Aarau/Brugg 20 Oldtimer-Lastwagenfahrer auf Aargau-Tour: «Wir wollen uns einem breiten Publikum zeigen» Von Brugg durchs Aaretal, über die Staffelegg, durch Aarau und nach Hunzenschwil – zum fünften Mal findet eine Abendausfahrt für Oldtimer-Lastwagen aus dem Aargau statt. Das sorgt für Begeisterung, aber nicht nur. Nadja Rohner 04.08.2022, 15.00 Uhr

Ein Lastwagen-Oldtimer auf einer früheren Ausfahrt durch Klingnau. Thomas Meier

Ein ganz besonderes Spektakel für Liebhaber von alten Fahrzeugen gibt es am 12. August: Zum fünften Mal organisieren Roman Porta aus Niederrohrdorf und Andi Lüscher aus Veltheim eine Abendausfahrt mit Oldtimer-Lastwagen. Ein Treffen «von Aargauern für Aargauer», zum Ausfahren und Fachsimpeln, und vor allem: «Wir wollen uns einem breiten Publikum zeigen, das sonst vielleicht den Weg an ein Oldtimer-Treffen nicht fände», sagt Roman Porta. Die 20 teilnehmenden Lastwagen, Busse, Postautos, Armee- und Feuerwehrfahrzeuge sind alle mindestens 22 Jahre alt. Der Älteste, ein Austin K2, hat Jahrgang 1946. Maximal 16 Tonnen Betriebsgewicht und 2,5 Meter Breite sind auf der Rundfahrt erlaubt.

Die alten Lastwagen werden mit viel Liebe gepflegt. Thomas Meier

Es sind beileibe nicht nur Berufs-Chauffeure, die ihre rollenden Schätze zeigen. Porta: «Vom Akademiker bis zum Handwerker ist alles dabei. Mein Mitorganisator Andi Lüscher ist beispielsweise Bäcker-Konditor, ich arbeite als Projektleiter bei einem Eisenbahnunternehmen.» Viele haben ihr Fahrzeug über Jahre restauriert und investieren viel Herzblut in das Hobby.

Porta und Lüscher fanden vor fünf Jahren, es sei doch schade, wenn jeder nur individuell an ein gross angelegtes Treffen fahre und von dort wieder nach Hause. Ausserdem, so Porta lachend, seien diese Treffen immer an einem Samstag, und «es gibt einfach zu wenig Samstage».

Auch Militärfahrzeuge sind dabei. Thomas Meier

Um 17 Uhr am 12. August – ein Freitagabend – versammeln sich die Fahrzeuge an der Wildischachenstrasse in Brugg (Höhe Firma Elco). Dann fahren sie in einer 38-Kilometer-Schlaufe nach Schinznach-Bad und Holderbank, bei Wildegg über die Aarebrücke nach Veltheim, dann via Oberflachs und Thalheim auf die Staffelegg (ca. 18 Uhr) und bei Küttigen wieder runter. Danach geht es bei der Kettenbrücke über die Aare, in einem kleinen Schlenker in den Kanton Solothurn (Wöschnau) und dann via Schönenwerderstrasse wieder nach Aarau.

Beim Aargauerplatz nimmt der Tross um zirka 18.20 Uhr einen Umweg via Vordere Vorstadt – Graben – Kasinostrassse zurück auf die Bahnhofstrasse. Von dort geht es nach Rohr, Rupperswil und nach Hunzenschwil zum Gasthof Kastanienbaum für «Nachtessen und Dieselgespräche». Um 21 Uhr ist jedoch Schluss – gezwungenermassen. «Auch für uns gilt grösstenteils das Nachtfahrverbot ab 22 Uhr», sagt Porta. Er freut sich auf viele Schaulustige am Strassenrand oder beim Start sowie Ziel. «Die meisten, die uns unterwegs erblicken, haben ein Lächeln im Gesicht. Manche warten auch schon mit dem Fotoapparat.»

Die teilnehmenden Lastwagen müssen aus dem Jahr 2000 oder älter sein. Thomas Meier

Porta weiss, dass nicht alle Menschen diesem Hobby positiv gegenüberstehen. Die Diskussion, ob eine Plauschfahrt mit schweren Dieselfahrzeugen 2022 noch opportun ist, «könnten wir stundenlang führen», sagt er. «Es gibt verschiedene Meinungen, klar. Aber der grösste Teil unseres Hobbys macht nicht das Fahren aus – es sind vielleicht 400 bis 800 Kilometer pro Jahr. Die meiste Zeit verbringen wir mit Restaurations- und Instandhaltungsarbeiten. Wir achten darauf, dass die Fahrzeuge technisch in Ordnung sind und der Motor richtig eingestellt ist, damit die Umwelt so wenig wie möglich belastet wird.»

