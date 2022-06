Aarau/Baden/Bremgarten Nach drei Generationen: Familie Taugwalder gibt die «Stoffzentrale» ab «Es ist eine sehr emotionale Situation und der Entscheid ist uns nicht leicht gefallen», sagt Tanja Taugwalder: Das Familienunternehmen geht an die Alja Nouveau AG über. Alles ging plötzlich sehr schnell. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 30.06.2022, 16.33 Uhr

Joe und Tanja Taugwalder haben die «Stoffzentrale» verkauft. zvg

In Aarau geht, ganz überraschend, eine Ära zu Ende: Die Familie Taugwalder gibt die Geschäftstätigkeit der «Stoffzentrale AG» in neue Hände. Die Alja Nouveau AG, die in der Schweiz und Deutschland bereits 48 Filialen sowie einen Online-Versandhandel für Stoffe und Mercerie führt, hat das Unternehmen gekauft. Erst vergangene Woche wurde der Kaufvertrag unterschrieben. Und diesen Donnerstag haben Joe und Tanja Taugwalder schon ihren letzten Arbeitstag. «Wir haben es noch gar nicht richtig realisiert», sagt Tanja Taugwalder am Telefon. Zu stressig waren die letzten Tage. Aber klar ist: «Es ist eine sehr emotionale Situation und der Entscheid ist uns nicht leicht gefallen.»

1953 hat Hannes Taugwalder, damals noch in Schöftland, die Firma gegründet, die viele Entwicklungsschritte und einen Ortswechsel später zur «Stoffzentrale» werden würde. Nach Peter Taugwalder ist mit Joe Taugwalder nun schon die dritte Generation am Ruder. Die Boom-Zeiten, als das Selbernähen noch völlig normal war, sind jedoch vorbei. Es waren hervorragende Jahre, in denen «Meyers Modeblatt» noch jede Woche die neusten Näh-Trends aus dem Unternehmen Taugwalder in die Schweizer Stuben brachte – mit Modellen, entworfen in Aarau und bereits in der gewünschten Grösse zugeschnitten, sodass sie von den Kundinnen nur noch zusammengenäht werden mussten. So etwas gibt es heute nicht mehr. Die «Stoffzentrale» musste sich immer wieder neu erfinden und der Zeit anpassen.

Doch jetzt geht es mit den bestehenden Strukturen nicht mehr auf Dauer: «Um die Stoffzentrale nachhaltig zu stabilisieren und in den nächsten Jahren weiter wachsen zu können, wäre ein Ausbau des Filial-Netzwerks zwingend notwendig geworden», teilten Taugwalders mit. «Gerade die Covid-Phase hat dazu geführt, dass dies aus eigener Kraft nicht mehr machbar ist.» Tanja Taugwalder erzählt, dass die Lockdowns dem Unternehmen stark zugesetzt hätten - keine Einnahmen, aber trotzdem viele Ausgaben.

Die «Stoffzentrale» an der Aarauer Bahnhofstrasse, hier noch 2017. Ueli Wild (20.9.2017)

«Im ersten Lockdown hat uns zwar der Online-Versandhandel sehr getragen – weil die Leute zu Hause Masken genäht haben, haben sie meterweise antibakterielle Stoffe bestellt.» Doch nachhaltig war dieser Boom leider nicht. «Nach dem zweiten Lockdown, im Frühsommer 2021, kamen die Kundinnen nicht wieder zurück. Das merkten nicht nur wir, sondern die ganze Branche», so Tanja Taugwalder.

«Für uns war deshalb klar, dass wir etwas tun müssen, um die über 30 Arbeitsplätze zu erhalten – das ist das Wichtigste. Wir sind wie eine Familie.»

Die Ajla Noveau AG wird die fünf «Stoffzentrale»-Filialen in Aarau, Baden, Langenthal, Bremgarten und Wilisau sowie den Online-Shop übernehmen und vorerst auch unter dem alten Namen weiterbetrieben. Alle Mitarbeitenden können bleiben. Ausser Tanja und Joe Taugwalder, die sich zurückziehen.

«Wir wissen noch nicht, wie es für uns weitergeht - wir hatten noch gar nicht die Zeit, uns damit auseinanderzusetzen», sagt Tanja Taugwalder. Eine Frühpensionierung – mit 51 und 47 – komme aber nicht infrage, «da würde es uns langweilig». Trotz aller Wehmut sind Taugwalders überzeugt, mit dem Verkauf per 1. Juli eine gute Lösung gefunden zu haben.

