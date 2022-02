Aarau/Baden Wegen Handarbeit: Warum die Fahrverbotskontrolle der Aarauer Polizei legal ist und die der Badener nicht Die Stadtpolizei Baden büsste Autofahrende zu Unrecht. Für die gewählte Methode zur Beweismittelerhebung fehlte die rechtliche Grundlage. In Aarau ist das anders. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 07.02.2022, 23.47 Uhr

Zollrain Aarau Nadja Rohner

Die Stadt Baden hat nicht nur einen äusserst lukrativen fixen Blitzer, sondern auch mehrere Kameras, die Fahrverbote überwachen. Eine solche gibt es in Aarau bekanntlich auch: Sie steht seit 2013 am Zollrain und erwischt jährlich zwischen 1000 und 2000 Fahrer (letztes Jahr: 1811), die widerrechtlich von der Kettenbrücke her in die Altstadt einfahren wollen.

Wer hier auch schon das Portemonnaie zücken musste, der wird aufgehorcht haben, als kürzlich ein Urteil des Bezirksgerichts Baden bekannt wurde. Es ging um eine Frau, die von der Stadtpolizei Baden gebüsst wurde, weil sie in Ennetbaden ein Fahrverbot missachtet haben soll und dabei von der Kamera aufgezeichnet wurde. Die Rechnung, die der Frau ins Haus flatterte, belief sich auf 100 Franken Busse, 200 Franken Strafbefehlsgebühr und 31 Franken «Auslagen».

Die Frau focht den Strafbefehl vor Gericht an. Sie machte geltend, dass für die Überwachung des Fahrverbots mittels Verkehrsüberwachungskamera keine Rechtsgrundlage bestehe und die erhobenen Beweise nicht verwertet werden dürfen. Siehe da: Das Bezirksgericht Baden gab ihr recht. Und wie das «Badener Tagblatt», das ebenfalls zu CH Media gehört, enthüllte, hatte das Departement des Innern die Regional- und Stadtpolizeichefs schon mehrfach darauf hingewiesen, dass die Art und Weise, wie gewisse Korps ihre Fahrverbote überwachen, illegal ist und entsprechend gar keine Bussen ausgestellt werden dürften.

Die Frage ist nun: Gilt das auch für die Kamera am Aarauer Zollrain? Die kurze Antwort darauf: Nein. Denn zwischen den Kameras, die die Stadtpolizei Baden einsetzt, und jener, die bei der Stadtpolizei Aarau in Betrieb ist, gibt es einen entscheidenden Unterschied: die Handarbeit.

Die Kamera am Aarauer Zollrain Nadja Rohner

Baden arbeitet mit Kameras, die die Kontrollschilder der passierenden Fahrzeuge automatisch erfassen und ebenso automatisch innert Sekundenbruchteilen mit einer Datenbank abgleichen. Dort sind die Nummern jener Fahrzeuge hinterlegt, die über eine Durchfahrtsberechtigung verfügen, also beispielsweise Anwohnerinnen. Es handelt sich bei dieser Art Kamera um ein «System der automatischen Fahrzeugfahndung und Verkehrsüberwachung», kurz AFV. Und dieses stellt, weil es schnell extrem viele Daten verarbeiten und verschiedene Datensätze miteinander abgleichen kann, gemäss Bundesgericht einen schweren Eingriff in die persönliche Freiheit respektive der sogenannten «informationellen Selbstbestimmung» dar.

Für die automatisierte Erfassung und Abgleichung von Kontrollschildern besteht zwar im Aargau seit einem halben Jahr eine gesetzliche Grundlage, aber der Einsatzbereich ist eng definiert und umfasst keine Übertretungen wie Fahrverbotsmissachtungen. Das Beweismittel im Fall Baden wurde also rechtswidrig erhoben. Damit wäre es zwar unter gewissen Umständen trotzdem verwertbar, beispielsweise in einem Mordprozess, aber nicht bei etwas so Geringfügigem wie der Missachtung eines Fahrverbots.

Die Kamera, die die Stadtpolizei Aarau am Zollrain verwendet, ist nun aber keine AFV-Kamera, sondern eine herkömmliche Netzwerkkamera. «Dabei handelt es sich um eine von der Datenschutzbeauftragten bewilligte Überwachung, deren Bilder manuell ausgewertet werden und diese deshalb in einem Strafverfahren auch im Falle einer Übertretung als Beweismittel dienen können», erklärt Daniel Ringer, Chef der Abteilung Sicherheit, zu der die Stadtpolizei gehört. Dass also die Mitarbeitenden der Aarauer Stapo aufwendig von Hand prüfen, ob für die Nummernschilder der gefilmten Fahrzeuge eine Durchfahrtsberechtigung besteht und dass diese Videoüberwachung sowohl bewilligt ist als auch über ein Reglement verfügt, macht die Zollrain-Kamera legal – und die Bussen müssen bezahlt werden.

