Das wird laut: Am Wochenende spielen 15 Alphörner in Aarau

Aarau/Biberstein Am Wochenende spielen 15 Alphörner in der Stadt: Für diese harmonische Freundschaft braucht es eine Verlängerung Die Bibersteiner Alphorngruppe empfängt Besuch aus dem Schwarzwald. Gemeinsam mit den Alphornbläsern vom Donautäler Gutenstein und vom Alphornecho Krauchenwies ziehen sie durch die Stadt. Katja Schlegel 12.05.2022, 05.00 Uhr

Die Alphorngruppe Biberstein vor dem Schloss Biberstein. zvg

Da wird am Wochenende der eine und die andere den Kopf recken, denn solche Klänge hört man in Aarau nicht oft. Und schon gar nicht in dieser Intensität: Die Alphorngruppe Biberstein empfängt Besuch aus dem Schwarzwald. Mit insgesamt 15 Alphörnern wird die Gruppe am Samstag und Sonntag verschiedene (spontane) Kurzkonzerte in der Stadt geben.