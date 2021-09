Aarau: Lärm und Littering – Stadträtin Susanne Marclay wehrt sich

Aarau Wie schlimm ist es mit dem Lärm und Littering? Stadträtin Marclay wehrt sich «Die Stadt geht seit Jahren aktiv und entschlossen dagegen vor», sagt die für die öffentliche Sicherheit zuständige FDP-Stadträtin. Gleichzeitig dürfe und solle Aarau auch den notwendigen Freiraum und die Entfaltungsmöglichkeit für die Jugend bieten. 17.09.2021, 17.42 Uhr

Susanne Marclay im Aarauer Kasinopark vor dem aktuellen Plakat gegen Lärm und Littering.

Valentin Hehli

FDP-Stadträtin Susanne Marclay nimmt zur Littering- und Lärmproblematik Stellung. Ihr Text im Wortlaut:

«Die Stadt Aarau zeichnet sich durch ihre hohe Lebensqualität aus. Als urbane lebendige Stadt bieten wir viele attraktive Begegnungsorte. Darauf sind wir stolz. Die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass viele Treffen und Feiern in den öffentlichen Raum verlagert wurden.

Es ist aufgrund dieser Entwicklungen nachvollziehbar, dass die Diskussionen rund um Littering und Lärm in der Bevölkerung zunehmen und in den Fokus der Medien gelangen. Dieser Dialog ist meines Erachtens wichtig, denn dadurch wird das Bewusstsein gestärkt, dass unser Zusammenleben gegenseitigen Respekt und Eigenverantwortung von uns allen fordert.

Prävention, Reaktion und Repression als Handlungsfelder

Die Stadt geht seit Jahren aktiv und entschlossen gegen Littering und Lärm vor. Das diesbezügliche Engagement der Stadt kann in drei Handlungsfelder eingeteilt werden: Die Prävention, die Reaktion und die Repression.

In den Bereich der Prävention gehören beispielsweise die Sensibilisierungs-Touren, welche Vertreter von Werkhof und Polizei regelmässig gemeinsam durchführen. Dabei werden feiernde Personen im öffentlichen Raum angesprochen und darauf hingewiesen, dass der Festplatz im Anschluss sauber zu hinterlassen ist. Durch das Erfassen der Personalien der Angesprochenen wird die Verbindlichkeit erhöht.

Aktuell rufen wir die Bevölkerung mit Littering Plakaten von Werkhof und Polizei dazu auf, einen Beitrag für eine saubere Stadt zu leisten und Rücksicht zu nehmen. Am diesjährigen Clean-up day werden wir an einigen neuralgischen Orten den liegengebliebenen Abfall unter dem Motto «Tatort Littering» zeigen und damit gemeinsam mit der Güselwehr an Ort und Stelle auf die Thematik hinweisen.

Ernüchternde Bilanz in Sachen Mülltonnen

Auch die Zusammenarbeit des Werkhofs mit Schulklassen ist ein wertvoller Pfeiler im Bereich der Prävention. Als Eltern sind wir hier alle ganz persönlich bei der Erziehung gefordert: Wir sollten uns nicht nur fragen, welche Erde wir unseren Kindern hinterlassen, sondern auch darum kümmern, welche Kinder wir der Erde überlassen. Die Beseitigung von Abfall und die Reinigung der Stadt gehört als Kernaufgabe des Werkhofs in den Bereich der Reaktion.

Die Einsatz- und Reinigungstouren des Werkhofs werden dabei dynamisch den sich ändernden Littering-Hotspots und Anlässen angepasst. In der Stadt wurden während den letzten Monaten über 60 neue Entsorgungsmöglichkeiten (grüne Tonnen, Sammelbehälter, «Dräksak» etc.) aufgestellt. Ernüchternd ist, dass der Abfall häufig daneben liegenbleibt und die Tonnen nicht gefüllt werden.

Die Patrouillen der Stadtpolizei werden gezielt und nach Bedarf an den jeweiligen Brennpunkten eingesetzt. Besonders in der Altstadt haben sich die Nutzerkonflikte zwischen Anwohnerinnen und Anwohnern und den Treffen im öffentlichen Raum in den letzten Monaten zunehmend akzentuiert.

Neben erhöhten Polizei- und Securitas-Patrouillen sowie intensivierten Reinigungstouren sind an besonders neuralgischen Stellen, wie dem Kirchplatz, Videokameras geplant. Der Kinderspielplatz Spittelgarten wird – auf ausdrücklichen Wunsch der Anwohnenden – für eine Testphase bis Ende 2022 während der Nacht geschlossen. Derart einschneidende Massnahmen sollen meines Erachtens aber die Ausnahme bleiben. Bei der Prüfung und Beurteilung der jeweiligen Massnahmen stehen wir in ständigem Dialog mit der Bevölkerung und den verschiedenen Anspruchsgruppen.

Verhältnismässige aber wirkungsvolle Massnahmen

Im Bereich der Repression geht die Stadtpolizei seit Jahren mit zivilen Patrouillen Littering-Sündern konsequent auf die Spur. Vielen Leuten ist nicht bewusst, wie aufwendig solche Littering-Kontrollen sind. Pro erteilte Litteringbusse braucht es eine Observationszeit von 60 bis 90 Minuten, denn die Abfallsünderin oder der Abfallsünder muss «in flagranti» erwischt und gestellt werden. Mit dieser Repression wird zugleich wichtige Präventionsarbeit geleistet. Wer eine Busse von 300 Franken für einen weggeworfenen Zigarettenstummel riskiert, wird den nächsten Abfalleimer eher nutzen.

Wir sind bestrebt, durch den optimalen Einsatz unserer Ressourcen und im Rahmen der Verhältnismässigkeit wirkungsvolle Massnahmen zu treffen, um die hohe Lebensqualität und Attraktivität unserer lebendigen Stadt auch in Zukunft sicherzustellen. Dabei gilt es über einen Interessensausgleich und im ständigen Dialog den verschiedenen Anspruchsgruppen gerecht zu werden.

Unsere Stadt darf und soll auch den notwendigen Freiraum und die Entfaltungsmöglichkeit für unsere Jugend bieten. Ich danke an dieser Stelle allen, die durch verantwortungsvolles Handeln, Rücksichtnahme und Toleranz einen Beitrag für ein erfolgreiches Zusammenleben in unserer wunderbaren Stadt leisten.»