Aarau Zwei Männer klauen einer Frau den Rucksack – die Polizei erkennt ihre Masche Eine zunächst unbekannte Täterschaft entwendete am Sonntagabend einer Velofahrerin den Rucksack. Die Polizei konnte später zwei jugendliche Asylbewerber unter dringendem Verdacht festnehmen. 25.05.2021, 09.16 Uhr

Ein Polizist der Stadtpolizei Aarau patroulliert in der Rathausgasse.

Symbolbild: Sandra Ardizzone

Die junge Frau setzte sich am späten Sonntagabend am Bahnhof Aarau auf ihr Fahrrad, um nach Hause zu fahren. Ihren Rucksack hatte sie in den Korb auf dem Gepäckträger gelegt. Am Wohnort angekommen bemerkte sie, dass der Rucksack weg war. Die Frau startete eine Suche nach ihrem Rucksack, die zunächst erfolglos blieb. Allerdings erkannte die Frau, dass ihre Bankkarte inzwischen bereits verwendet worden war.

Der Stadtpolizei Aarau kam diese Masche bekannt vor, weshalb sie entsprechend fahndete. In der Folge traf sie einen 15-jährigen Marokkaner und einen 16-jährigen Algerier an, welche als Asylbewerber in der Schweiz leben. Prompt fand die Polizei bei ihnen einen Teil der Beute des vorherigen Diebstahls.

Die Kantonspolizei Aargau nahm beide Verdächtigen für weitere Ermittlungen fest. (az)

Aktuelle Polizeibilder: