Aarau: Neue Überbauung an der Erlinsbacherstrasse

Aarau Wohnen direkt am Wasser – auch für Nicht-Grossverdiener soll das hier bezahlbar sein Die Eniwa AG gibt Land zwischen Erlinsbacherstrasse und Kraftwerkskanal im Baurecht ab. Entstehen sollen darauf zwischen 60 und 70 Mietwohnungen, die so nachhaltig wie möglich sind – und das Budget der Mietenden nicht übermässig belasten. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 05.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Etwa so soll die neue Überbauung aussehen. Das Dach wird gegenüber der Visualisierung noch angepasst, weil es für die geplanten Fotovoltaikanlagen nicht ideal ist. zvg

Es gibt in Aarau nicht viele Grundstücke, wo man direkt am Aareufer leben kann, ohne sehr viel Eigenkapital für einen Liegenschaftskauf in die Hand nehmen zu müssen – wenn die Schmuckstücke denn überhaupt auf den Markt kommen. Doch in ein paar Jahren soll dies am Westeingang zur Stadt, zwischen Erlinsbacherstrasse und dem Kraftwerkskanal, möglich sein: Auf 1,1 Hektaren Land, das die Eniwa der Logis Suisse AG (Baden) im Baurecht abgibt, werden ab 2024 zirka 65 Mietwohnungen gebaut. Das nun vorgestellte Siegerprojekt aus dem Architekturwettbewerb stammt aus der Feder von Duplex Architekten (Zürich) und Lorenz Eugster Landschaftsarchitektur (Zürich).

Der Perimeter für die Wohnbauentwicklung an der Erlinsbacherstrasse auf dem Grundstück der Eniwa. zvg

Geplant ist ein Mix von 1-Zimmer-Studios bis zu 5,5-Zimmer-Familienwohnungen, mit Schwergewicht bei drei bis vier Zimmern. Fast alle haben einen Blick auf den Fluss. In den Erdgeschossen sind Gemeinschafts- und Gewerberäume geplant (etwa für Kita oder Co-Working-Space). Rundherum soll es viele Freiräume und viel Grün geben. Das Areal, direkt am Aareuferweg gelegen, wird so durchlässig wie möglich.

Die Überbauung mit drei- bis viergeschossigen Bauten soll nachhaltig nach den 2000-Watt-Prinzipien erstellt werden. Es gibt Fotovoltaikanlagen auf den Dächern und den Fassaden. Geplant sind fünf Gebäude, die zueinander so versetzt stehen, dass man nicht das Gefühl hat, einem massiven Gebäuderiegel entlangzugehen. Sie werden als Holzskelettbauten mit Treppenhäusern aus vorgefertigten Lehmgusselementen konstruiert.

Geplant ist autoarmes Wohnen, deshalb ist die vorgesehene Tiefgarage – bei ohnehin geringer Unterkellerung – klein. Es soll aber Sharingangebote für die Mobilität geben. Ausserdem genügend Veloabstellplätze und der Bus hält gleich vor dem Haus.

Neben energetischen und ressourcenschonenden Überlegungen sei der zahlbare Wohnraum ein sehr wichtiges Kriterium im Wettbewerb gewesen, lässt sich Eniwa-CEO Hans-Kaspar Scherrer in einer Medienmitteilung zitieren. Darüber, was «bezahlbar» bedeute, habe man lange diskutiert, hiess es am Rande der Vernissage für das Siegerprojekt, die am Dienstag stattfand. Man orientiere sich an den aktuellen Preisen der Stadt Aarau beziehungsweise am 50-Prozent-Quantil. Über den Daumen gepeilt kostet eine 4,5-Zimmer-Wohnung mit 102 Quadratmetern rund 2000 Franken.

Die neue Überbauung auf der Visualisierung. zvg

Es lohnt sich ein Vergleich mit anderen aktuell zur Vermietung ausgeschriebenen 4,5-Zimmer-Wohnungen: In den Telli-Staumauern (Neuenburgerstrasse) erhält man eine mit 75 Quadratmetern für 1700 Franken, in einer älteren Wohnüberbauung am Zelgli-Waldrand (Pestalozzistrasse) kosten 103 Quadratmeter 2050 Franken. 114 Quadratmeter im ebenfalls an der Erlinsbacherstrasse liegenden und recht neuen «Aarepark» sind für 2310 Franken zu haben. Mit 2900 Franken schlagen 113 Quadratmeter in der wenige Jahre alten Luxweg-Überbauung bei der Swissgrid nahe dem Bahnhof zu Buche.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen