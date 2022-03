Aarau Zonenplan-Problem: Das Roggi-Restaurant wird noch lange nicht umgebaut Neue Küche, neues WC, neuer Kiosk, neuer Gastraum – das seit Jahrzehnten kaum veränderte Restaurant im Aarauer Wildpark Roggenhausen soll umfassend saniert werden. Eigentlich schon jetzt. Aber es gibt Verzögerungen. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 25.03.2022, 16.17 Uhr

Das Restaurantgebäude im Wildpark Roggenhausen ist ein rund 200 Jahre altes Bauernhaus. uhg / Aargauer Zeitung

Eigentlich hätten die Aarauer Ortsbürgerinnen und Ortsbürger diesen Sommer über einen Baukredit für eine Totalsanierung des Restaurants im Wildpark Roggenhausen entscheiden sollen. Doch daraus wird nichts – denn die Planung hat noch nicht einmal begonnen. Das hat unter anderem mit einem Zonen-Problem zu tun.

Das rund 200 Jahre alte Bauernhaus im Roggenhausentäli – mit Restaurant, Kiosk, Lagerräumen und Wirtewohnung –, das wie der Rest des Wildparks der Ortsbürgergemeinde gehört, soll gesamtsaniert werden. Die letzte umfassende Erneuerung ist über 40 Jahre her. Ohne Sanierung könnte der Betrieb in den weiteren Jahren nicht aufrechterhalten werden, schrieb der Stadtrat 2019 an die Ortsbürger, als er den Projektierungskredit beantragte. Die Ortsbürger hatten bereits 2017 Geld für eine Machbarkeitsstudie bewilligt, die neben den baulichen Änderungen auch Vorschläge zum Gastrokonzept enthielt.

Der Wildpark Roggenhausen Nadja Rohner

Statt einer Gaststube und einem Säli soll es künftig nur noch einen Gastraum mit mindestens 65 Plätzen geben, der sich jedoch unterteilen lässt. Der Kiosk, der sich aktuell im zur Seite hin offenen Untergeschoss befindet, soll neu auf der Seite der Strasse angeordnet werden; auch die Küche erhält einen neuen Platz. Die Lagerräume werden sinnvoller platziert, die Sanitäranlagen von Park- und von Restaurantbesuchenden sind künftig getrennt. Die Terrasse wird aufgewertet, in dem sie einen besseren Zugang erhält. Auch der Eingang zum Restaurant, der künftig durchs «Tenn» führen wird, entsteht neu. Ansonsten ändert sich aussen am Haus nicht viel, es wird nur aufgehübscht.

Künftig keine Wohnungen mehr

Klar ist: Nach dem Umbau wird die Restaurantpacht wieder neu ausgeschrieben, zum ersten Mal seit 20 Jahren. Das Gastrokonzept geht davon aus, dass es längerfristig schwierig sein wird, mit dem Roggi-Restaurant ein Auskommen zu erwirtschaften: «Ein schlankes Konzept mit attraktivem Gastraum, optimierten Betriebsabläufen sowie allenfalls eine Führung des Restaurants als Zweit- oder Drittbetrieb wird als wahrscheinliches Szenario beurteilt.»

Basierend auf dieser Annahme war in der Machbarkeitsstudie vorgesehen, in den Obergeschossen zwei separate 3,5-Zimmer-Wohnungen einzurichten, die an Externe vermietet werden könnten. Es hat zwar aktuell schon zwei Wohnungen im Haus, die aber zusammengelegt sind und von der Wirtefamilie genutzt werden. Künftig, so die Annahme, braucht es keine klassische Wirtewohnung mehr. Aber: Den Planern unterlief ein Fehler.

Der Kiosk wird vom Untergeschoss (rechts) ins Erdgeschoss verlegt. Nadja Rohner

Das «Roggi» liegt in der Spezialzone Wildpark. In dieser darf zwar gewohnt werden – aber nur von den Leuten, die im Park oder Restaurant arbeiten. Alles andere ist nicht zonenkonform – und kann auch nicht zonenkonform gemacht werden, wie Daniel Müller, Leiter der Abteilung Ortsbürgergut und Liegenschaften, ausführt. Erst Anfang 2021 wurde dies festgestellt. Und auch, dass die Wohnungen künftig kaum tatsächlich von den Pächtern oder Wildparkmitarbeitenden (200 Stellenprozente plus Lernender) bewohnt würden.

Deshalb wird nun auf den Einbau von Wohnungen verzichtet. Im ersten Obergeschoss gibt es Büro- und Aufenthaltsräume für Restaurantmitarbeitende. Die obere Wohnung wird ausser Betrieb genommen.

Ende 2025 könnte alles fertig sein – im besten Fall

Nachdem diese Entscheidung nun gefallen ist, kann die Planerausschreibung erfolgen. «Wir rechnen damit, den Baukredit im Winter 2023 bei den Ortsbürgern beantragen zu können», so Daniel Müller. Dann folgt das Baugesuchsverfahren. Ende 2024 könnten die Bauarbeiten starten. Sie dauern voraussichtlich rund ein Jahr. «Wir bemühen uns, den Wildpark möglichst uneingeschränkt offenzuhalten», so Daniel Müller. Er rechnet, ganz grob, mit Kosten von 3,5 bis 4 Mio. Franken.

