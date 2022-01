"TelliOase": Quartierverein wünscht sich Ruhe, nicht Halligalli

Aarau «Wir Tellianer wünschen uns das, was der Name sagt: Eine Oase, einen Ruhepol – und keinen lärmigen Halligalli-Betrieb» Die Liegenschaft des ehemaligen Kleintierzoos in der Aarauer Telli soll durch ein Eventlokal ersetzt werden. Gegen das Baugesuch haben sich vier Parteien gewehrt, unter anderem der Quartierverein Telli. Vereinspräsident Hansueli Trüb sagt, wieso. Katja Schlegel 27.01.2022, 05.00 Uhr

Der Kleintierzoo in der Telli wurde 2020 geschlossen. Nadja Rohner

Ein Ort der Ruhe, der Erholung und des Zusammenkommens soll es werden, das Areal in der Aarauer Telli, wo sich bis 2020 der Kleintierzoo befand. Der Name des geplanten Projekts mit Eventlokal, Bistro und Aussenbereich mit Pumptrack, Robinsonspielplatz und Grillstellen: «TelliOase».

Doch noch steht die «TelliOase» im Gegenwind; gegen das Baugesuch der Liegenschafsbesitzerin AXA Anlagestiftung sind innert Frist vier Einwendungen eingegangen, die sich zur Hauptsache auf die Themen Öffnungszeiten und Natur beziehen (AZ vom 14.1.). Eine der Einwendungen stamme von einer Privatperson, drei von Organisationen, so Stadtbaumeister Jan Hlavica.

Bei einer der Organisationen handelt es sich um den Quartierverein Telli. Wie Präsident Hansueli Trüb in der Februar-Ausgabe der «Tellipost» schreibt, sei der Verein mitunter nach Rücksprache mit Vertretern von Natur- und Vogelschutzverbänden aktiv geworden (und auch diese hätten Einwendung gemacht).

«Es nicht zu tun, wäre eine verpasste Chance»

«Grundsätzlich gefällt uns die Idee einer Oase in der Telli ausgesprochen gut», sagt Hansueli Trüb auf Nachfrage, auch lobt er die Erarbeitung des Nutzungskonzepts mit Partizipationsverfahren. Aber da gibt es doch ein paar Punkte, die für den Vorstand des Quartiervereins so noch nicht stimmen: «Uns fehlt bei der neuen Nutzung der Gedanke, der dem Areal seit Anbeginn zugedacht war, völlig: Den Kindern Natur zu vermitteln, den richtigen Umgang mit Tieren.»

Zwar sei sich der Quartierverein bewusst, dass die Nutzung des Areals als Kleintierzoo im Eigentümervertrag aus den Siebzigerjahren nicht festgelegt sei, wie das immer wieder behauptet wurde. «Die Lage direkt neben dem Auenwald aber bietet sich doch an, den Kindern den Bezug zur Natur zu vermitteln. Es nicht zu tun, wäre eine verpasste Chance», so Trüb. Dem Quartierverein schwebt beispielsweise eine Zusammenarbeit mit dem Naturama vor.

Eine weitere Veränderung, die im Konzept nicht genannt, aber aus den Plänen ersichtlich ist: «Der bestehende Weiher wird ersatzlos aufgehoben und durch einen Pumptrack ersetzt», so Trüb. «Das ist ein Verlust, der in Zeiten des Klimawandels einfach nicht mehr so hingenommen werden darf.»

Zusammenarbeit mit GZ Telli gefordert

Was den Bewohnerinnen und Bewohnern insbesondere der Liegenschaften Delfter- und Neuenburgerstrasse ein Dorn im Auge ist: Was im Konzept als «mögliche Betriebszeiten» angegeben wird, nämlich von 7 bis 5 Uhr im Innenbereich und von 7 bis 22 Uhr draussen, und das sieben Tage die Woche. «Die Befürchtungen sind nicht nur Immissionen bis 5 Uhr morgens, sondern insbesondere auch die, welche die Nutzerinnen und Nutzer auf dem Heimweg verursachen», so Trüb.

Weiter spricht er Themen wie Wegbeleuchtung und Littering an, ebenso Warenanlieferung und -ablieferung. «Uns fehlt ausserdem eine Erklärung, wo die Besucherinnen und Besucher ihre Fahrzeuge hinstellen und wie sie zur ‹TelliOase› gelangen.» Und zu guter Letzt wünscht sich der Quartierverein, dass die Zusammenarbeit von «TelliOase» und Gemeinschaftszentrum Telli von Anbeginn angedacht wird. «Die Schnittmenge der beiden Angebote ist viel zu gross, als dass sie unabhängig voneinander geführt werden sollten.»

Trüb betont mehrfach, wie gut die Idee der «TelliOase» im Grundsatz sei. «Wir Tellianer wünschen uns aber genau das, was der Name sagt: eine Oase, einen Ruhepol – und keinen lärmigen Halligalli-Betrieb.»