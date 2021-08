Zwei tot, zwei verschwunden: Jetzt sind es nur noch fünf Schwäne

Aarau Zwei tot, zwei verschwunden: Jetzt sind es nur noch fünf Schwänchen Erst noch konnte sich Aarau freuen, dass alle neun kleinen Schwänchen das Teenageralter erreichten. Doch nun geht es rapide abwärts. Bereits fehlen vier. Möglicherweise mussten sie sterben, weil sie von Passanten gefüttert wurden. Nadja Rohner 02.08.2021, 15.33 Uhr

Die Schwanenfamilie vom Philosophenweg zählte ursprünglich neun Junge und hielt gerne mal den Verkehr auf. Aktuell sind nur noch fünf Jungtiere übrig. Zvg/Heidi Hess

Es ist wahr, was man sich in Aarau erzählt: Nur noch fünf der ursprünglich neun Schwanenküken sind auffindbar. Zwei sind spurlos verschwunden, zwei mussten von der Tierklinik eingeschläfert werden. Eines, weil es einen Infekt entwickelte, nachdem es verwundet wurde. Ein anderes sei in einem sehr schlechten Allgemeinzustand gewesen, sagt Jagdaufseher Hansruedi Müller. Weshalb, wisse man nicht. Aber er habe mit der Jagdverwaltung vereinbart, dass, sollte noch ein dritter Jungschwan eingeschläfert werden müssen, der Kadaver genau untersucht würde, um die Ursache zu finden.