden worden, das Projekt zu stoppen. Man konzentriere sich dafür auf die anstehende Erneuerung des grossen Kraftwerks an der Aare «mit einer Produktionssteigerung von über 20 GWh, was einen echten Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten wird».