Tellianer äussern sich kritisch zum neuen Oberstufenzentrum

Aarau «Wir in der Telli erhalten schon immer viel aufgehalst»: Quartierbewohner äussern sich kritisch zu geplantem Oberstufenzentrum Bis 2029 soll im Aarauer Telliquartier, wo sich heute eine Leichtathletikanlage neben dem Hallenbad befindet, ein neues Oberstufenzentrum stehen. Der Einwohnerrat hat den Wettbewerbskredit schon genehmigt. Das Quartier wurde jetzt erstmals direkt informiert.

Die Sportanlage Telli mit Hallenbad. Hier soll das Oberstufenzentrum gebaut werden. Bild: Michael Küng

«Geballte Skepsis», so fasste Michael Emmenegger die Stimmung zusammen. Er war von der Stadt Aarau als Moderator einer Quartierinfoveranstaltung engagiert worden: Erstmals erklärten der Stadtratpräsident Hanspeter Hilfiker sowie Franziska Graf (Bildung) und Hanspeter Thür (Hochbau) den Tellianerinnen und Tellianern, weshalb das neue Oberstufenzentrum für bis zu 66 Abteilungen und über 1500 Jugendliche in ihr Quartier gebaut werden soll. Moderator Emmenegger holte gleich zu Beginn die Stimmung bei den rund 60 erschienenen Anwohnern ab, und diese zeigten sich alles andere als begeistert.

Die Kritikpunkte lassen sich in zwei Kategorien einteilen. Erstens: der Verlust der Leichtathletikanlage mit ihrer Grünfläche (man wolle «eine Sportstätte zubetonieren», drückte es eine Frau aus). Zweitens: die schiere Menge an Jugendlichen, die jeden Tag in die Telli reisen werden, und die damit verbundenen Probleme – Verkehr, Sicherheit, Lärm. Letzterer höre nicht auf, wenn die Schulglocke läute, sagte eine Anwohnerin: «Im Gegenteil, dann geht es erst richtig los.» Er finde die ganze Angelegenheit «überrissen», sagte ein «alter Tellianer»:

«Wir haben schon die Gewerbeschule und das Hallenbad. Zu jeder Tageszeit hat man im Bus einen Rucksack im Grind.»

Eine Frau fürchtete Probleme bei der Zusammenführung von Bez, Sek und Real unter einem Dach:

«Wenn die zusammenkommen, dann gibt's Probleme.»

Und ein weiterer Mann fand, man sei unter anderem mit dem Kiff «schon ausreichend belastet, und das wird sicher nicht weniger, wenn hier täglich 1500 Kinder kommen».

Die Wogen sollten sich bis zum Ende des Abends noch glätten. Die Stadtratsmitglieder und Stadtbaumeister Jan Hlavica erläuterten, weshalb es überhaupt neuen Schulraum braucht (steigende Schülerzahlen, Wegfall anderer Schulhäuser aufgrund von Alter oder Primarschulnutzung), weshalb alle drei Stufen unter einem Dach errichtet werden sollen (die Kreisschule wünscht es so, und das Schulgesetz verlangt Zusammenarbeit) und weshalb das Areal in der Telli als bevölkerungsreichstes Quartier die beste Lösung darstelle: Zwar hätte es in den Gönhardgütern und im Rohrer Hinterfeld auch Platz für eine derart grosse Schulanlage, aber die Areale sind weniger zentral und im Fall Hinterfeld kaum erschlossen. Hlavica erklärte, es gebe eine Campuslösung mit vier- bis sechsgeschossigen Bauten, kein Hochhaus wie in einer früheren Studie angedacht. Das Ganze kostet zwischen 100 und 190 Mio. Franken. «Die Stadt hat ein Nettovermögen von 150 Millionen Franken, es ist eigentlich schon fast finanziert», sagte Stadtpräsident Hilfiker.

Der Sportplatz neben dem Hallenbad in der Telli Aarau. Hier soll das neue Oberstufenzentrum gebaut werden. Bild: Katja Schlegel

Punkto Verkehr sagte Stadtbaumeister Hlavica: «Wir haben ein gutes Velo- und Fusswegnetz, aber es ist unsere Aufgabe, es noch besser zu machen.» Geplant sind beim neuen Schulzentrum 1000 Velo- und 60 bis 90 Parkplätze, unterirdisch. Der Autoverkehr würde direkt östlich des Hallenbades zum Gelände geführt, es entstünde kein Mehrverkehr im Quartier. Und punkto ÖV sei es «unsere Verantwortung, dass genügend Kapazität da ist», so Hlavica. Hanspeter Thür sagte zum Thema Sicherheit und Lärm, in öffentlichen Räumen gebe es nicht während des Schulbetriebs Probleme, sondern am Abend:

«Da muss man dann halt Einschränkungen machen.»

Und Hanspeter Hilfiker betonte, es werde auch in Zukunft auf dem Areal Sportnutzung geben.

Da und dort drückte Klassenkampf durch – der alte Graben zwischen «denen da oben» (Gönhard, Zelgli) und «wir hier unten» (Tellianer). Deutlich gemacht durch die Separierung der Schulstufen, die Franziska Graf so umschrieb:

«Die da oben auf dem Berg im Bez-Schulhaus Zelgli, die da unten in Sek und Real im OSA.»

Es bestehe noch immer eine gewisse Stigmatisierung, man habe es nicht geschafft, wenn man «unten» sei. «Es gibt Kinder, die dies sehr stark so erleben.» Auch deshalb sei die Durchmischung der Schulstufen gut – und punkto Prügeleien sagte sie:

«Je mehr man sie separiert, desto mehr geben sie sich auf den Deckel. Wenn sie an einem Ort sind, gibt es weniger klare Fronten.»

Überhaupt gelang es Graf, vielleicht auch dank ihres Rohrer Hintergrunds, am besten, die Tellianer abzuholen. Etwa, weil sie unerschrocken die Bemerkung machte, sie würde ihre Kinder lieber in der Telli in die Primarschule schicken als im Gönhard. Und weil sie ein flammendes Plädoyer für die heutige Jugend hielt.

Gegen Ende der Veranstaltung war die Stimmung etwas positiver, es scheint, als könnten sich die Tellianer unter gewissen Voraussetzungen mit dem Projekt abfinden oder sogar anfreunden. EVP-Einwohnerrat Christoph Waldmeier konstatierte, «wir in der Telli erhalten schon immer viel aufgehalst», und die Anwohner sollen sich nicht scheuen, im Gegenzug Forderungen zu stellen. Geäussert wurde der Wunsch nach besseren Busverbindungen, öffentlich nutzbare Infrastruktur wie eine Aula oder zusätzliche Hallenkapazität, allenfalls auch mehr Jugendarbeit vor Ort. Nur von Einzelnen war am Ende des Abends noch Totalopposition zu vernehmen – darunter direkte Anwohner.

«Es ist der erste Anlass, aber nicht der letzte», versprach Moderator Emmenegger. Die Stadträte hätten nun die Bedenken gehört und wollen mit dem Quartier im Dialog bleiben.

