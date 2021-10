Einwohnerrätin fordert Lösung für das Veloproblem in der Altstadt

Aarau Zu viele Velos in der Altstadt, zu viel Chaos, zu viel Ärger - das soll sich ändern Mit weissen Markierungen auf dem Boden versucht Aarau seit wenigen Wochen, das Velo-Abstellchaos in der Altstadt einzudämmen. Doch: Wo stellen die Anwohner ihre Velos eigentlich ab? Einwohnerrätin Brigitte Vogt fordert bessere Lösungen. Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 16.10.2021, 05.00 Uhr

Geordnete Veloverhältnisse in der Aarauer Altstadt: Nach den Markierungen für die Besucher sollen nun auch Abstellplätze für die Bewohner geschaffen werden. Daniel Vizentini

In einer Altstadt zu leben, ist immer etwas Besonderes: Man ist mittendrin im pulsierenden Stadtleben, hat alle Restaurants und Bars um sich. Nebst Vorteilen gibt es aber auch klare Schattenseiten – zum Teil wortwörtlich: Die mittelalterlichen Häuser haben oft kleine Fenster, die Wohnungen sind entsprechend eher dunkel. Der Lärm abends und am Wochenende kann schon mal die Geduldgrenze überschreiten. Und bei einigen Altstadthäusern fehlen grössere Kellerräume oder schlicht geeignete und geschützte Abstellplätze für Fahrräder.

Gleichzeitig wird die Velonutzung immer mehr auch von der öffentlichen Hand gefördert: Schon heute fahren einige Altstadtbewohner mit ihren Fahrrädern zur Arbeit, gehen mit Cargo-Bikes einkaufen, treiben mit teuren Renn- oder Mountainbikes Sport oder nutzen Elektrovelos, die sie irgendwo auch aufladen müssen.

FDP-Einwohnerrätin Brigitte Vogt wohnt zwar nicht in der Altstadt, setzt sich aber dennoch für eine Lösung des Problems ein. Sie sagt:

«Die Velos leiden ohne Wetterschutz und werden vielmals auch beschädigt oder geklaut. So wurde mir die missliche Situation zugetragen.»

Das Problem sei von der Stadt zwar bereits erkannt worden und wird auch im vor drei Monaten veröffentlichten «Masterplan Veloparkierung Aarau» erwähnt. Doch bis die angedachten Vorhaben umgesetzt werden, dürfte es noch zwei Jahre oder länger dauern. «Ich habe dazu deshalb eine Anfrage an den Stadtrat formuliert, wie weit mit einer vorgezogenen Pop-up-Lösung das Problem kurzfristig etwas entschärft werden könnte.»

Abschliessbare Boxen als Zwischenlösung

Die sogenannte Pop-up-Lösung sähe aus wie folgt: ein mobiler, gedeckter Veloständer oder eine abschliessbare Box, die zugemietet werden könnte, bis eine definitive Lösung gefunden wird. Dadurch könnten die Fahrräder der Altstadtbewohner bereits diesen Winter geordnet und witterungsgeschützt versorgt werden.

Sogenannte Velo-Boxen könnten eingesetzt werden. Masterplan Veloparkierung

In der Anfrage an den Stadtrat im Namen der FDP-Fraktion schlägt Brigitte Vogt auch mögliche Standorte vor: am Zollrain (für die nördliche Altstadt), hinter dem Bezirksgericht (für die Altstadt und westliche Innenstadt), beim Durchgang zwischen Igelweid und Graben (für die Vorstadt), beim Pulverturm (für die Halde) und «eventuell weitere».

Brigitte Vogt will aber nicht, dass die Stadt alles zahlen muss: Velobesitzer könnten einen Teil der Ausgaben mittragen, sagt sie.

Weisse Linien in der Altstadt lösen das Problem nicht

Vor drei Wochen hat die Stadt einen Versuch gestartet, um das Velo-Abstellchaos der Altstadtbesucher etwas einzudämmen: An mehreren Stellen wurden weisse Linien auf dem Boden markiert, etwa beim Obertorturm oder am Adelbändli/der Metzgergasse, wo die ausufernd parkierten Velos vor allem das Durchkommen der Busse erschwerten.

Dank markierter Veloabstellplätze in der Aarauer Altstadt sollen die Busse besser vorbeifahren können. Daniel Vizentini

Platzbedarf wird auch von den bereits geplanten Bikesharing-Angeboten kommen: Nächstes Jahr werden die Standorte der künftigen Sharing-Stationen definiert. Bis 2030 rechnet die Stadt mit einer Zunahme des Veloparkierbedarfs um rund 40 Prozent.

Die Parkproblematik der Personen, die in der Altstadt wohnen, sei aber eine andere, stellt Brigitte Vogt klar. Im Masterplan werden auch definitive Lösungen dafür erwähnt, wie etwa die Umnutzung von Erdgeschossen in eine Quartier-Velostation.

«Hier ist ihr Velo gut parkiert», lässt die Stadt wissen. Daniel Vizentini

