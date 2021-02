Aarau «Wir verlieren unser Baby»: Der Wirt des Restaurants Beluga sagt, wie es zum Konkurs kam Vor sieben Jahren rief Urs Marrer mit seinem langjährigen Freund, Küchenchef Robin Dürlewanger, das «Beluga» ins Leben. Einst zum besten Lokal Aaraus gekürt, muss das Restaurant nun wegen Krankheit und den Auswirkungen der Coronapandemie schliessen. Daniel Vizentini 03.02.2021, 18.48 Uhr

Ein Foto aus besseren Zeiten: 2015 war das «Beluga» nach nur einem Jahr zum besten Restaurant Aaraus gekürt worden. Links Wirt Urs Marrer, rechts Küchenchef Robin Dürlewanger.

Bild: Jiri Reiner (25.2.2015)

«Eigentlich fehlen mir die Worte», sagt Urs Marrer. «Wir haben alles probiert und sind nun zutiefst betrübt. Es ist unser Baby, das wir verlieren.» Das Lokal an der Vorderen Vorstadt galt als eine der besten Gastronomiestätten in Aarau. 2015, nur ein Jahr nach der Eröffnung, wurde es mit 14 «Gault-Millau»-Punkten zur damaligen Nummer eins der Stadt gekürt. 2016 wurde es als einer von sechs Betrieben im Kanton in die Chaîne des Rôtisseurs aufgenommen, der grössten Vereinigung zum Erhalt der Tisch- und Tafelkultur.