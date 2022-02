Urteil in Namensstreit zweier Fahrschulen

Aarau Zwei Fahrschulen, ein Buchstabe: Aarauer City Fahrschule bringt Zürcher Citys Fahrschule vor Gericht Die City Fahrschule gibt es seit 30 Jahren im Kanton Aargau, die Citys Fahrschule seit sieben Jahren in Zürich. Weil es zu Verwechslungen kam, klagte die City Fahrschule für eine Namensänderung. Das Urteil des Obergerichts fällt für sie ernüchternd aus. Zara Zatti Jetzt kommentieren 15.02.2022, 05.00 Uhr

Die City Fahrschule in Aarau hat namentliche Konkurrenz bekommen. Nadja Rohner

Die Differenz der beiden Namen beträgt nur einen einzigen Buchstaben – die Differenzen zwischen den beiden Fahrschulen brachten sie allerdings bis vors Aargauer Obergericht. Es geht um einen Namensstreit zweier Unternehmen in der gleichen Branche: der City Fahrschule in der Region Aarau und der Citys Fahrschule in Luzern und Zürich.

Die City Fahrschule in Aarau gibt es seit mehr als 60 Jahren, seit über 30 Jahren trägt sie ihren jetzigen Namen. Die Firma wirbt auf ihrer Website denn auch mit ihrer langjährigen Geschichte, so würden von den ersten Fahrschülern bereits die Enkelkinder bei ihnen hinter dem Lernsteuer sitzen. Ein Name mit Tradition also. Vor neun Jahren entstand in einem anderen Kanton dann eine neue Fahrschule: die Citys Fahrschule, die in Luzern und Zürich Fahrstunden anbietet. Sie wirbt nicht mit Tradition, sondern mit Moderne: «Die klimafreundliche Fahrschule» lautet ihr Slogan, sie setzt auf emissionsfreie Fahrzeuge.

Für die Aargauer City Fahrschule GmbH ein Ärgernis, denn ab diesem Zeitpunkt kommt es zu Verwechslungen. «Es melden sich Schüler bei uns an, die eigentlich zur anderen Fahrschule wollen. Diese tauchen dann nicht auf, das bedeutet für uns unnötigen Aufwand, Stundenumtrieb und auch Umsatzverlust», sagt Ruedi Schneider, Geschäftsführer und Teilhaber. Die City Fahrschule gab vor Gericht etwa sechs Verwechslungen pro Jahr und eine Vermögenseinbusse von 500 Franken jährlich an. Das lässt sich dem Urteil des Obergerichts entnehmen.

«Es ist einfach ein Ärgernis»

Die Beweggründe für die Klage seien nicht primär finanzieller Natur, sagt Schneider: «Es ist für unser Geschäft nicht bedrohlich, aber einfach ein Ärgernis.» Zwar unterscheidet sich das Logo der beiden Fahrschulen deutlich, bei einer Google-Suche nach «City Fahrschule» tauchen die beiden Unternehmen allerdings direkt untereinander auf. Weil die Aargauer Firma bis an die Zürcher Grenze, etwa in Spreitenbach, tätig ist, decken die beiden Fahrschulen teilweise auch einen ähnlichen Raum ab.

Zuerst habe Schneider versucht, die Citys Fahrschule aussergerichtlich von einem Namenswechsel zu überzeugen. Weil diese nicht eingelenkt habe, wandte er sich an das Aarauer Bezirksgericht. Forderung: Die Citys Fahrschule sei zu verpflichten, innert 30 Tagen den Namen so zu ändern, dass keine Verwechslungsgefahr mehr besteht. Laut der beklagten Citys Fahrschule sei es während der neun Jahre aus ihrer Sicht zu keinen nennenswerten Verwechslungen gekommen. «Entsprechend überrascht waren wir von der Anfrage der City Fahrschule», schreiben sie auf Anfrage. Zum Zeitpunkt der Gründung sei ihnen die Fast-Namensvetterin nicht bekannt gewesen.

Die Citys Fahrschule darf ihren Namen behalten

Gelohnt hat sich das Unterfangen für die Aargauer City Fahrschule nicht. Das Aarauer Bezirksgericht trat nicht auf die Klage ein, weil es nicht in seine Zuständigkeit falle. Denn sobald der Streitwert mehr als 30'000 Franken beträgt, ist das Handelsgericht zuständig. Die City Fahrschule gab einen Streitwert von 20'000 Franken an, was dem Bezirksgericht als zu gering erschien. Das bestätigt nun auch das Obergericht, bei dem die Fahrschule Berufung eingelegt hat: «Aufgrund der Lebenserfahrung ist bei einer vernünftigen Betrachtungsweise nicht davon auszugehen, dass ein mittelgrosses Unternehmen eine Klage gegen eine Konkurrentin einreicht, wenn es lediglich zu sechs Verwechslungen pro Jahr gekommen sein soll, die ihrerseits kaum Auswirkungen auf die Marktposition hätten», heisst es im Urteil.

Den Sachverhalt noch ans zuständige Handelsgericht zu bringen, kommt für Schneider nicht in Frage: «Der zusätzliche finanzielle Aufwand und das Prozessrisiko wären einfach zu gross, da der erste Versuch bereits eine fünfstellige Summe gekostet hat.» Die Verfahrenskosten betragen rund 8500 Franken. Zusätzlich muss die City Fahrschule der Citys Fahrschule eine Entschädigung von 5700 Franken zahlen.

