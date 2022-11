Zirkus auf Kasernenareal: «cirqu'» weitet Festivalperimeter aus

Aarau Zirkus auf dem Kasernenareal: «cirqu'» weitet Festivalperimeter aus Vom 15. bis 25. Juni findet «cirqu'9» statt. Damit kehrt der Anlass wieder heim in die Alte Reithalle, aber nicht nur: Der Festivalperimeter wird – wie schon 2017 – auf das Kasernenareal ausgeweitet. Dem künstlerischen Leiter Roman Müller ist es ausserdem gelungen, einen der wichtigsten Köpfe in der Zirkuswelt für Aarau zu gewinnen. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 14.11.2022, 16.54 Uhr

Wie schon 2017 gibt es 2023 Zirkus auf dem Kasernenareal. Ueli Wild/AAR

Das Zirkusfestival «cirqu’» kommt wieder, nächsten Sommer, diesmal als «cirqu’9» vom 15. bis 25. Juni. Nach acht erfolgreichen Ausgaben weiss man, dass «cirqu’» die Grenzen des herkömmlichen Zirkuserlebnisses sprengt, dass Gewisses einfach etwas verrückt oder verschroben anmutet. Und man weiss auch: Roman Müller, künstlerischer Leiter des Festivals, erfindet es jedes Mal neu. Eigentlich.

Roman Müller, Kopf hinter dem Zirkusfestival «cirqu'» in Aarau. Katja Schlegel/Aargauer Zeitung

In einem ist Müller altmodisch: Er ist eine treue Seele. Die Alte Reithalle war all die Jahre das Herzstück von «cirqu’» und wird es jetzt auch nach dem Umbau sein. «Die Alte Reithalle ist ein sensationeller Ort, sie ist einfach wahnsinnig schön», sagt er. Klar, dass er mit seinem Festival nun dahin zurückkehrt. Und nicht nur das: Wie schon 2017 wird «cirqu’» ein Stück des Kasernenareals erobern. So wird das Areal neben der Bar im Stall geöffnet, auf dem normalerweise als Parkplatz genutzten Platz wird für zehn Tage ein Zelt für 200 Leute aufgestellt. Die Armee hat diese Möglichkeit eben bestätigt.

«Ich möchte die Leute zum Weiterdenken anregen»

Für Müller ist dieser Perimeter mehr als nur eine Ballung, eine Erweiterung des Festivalgeländes. «Ich möchte damit Visionen für die künftige Nutzung des Kasernenareals vorwegnehmen, die Leute zum Weiterdenken anregen.» Ausserdem reizen ihn die Gegensätze: da die Zirkusleute, dort die Soldaten. «Das sind Welten, die hier aufeinanderprallen. Aber seit 2017 wissen wir, dass das wunderbare Begegnungen ergeben kann.»

Ursprünglich hatte Müller die Idee, zwei Zelte auf dem Kasernenareal aufzustellen. Der grosse mittige Platz, der hat es ihm angetan, vor dem inneren Auge hatte er bereits ein Zelt für 400 Personen aufgerichtet. Doch diesen Platz kann ihm die Armee nicht abtreten. «Ich weiss, das war ein ambitionierter Wunsch», sagt Müller und lacht. Aber er sagt auch, dass die Armee nicht einfach im Vorhinein Nein gesagt habe, sondern sich seine Ideen und Vorstellungen angehört habe.

Einer der wichtigsten Köpfe der Zirkuswelt kommt nach Aarau

Was in diesem Zelt zu sehen sein wird, darüber hält sich Müller bedeckt. Noch laufen Abklärungen, noch wälzt er Ideen. «Ich suche erst den Inhalt, dann bilde ich das Gerüst.» Eine Katze lässt Müller dann aber doch aus dem Sack: Johann Le Guillerm, aktuell einer der wichtigsten Köpfe der Zirkuswelt, wird nach Aarau kommen. Ein Glücksfall, der Müller und dem Renommee zu verdanken ist, den «cirqu’» international geniesst.

«Johanns Arbeiten sind sehr vielschichtig, beinhalten nicht nur Artistik, sondern beispielsweise auch bildende Kunst oder Kulinarik.» Seine Performance sei durchaus etwas speziell, sagt Müller und lacht. «Aber nach acht Ausgaben bin ich überzeugt, dass ich den Aarauerinnen und Aarauern etwas mehr zumuten kann.»

Und Müller verrät noch mehr. So werden 20 Artistinnen und Artisten den öffentlichen Raum für ein paar Tage in Beschlag nehmen: «Mit schlichter, stiller Arbeit setzen sie die Merkmale der Stadt mit ihren Körpern in Szene.»

Das detaillierte Programm von «cirqu’9» wird im April veröffentlicht, ab dann läuft auch der Vorverkauf.

