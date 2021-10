Aarau Zeit der Veränderungen im Torfeld Süd: Rockwell schliesst, Mobimo will Gebäude zur Zwischennutzung freigeben Mit der Schliessung der Produktion von Rockwell werden verschiedene Gebäude im Torfeld Süd frei. Bis das Quartier umgestaltet wird, möchte die Eigentümerin, die Mobimo AG, eines der Gebäude für zwei Jahre zur Zwischennutzung freigeben. Und dann ist da noch die Idee, dereinst eine Jugendherberge im Quartier einzurichten. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 30.10.2021, 05.00 Uhr

Der Nordbau (links) soll vor dem Abbruch zwischengenutzt werden. Der Westbau (Mitte) wird von Rockwell nun doch weiter genutzt, dafür stehen nun Flächen im Polygon (rechts) zur Vermietung ausgeschrieben. Nadja Rohner / Aargauer Zeitung

In diesen Wochen und Monaten endet ein weiteres Kapitel alter Aarauer Industriegeschichte: Wie im Herbst 2017 angekündigt, schliesst Rockwell Automation GmbH (ehemals Sprecher + Schuh) die Produktion im Torfeld Süd. Die Motorensteuerungen, die bislang hier gebaut wurden, sollen künftig hauptsächlich aus Polen kommen. Nur die Bereiche Forschung und Entwicklung verbleiben am Aarauer Sitz.

Damit wird ein grosser Teil des Areals zwischen dem modernen Aeschbach-Areal und der Stadionbrache frei. Diese Immobilien gehören – wie auch das Aeschbachquartier – der Immobiliengesellschaft Mobimo. Und diese will hier das Wohnquartier weiterentwickeln. Im März 2021 hat Mobimo das Siegerprojekt eines Studienauftrags präsentiert; geplant ist eine Überbauung aus viel Holz, mit fünf Gewerbeeinheiten sowie 110 Mietwohnungen.

Visualisierung aus dem im März 2021 präsentierten Siegerprojekt. Nightnurse Images/Zvg / Aargauer Zeitung

Einzig Gastronomie wird keinen Platz finden

Doch bis mit der Umsetzung des Projekts begonnen werden kann, wird es noch dauern. Deshalb möchte Mobimo eines der Gebäude direkt an der Industriestrasse für eine Zwischennutzung freigeben, angedacht auf zwei Jahre. Beim Gebäude handelt es sich um den sogenannten «Nordbau» aus dem Jahr 1972, so Mediensprecherin Marion Schihin auf Anfrage. «Das Gebäude dient Rockwell aktuell noch als Produktionsstätte, wird aber ab März 2022 leer stehen.» Um die Flächen in der Zwischenphase zu beleben, wird nun eine Zwischennutzung angestrebt. Ob ein Bedürfnis besteht, wird aktuell geklärt. So fand unter anderem am Freitag eine erste Begehung für Interessierte statt.

«Wir möchten die Flächen sehr günstig abgeben», so Schihin. Insgesamt verfügt der Nordbau über eine Fläche von rund 10'000 m2, verteilt auf sechs Geschosse. Denkbar wäre beispielsweise eine Nutzung als Indoor-Spielplatz oder als Tanz- oder Theaterraum, wobei eine öffentliche Nutzung laut Schihin nicht zwingend wäre. Einzige Bedingung: Die Zwischennutzung dürfte keine Konkurrenz zur benachbarten Aeschbachhalle darstellen, sprich: kein Eventbetrieb.

Noch ist das alles aber mit Vorsicht zu geniessen, eine Zwischennutzung noch nicht in trockenen Tüchern. Das Problem: Es braucht Bewilligungen, um die Industriehalle anders nutzen zu können. «Wie lange ein solches Bewilligungsverfahren dauern wird, ist schwer abzuschätzen», sagt Schihin. Ob es sich dannzumal noch zeitlich lohnen wird, das Gebäude freizugeben, ist offen. Trotzdem: Mobimo ist sehr gewillt, den Nordbau nicht einfach leerstehen zu lassen. «Wir haben in den letzten Jahren an ganz verschiedenen Orten sehr gute Erfahrungen mit Zwischennutzung gemacht», so Schihin.

Sanierung wäre zu teuer; Nordbau muss weichen

Noch ist also vieles in der Schwebe. Auch die Pläne, was mit dem Nordbau nach diesen zwei Jahren geschehen wird, haben sich wieder geändert. «Ursprünglich war angedacht, das Gebäude zu sanieren», so Schihin. Doch daraus wird nichts: Die für Industrienutzung konzipierte Fassade energietechnisch aufzurüsten, wäre viel zu teuer. «Es wird deshalb einen Ersatzneubau geben.»

Neuigkeiten gibt es auch bezüglich «Westbau», der von der kantonalen Denkmalpflege als «schützenswert» eingestuften Montagehalle aus dem Jahr 1921. Angedacht war, dass Rockwell auch dieses Gebäude freigibt. Mehreren Quellen zufolge hat Rockwell nun aber dieses Jahr entschieden, den Westbau weiter zu nutzen. Im Gegenzug wurde Fläche im benachbarten Neubau «Polygon» (aus dem Jahr 2011) freigeräumt; diese sind aktuell zur Vermietung ausgeschrieben.

Der «Westbau» wird damit für einige weitere Jahre durch die Rockwell genutzt. Das ist für die Region insofern spannend, als dass die Idee im Raum stand, den «Westbau» als Jugendherberge zu nutzen. Diese Idee ist nun vom Tisch – zumindest vorläufig. «Die Idee, im Torfeld Süd eine Jugi einzurichten, ist sehr reizvoll und wäre eine tolle Option», sagt Schihin. «Aber auch eine wirtschaftliche Herausforderung.»

Neues aus der Aeschbachhalle Vor rund einem Jahr war die Aufregung um die Aeschbachhalle gross: Die Betreibergesellschaft musste Konkurs anmelden. Seither sind Halle, Restaurant, Bar und Airbnb geschlossen. Doch nach Monaten der Ungewissheit kündigt sich ein Neustart an. Noch sei nichts definitiv, noch sei kein Vertrag mit einem neuen Betreiber unterschrieben, sagt Mobimo-Sprecherin Marion Schihin. «Doch es sieht vielversprechend aus.»

Aeschbachhalle: die Eventhalle im Torfeld Süd. Nadja Rohner / Aargauer Zeitung