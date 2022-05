Aarau Zwei waren übrig geblieben: Kadettenmusik Aarau ist am Aus vorbeigeschrammt Während die Tambourenabteilung der Kadettenmusik Aarau gut unterwegs ist, harzt es bei den Bläsern. Nur gerade zwei waren im Winter noch übrig. Jetzt erholt sich der Bestand wieder. Katja Schlegel 3 Kommentare 25.05.2022, 05.00 Uhr

Der Maienzug 2019 in Aarau mit dem Umzug durch die Stadt, der Feier im Telliring und dem Bankett in der Schanz. Aufgenommen am 5. Juli 2019 in Aarau. Im Bild: Tagwache mit der Kadettenmusik. Chris Iseli

Steht die Aarauer Kadettenmusik vor dem Aus? Die Kadettenmusik, die das Aarauer Kadettenwesen um Jahrzehnte überlebt hat, nicht wegzudenken von Maienzug und Bachfischet? So jedenfalls macht es aktuell grad als Gerücht in der Stadt die Runde.

«Haarscharf war es, tatsächlich», bestätigt Matthias Bauer, Leiter Musikschule der Kreisschule Aarau-Buchs, Teil derer die Kadettenmusik seit 2018 ist. Aber er kann Entwarnung geben: «Die Kadetten wird es weiterhin geben, sie sind wieder auf dem aufsteigenden Ast.»

Ein Schreckmoment mit Ansage

Was dem Gerücht wohl zugrunde liegt: Nach zwei coronabedingt zähen Jahren ohne Auftritte und Proben, nach Ausdünnung aufgrund von Veränderungen im Leiterteam und dem Wechsel von Aktiven in Erwachsenen-Formationen, war die Bläser-Abteilung der Kadettenmusik diesen Winter auf zwei Verbleibende zusammengeschrumpft. So wenig wie seit Jahrzehnten nicht. Ein Schreckmoment mit Ansage, sagt Bauer, man habe ihn kommen sehen.

«Wir haben es schmerzlich zu spüren bekommen, dass aufgrund von Corona öffentliche Auftritte nahezu komplett abgesagt wurden», sagt Bauer. Dennoch fehlt es nicht an Bläser-Nachwuchs, sondern an der Begeisterung für Gesehenes und am Willen, da mitmachen zu wollen: «Tolle Auftritte sind die beste Werbung, nach jedem Maienzug und jedem Bachfischet verzeichnet die Kadettenmusik Neuzugänge.» Nicht betroffen von diesem Mitgliederschwund waren die Tambouren; deren Abteilung zählt aktuell gute 20 Aktive.

Die Notlage bei den Bläsern (Trompete, Querflöte, Posaune, Eufonium, Klarinette, Tuba, Waldhorn, Saxofon) konnte in den letzten Wochen abgewendet werden, so Bauer. «Wir haben innert kürzester Zeit acht neue und bisherige Musikerinnen und Musiker für die Big Band und die Beginners Band gewinnen können.» Das ist eine gute Zahl, aber da ist noch viel Luft nach oben. Eine grössere Besetzung ist insbesondere für Auftritte im öffentlichen Raum nötig, also die Klassiker Maienzug und Bachfischet. Je mehr, desto satter der Klang. «Auf der Strasse wäre eine Stärke von 30 bis 40 Köpfen toll», so Bauer.

Spielgemeinschaft mit Jugendspiel Buchs

Um mehr Volumen zu bekommen und die Neuen in den Reihen zu stützen, bilden die Aarauer Kadetten eine Spielgemeinschaft mit dem Jugendspiel Buchs. Nicht nur am Konzert von letzter Woche, sondern auch am kommenden Maienzug (wie schon 2019). Das Zusammenspiel sei aber jeweils klar als Ergänzung gedacht, so Bauer. «Es bestehen keine Absichten, die beiden Jugendspiele zu fusionieren.» Dafür seien die Ausbildungen zu unterschiedlich; die Kadetten gingen klar in Richtung Jazz, die Buchser in Richtung Blasorchester.

Jetzt setzt Bauer auf den Maienzug. Er ist sich sicher: «Treten die Kadetten wieder auf, wird die Begeisterung so gross sein, dass das Korps wieder um ein paar Stimmen wächst.»

Robert Müller vor einem Tag 3 Empfehlungen Würde man diesem, respektive solchen Themen die gleiche mediale Beachtung schenken wie dem FCA dann wäre diese Kadettenmusik ein Corps von 40 - 60 Musikern.Leider wird auch dieser - den Geist die Intelligenz und den Zusammenhalt fordernden Tätigkeit für junge Menschen viel zu wenig, eigentlich gar keine Aufmerksamkeit geschenkt.Man berichtet lieber Tag für Tag in mindestens 5 Artikeln über den FCA, welcher notabene noch eine Firma ist.So gäbe es noch etliche Bereiche die Jugend betreffend, welche regelmässig medial in Erscheinung treten müssten.