Grüngut-Entsorgung: Umstellung hat ihre Tücken

Aarau/Biberstein Grüngutentsorgung: Die Umstellung hat ihre Tücken Die Auslieferung der bestellten Grüngutcontainer in Aarau und Biberstein braucht Zeit. Doch geleert wird trotzdem; die Übergangsfrist läuft bis Ende März. Währenddessen beklagen sich viele über «fehlende Information». Ein Vorwurf, den Werkhofleiterin Regina Wenk nicht gelten lässt.

Niemand bleibt auf seinem Grüngut sitzen, auch wenn Chip oder Container noch nicht da sind. Daniel Vizentini

Veränderungen haben ihre Tücken, das spürt der Aarauer Werkhof aktuell deutlich. Per Anfang Jahr haben Aarau und Biberstein Veränderungen bei der Entsorgung eingeführt: Neu werden Karton und Papier an verschiedenen Tagen gesammelt. Und neu gibt es für die Grüngutcontainer keine Vignetten mehr, sondern einen Chip. Dazu hat der Aarauer Werkhof empfohlen, zusammen mit dem Grüngutabo auch einen neuen Container zu kaufen.

«Die letzten Wochen waren anstrengend», sagt Leiterin Regina Wenk. Viele Leute merkten erst jetzt, dass sie ein Abo lösen müssen, entsprechend verzögert sei der ganze Prozess. «Im Schnitt wurden in den Vorjahren 3000 Vignetten verkauft, aktuell sind wir bei 2400 Abos», so Wenk, rund ein Drittel hat dazu neue Container bestellt. Diese werden direkt vor die Haustür geliefert. «Wir sind jetzt in der Auslieferungsphase; das braucht Zeit», so Wenk. Stand jetzt habe man bereits 600 Container ausgeliefert, viele Bestellungen seien noch in Bearbeitung. «Wir haben mit rund 1000 Containern gerechnet; damit sind wir auf Kurs.»

Wer bis dato noch keinen Chip oder Container bekommen hat, muss sich keine Sorgen machen, dass sein Grüngut nicht mitgenommen wird: Die Übergangsfrist läuft bis Ende März. Auch die Rechnungsstellung erfolge erst Ende Januar, wie die Stadt auf ihrer Website mitteilt. Das sei keine Verlängerung, sondern die reguläre Übergangsfrist, sagt Wenk. «Auch bei der Vignette haben wir jeweils bis Ende März alle Container geleert.» Ab April aber sei man streng: Was keinen Chip hat, bleibt stehen.

Täglich kommen wütende Anrufe

Regina Wenk, Leiterin Werkhof Aarau. Daniel Vizentini

Was beim Werkhof aktuell auch an der Tagesordnung ist: wütende Anrufe. «Die meisten beklagen, man habe schlecht über die Änderung informiert», sagt Wenk. Ein Vorwurf, den sie nicht gelten lässt: Im Herbst wurden zwei Standaktionen durchgeführt, Haushalte wurden mit einem Flyer bedient und im Entsorgungskalender wurden die Hinweise ganzseitig platziert.

Und auch zum zweiten Vorwurf, die Stadt zwinge einen, einen neuen Container zu kaufen, sagt sie nur: «Es handelt sich um eine Empfehlung, nicht um eine Pflicht.» Für Containermodelle, die nicht ersetzt werden sollen, aber keine Chipöffnung haben, versuche der Werkhof, Lösungen zu finden.

Eine Lösung wurde übrigens für die Altstadtbewohnenden gefunden, die mangels Platz und Balkon oftmals nur ein kleines «Kübeli» brauchen: Sie bezahlen wie bis anhin ein 40-Liter-Abo, bekommen aber keinen Chip, sondern werden separat registriert. Eine Ausnahme, die einzig für die Altstadt gilt.

Neue Container für Papier, aber keine für Karton

Wenn auch die Umstellung beim Grüngut noch harzt, bei Papier und Karton hat sie geklappt: «Die erste Kartonsammlung war erfolgreich, wir haben kaum Papier gefunden», so Wenk. Wo ein Bündel Papier lag, wurde dieses mit einem Kleber markiert mit dem freundlichen Hinweis, dass Papier und Karton nun getrennt gesammelt werden.

Wer nicht auf den Papiersammeltag warten will, dem bieten sich neue Möglichkeiten: Bei den Aarauer Sammelstellen beim Feuerwehrmagazin, im Scheibenschachen, auf der Schanz, an der Hallwylstrasse im Gönhard und in Rohr wurden neu Papiercontainer aufgestellt. Warum nicht auch gleich Kartoncontainer? «Karton ist zu sperrig, herkömmliche Container wären sofort verstopft», so Wenk. Für Karton bräuchte es Presscontainer; einen solchen gibt es beim Werkhof.

