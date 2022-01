Was die neuen Betreiber mit der Aeschbachhalle Aarau vorhaben

Aarau Wiedereröffnung im Mai – Was die neuen Betreiber in der Aeschbachhalle vorhaben Am ersten Mai-Wochenende soll die Aeschbachhalle wiedereröffnet werden. Die neuen Betreiber setzen dabei auf drei Pfeiler: Events, Begegnungsmarkt und Gastronomie. Dario Hauri, Präsident der Betreibergesellschaft, erzählt, was es damit auf sich hat. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 14.01.2022, 05.00 Uhr

Anfang Mai wird in der Aeschbachhalle Wiedereröffnung gefeiert. Nadja Rohner

Die Aeschbachhalle im Aarauer Torfeld Süd erlebt ihren zweiten Frühling: Nach dem fulminanten Start im April 2019 und einer heftigen Bruchlandung der ersten Betreiberschaft im Herbst 2020, hat die Liegenschaftseigentümerin Mobimo kurz vor Weihnachten mitgeteilt, dass die Halle im Mai 2022 unter neuer Hand wiedereröffnet wird.

Bei den neuen Betreibern handelt es sich um ein Trio: Veranstaltungsplaner Dario Hauri (Zeitpol AG Aarau, mitunter seit neun Jahren für die Umsetzung der Lenzburgiade zuständig), die Aarauer Veranstaltungstechniker Smartec und der Basler Gastronomiespezialist «Parterre Basel» (u. a. Basler Musikclub Atlantis). Gemeinsam gründen sie die AHAarau AG, als die sie die Aeschbachhalle mieten und betreiben. Präsident der AHA wird Dario Hauri.

«Die Aeschbachhalle ist ein extrem cooler Ort»

«Wir freuen uns enorm auf die Wiedereröffnung der Aeschbachhalle», sagt Hauri. Die Umsetzung eines Konzepts, wie ihm das für die Aeschbachhalle vorschwebe, sei ein langgehegter Traum. «Ich habe schon vor mehr als zehn Jahren ein solches Konzept entworfen», sagt er.

Und dass er nun die Möglichkeit habe, diesen Traum in Aarau umzusetzen, sei umso schöner. «Die Aeschbachhalle ist ein extrem cooler Ort; eine Symbiose der Gegensätze, nicht nur in der Bausubstanz mit dem Alten und Neuen, sondern auch mit ihrer Lage und Funktion mitten im Wohnquartier.»

Die neuen Betreiber wollen die Aeschbachhalle auf drei Pfeiler stellen: Events, Begegnungsmarkt und Gastronomie. Dazu wird die Halle teilweise umgebaut, wie aus einem seit heute öffentlich aufliegenden Umnutzungsgesuch hervorgeht. Die Haupthalle, bis anhin durch einen Raumteiler in Foyer und Veranstaltungsraum geteilt, wird neu zum offenen Herzstück mit Platz für rund 700 Personen. Der Raumteiler verschwindet und macht einer «Aussenterrasse» mit rund 150 Sitzplätzen für das Restaurant Platz (für rund 100 Personen, öffentlicher Restaurantbetrieb).

Die «Markthalle», wie sie nun genannt wird, macht ihrem Namen alle Ehre: Laut Hauri ist ein kleiner, permanenter Selbstbedienungsmarkt angedacht, «ein Hofladen mitten in der Stadt», wie er sagt. Ihnen schwebe ein unbedienter Markt mit einem breiten Angebot von lokalen und regionalen Produzenten vor, so Hauri. Neben dem Selbstbedienungsmarkt werden wöchentliche Pop-up-Märkte unterschiedlichster Art stattfinden.

Die letzten beiden Jahre fand unter anderem die Designmesse "in&out" in der Aeschbachhalle statt. Zvg

Ein Club, aber keine Disco

Statt über das Restaurant gelangen die Gäste neu über eine Treppe in der Markthalle in die über dem Gastraum gelegenen Räume. Hier sind eine Event-Lounge (für rund 75 Personen) und der Club Lauschmahl (für 100 Personen) geplant. Wobei Club nicht für Disco stehe, sondern für einen Club für Livemusik oder Lesungen, Tapas und Wein, so Hauri. «Wir sind uns sehr bewusst, dass die Halle mitten in einem Wohnquartier liegt und entsprechend werden wir auch das Bühnenprogramm gestalten.»

Neu als Haupt-Eventräume genutzt werden die ehemalige Ofenhalle (für 800 Personen stehend) und die einstige Schmiede (für 200 Personen stehend). Das aktuell in der Ofenhalle beheimatete und durch die Mobimo betriebene Co-Working wird innerhalb des Gebäudes umziehen. Die Eventbar, die sich aktuell noch in der Markthalle direkt neben der Küche befindet, wird in die Ofenhalle verschoben; anstelle der Bar werden zusätzliche Gästetoiletten eingebaut.

Unverändert bleibt die Bar mit 100 Innensitzplätzen und 150 Plätzen im Aussenbereich. Zu den Betriebszeiten schreiben die Betreiber im Gesuch von einem Siebentagebetrieb von 7 bis 0.15 Uhr, freitags und samstags bis 2 Uhr. Jedoch blieben Fenster und Türen ab 22 Uhr geschlossen, ebenso gäbe es ab 22 Uhr keine Musik im Aussenbereich.

«Wir möchten die Aeschbachhalle unter dem Thema ‹Entdecken und Begegnen› neu beleben», sagt Hauri. Das gelte für alle Bereiche: für die Events, die Auswahl der Künstlerinnen und Künstler und natürlich für die Kulinarik. Deshalb übrigens auch der Name AHA. Nicht nur eine Abkürzung für Aeschbachhalle Aarau, sondern vor allem das, was die Besucher der Aeschbachhalle künftig und immer wieder aufs Neue erleben sollen: den Aha-Effekt.

