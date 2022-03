Aarau Zusammentreffen von Freiheitstrychlern und Gallati: Die Corona-Massnahmengegner hatten ihre Bewilligung zuerst Der Stadtrat nimmt Stellung zum lärmigen Zwischenfall Anfang Februar in der Aarauer Innenstadt. Nadja Rohner 02.03.2022, 14.05 Uhr

Freiheitstrychler stören am 7. Februar in Aarau die Fahnenübergabe. Dominic Kobelt / Aargauer Zeitung

Zu einem unglücklichen Zusammentreffen kam es am Abend des 7. Februar in Aarau: Die «Freiheitstrychler» zogen an ihrem «Montagsspaziergang» zusammen mit anderen Corona-Massnahmengegnern lautstark durch die Stadt und kamen dabei am Schlossplatz vorbei - dort verabschiedete Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati gerade das Spitalbataillon 66, das die Impfzentren und Spitäler unterstützt hatte. Er musste seine Rede aufgrund des Lärms unterbrechen.