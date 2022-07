Zum Nachschauen: Der Maienzug durch Aarau im Zeitraffer

Aarau Zum Nachschauen: Der Maienzug durch die Rathausgasse im Zeitraffer Weil Sie ihn verpasst haben, Ihre Liebsten nochmals sehen wollen oder einfach, weil Sie Freude daran haben: Schauen Sie den Maienzug durch die Aarauer Altstadt nochmals in Echtzeit und im Zeitraffer. Jetzt kommentieren 01.07.2022, 16.38 Uhr

Alle hatten sich besseres Wetter erhofft. Doch die Stimmung am ersten Maienzug nach der Coronapause war trotz des anhaltenden Regens grossartig: In der Aarauer Altstadt reihten sich Hunderte Menschen entlang der Gassen, um ihre Liebsten am Maienzug zu sehen.

Der Umzug startete um 8.30 Uhr in der Metzgergasse und erreichte schon bald darauf die Rathausgasse. Wir waren in der ersten Reihe mit dabei und haben den rund 40-minütigen Umzug für Sie zum Nachschauen aufgezeichnet. Schauen Sie ihn hier im Zeitraffer oder in Echtzeit.

Der Maienzug im Zeitraffer:

Gülpinar Günes

Der Maienzug in Echtzeit:

Gülpinar Günes

