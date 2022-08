Einwohnerrat Aarau gibt Markthalle letzte Chance

Aarau «Wir legen die Markthalle auf die Intensivstation»: Einwohnerrat gibt dem Bauwerk «verdammt teure» letzte Chance Der Aarauer Einwohnerrat hat den Kredit bewilligt: In einem Testbetrieb wird nun eruiert, ob die umstrittene Markthalle auf dem Färberplatz langfristig bleiben soll oder nicht. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 23.08.2022, 21.07 Uhr

Die Markthalle Aarau auf dem Färberplatz. Katja Schlegel

«Viele Aarauer Füdlis würden sich erfreuen an neuen Bequemlichkeiten», sagte Christoph Waldmeier, EVP-Einwohnerrat und Werklehrer, der die ungeliebte Markthalle am liebsten demontieren und im Unterricht in etwas Nützliches wie Liegestühle oder Bänkli verwandeln würde. «Gut Ding will Weile haben», sagte er, aber nach 20 Jahren Markthalle sei die Chance klein, dass gut Ding noch werde. Auf dem Tisch lagen am Montagabend nicht weniger als zwei Motionen, ein Postulat und ein stadträtlicher Kreditantrag, die sich alle um die Frage drehten, was mit dem Bauwerk und dem umgebenden Färberplatz passieren soll.