aarau «Wir werden uns alleine sehen»: Wie ein Nachbarschaftsstreit Staatsanwälte und Richter beschäftigt Zwei Nachbarn streiten sich seit Jahren. Gar so heftig, dass sie schon mehrmals vor Gericht waren. Dieses Mal ging es um ein Wortgefecht, das sich im Wartesaal des Bezirksgerichts Aarau zugetragen hat. Anja Suter 08.02.2021, 05.00 Uhr

Der Nachbarschaftsstreit landete zum wiederholten Mal vor dem Bezirksgericht. Severin Bigler

«Wissen Sie, wie viele Verfahren derzeit hängig sind?», fragte Gerichtspräsident Reto Leiser die Angeklagte Giulia (alle Namen geändert) vor Gericht. Giulia weiss es nicht: «Ich habe sie nie gezählt, aber es sind sicherlich einige», sagt sie. Bei all diesen Verfahren geht es um einen Nachbarschaftsstreit, der schon einige Jahre andauert. Giulia und ihr Mann zoffen sich mit ihrer Nachbarin Marina.

Begonnen hatte alles im August 2017. Dann brannte an einem Sommerabend die Thujahecke zwischen den beiden Grundstücken im unteren Suhrental. Dafür verantwortlich gemacht wurde Marina. Sie hatte an einem Abend mit vielen Gästen eine Feuerschale nur rund einen Meter von der Hecke entfernt platziert. Das Feuer darin löschte sie später, aber nicht genügend. Am andern Morgen brannte die Thujahecke lichterloh, die Feuerwehr musste mit einem Grossaufgebot ausrücken und löschen, konnte die Hecke aber nicht mehr retten. Rund 30 hohe Thujastauden verbrannten.

Der Streit um die Hecke zog sich bis vor Gericht. Doch die beiden Parteien stritten nicht nur im Gerichtssaal, sondern auch im Warteraum – und dies so heftig, dass Marina Giulia später wegen einer Drohung anzeigte.



Der Anwalt beendet das Wortgefecht

Doch was passierte an diesem Morgen im Warteraum vor dem Gerichtssaal? Gemäss der Anklageschrift soll es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den zwei Frauen gekommen sein. Das bestätigt auch Giulias damaliger Anwalt vor Gericht: So sei es Marina gewesen, die sehr forsch auf Giulia zugegangen sei. «Im nachfolgenden Disput sind sich die beiden Damen nichts schuldig geblieben», sagte er. Marina habe Giulia unter anderem vorgeworfen, dass ihr Mann sowieso schon zweimal Konkurs gegangen sei. Beendet wurde das Wortgefecht schliesslich durch Marinas Anwalt.

Im Strafbefehl ist auch die Rede davon, dass Marina zu Giulia auf Italienisch gesagt habe «Noi due ci rivedremo da sole», was die Staatsanwaltschaft übersetzt mit:

«Wir werden uns alleine sehen.»

Er wisse nicht, ob der Satz gefallen sei, sagte der ehemalige Anwalt von Giulia. Eine Drohung habe er persönlich jedoch nicht gehört. «Ich hätte nie gedacht, dass ich aufgrund dieser Sache hier in einem Verfahren als Zeuge sitzen werde», sagte der Anwalt. Die Staatsanwaltschaft forderte im Strafbefehl derweil eine bedingte Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 110 Franken und eine Busse von 800 Franken.

«Zum Streiten braucht es immer zwei»

«Haben Sie zur Klägerin gesagt, dass man sich alleine sehen werde?», wollte der Gerichtspräsident von Giulia wissen. «Ich bin mir nicht sicher, weil ich mich nicht zu 100 Prozent erinnern kann», sagt sie. Sie wolle nicht etwas behaupten, was nicht stimme. Auch Giulia bestätigt, dass es zu einem Wortgefecht gekommen ist, «es wurde viel geredet», sagte sie. Die Situation sei angespannt gewesen und Marina habe sehr private Dinge angesprochen. Gedroht habe sie ihrer Nachbarin aber nicht: «Wenn ich das gesagt habe, war es eher so gemeint, dass man die Probleme in einem ruhigen Moment von Frau zu Frau bespricht», so Giulia. Die beiden Parteien sind heute noch Nachbarn. Sie gehen sich aber aus dem Weg. Der Fall der abgebrannten Hecke ist bis heute noch nicht vollends abgeschlossen.

Gerichtspräsident Reto Leiser spricht Giulia von dem Vorwurf der Drohung frei. «Zum Streiten braucht es immer zwei. Ich bin mir nicht sicher, wer hier mehr Anteil hat», sagte er. Beide Nachbarn decken sich mit Anzeigen ein und beide würden eine Mitschuld tragen. Im vorliegenden Fall stehe klar Aussage gegen Aussage. Und selbst wenn Giulia gesagt habe, man werde sich wiedersehen, reiche dies jedoch nicht, um den Tatbestand der schweren Drohung zu erfüllen. «Es ist ein klarer Freispruch», so der Gerichtspräsident.