Das sagen Aarauer Gastronominnen zum Fachkräftemangel

Aarau/Biberstein Gastronominnen zum Fachkräftemangel: «Wir wollen unsere Leute nicht verheizen –da machen wir lieber einmal früher zu» In der Gastrobranche ist der Fachkräftemangel akut. Drei Gastronominnen aus der Region erzählen, wie sie damit umgehen. Und auch wenn ihre Betriebe ganz unterschiedlich aufgestellt sind, so eint sie doch eines. Katja Schlegel 14.05.2022

Melanie Hächler, Martina Ganz und Manuela Schmid (v.l.). nro/fba/zvg

Man sieht es auf den Inserateseiten, auf den sozialen Medien, bei manchen gar auf Zetteln an der Eingangstür: Die Gastrobranche sucht Personal. Händeringend. Es fehlt vor allem an gelerntem Personal, an Köchen und Restaurantfachleuten. Eine Tatsache, der drei Gastronominnen aus der Region mit ganz unterschiedlich aufgestellten Betrieben alle gleich begegnen: mit Pragmatismus.

«Das Gejammer der Branche hat uns nicht geholfen»

«Es war noch nie einfach, qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden», sagt etwa Martina Ganz, Co-Geschäftsführerin von «Tuchlaube» und «Waldmeier» in Aarau, «aber jetzt ist es noch einmal schwieriger geworden.» All die Fachkräfte, die wegen Corona die Branche gewechselt haben, würden nun fehlen. Aber damit arrangiert sich Ganz, sie setzt nun noch stärker auf Quereinsteiger. Klagen will sie nicht.

«Das Gejammer der Gastrobranche hat uns allen nicht geholfen. Im Gegensatz zu anderen Kantonen wurden wir hier im Aargau sehr gut unterstützt, von der Gastrobranche in anderen Ländern ganz zu schweigen.» Auch den Mangel an Kolleginnen und Kollegen müssen die Angestellten aus Ganz’ Team nur bedingt auffangen. «Wir wollen unsere Leute nicht verheizen. Da machen wir lieber einmal früher zu.»

«Wir können uns glücklich schätzen»

Beim Gasthof zum Schützen in Aarau – mit 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der weitherum grösste Gastgeber – sind einige Stellen ausgeschrieben. Trotzdem sei der Fachkräftemangel für sie aktuell noch kein allzu grosses Thema, sagt Co-Geschäftsführerin Manuela Schmid. «Wir können uns diesbezüglich wirklich glücklich schätzen.»

Was aber konstant fehlt, sind gelernte Köche. Und zunehmend Serviceaushilfen, die an Cateringanlässen eingesetzt werden können. Hier zieht es massiv an, wollen doch nun – zusätzlich zu den regulären Terminen – viele Veranstalter ihre abgesagten Events nachholen. Die Konsequenz: «Ein Zusammenrücken und gemeinsames Überbrücken», sagt Schmid.

«Ausserdem müssen wir gewissen Veranstaltern absagen.» Ihr Rezept gegen den Fachkräftemangel ist kurz erklärt: «Ausbilden, ausbilden, ausbilden. Wir hoffen, dass sich die Branche so in zwei bis drei Jahren erholen wird.»

«Das Interesse an Jobs ist deutlich geringer»

Seit Wochen Jobs ausgeschrieben hat auch Melanie Hächler, die Pächterin des Bibersteiner Biobadi-Bistros. «Die Suche ist dieses Jahr zäh», sagt sie. Aktuell sucht sie ungelernte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die von Mai bis September im Stundenlohn verkaufen, kochen und bewirten. Ein klassischer Studentenjob, sagt sie, und als solcher auch immer gefragt – bis jetzt.

«Dieses Jahr ist das Interesse an den Jobs deutlich geringer.» Auffällig sei auch, dass viele nur Teilzeit arbeiten wollen, so Hächler. Vielleicht liege es daran, dass viele Studentinnen und Studenten coronabedingt (wieder) daheim wohnen und deshalb nicht so viel Geld brauchen.

«Und ganz bestimmt liegt es daran, dass sich viele den Sommer freihalten wollen. Das Nachholbedürfnis ist riesig, alle wollen wieder verreisen oder schöne Dinge erleben.» Nicht, dass sie das nicht verstehen könne, nach zwei Jahren Pandemie. Und doch hofft sie darauf, so rasch wie möglich motivierte Mitarbeiter zu finden. Hächler: «Bis es so weit ist, bleibt nichts anderes, als selbst Doppelschichten zu leisten.»

