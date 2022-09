Digital Days in Aarau: Wie kann man sich vor Hackern schützen?

Digital Days Wie kann man sich vor Hackerangriffen schützen? Nicht nur die «Fuck-up Night» lieferte in Aarau Erkenntnisse Mehr Veranstaltungen und deutlich mehr Teilnehmende: Dass die Sicherheit im Netz viele beschäftigt, zeigten die Digital Days in Aarau. Auch für die Jüngsten gab es eine Menge zu entdecken. 19.09.2022, 12.11 Uhr

Was, wenn man digital «fucked-up» ist? Unternehmer und Gemeindevertreter berichteten in Aarau über ihre Erfahrungen. digitaldaysaarau.ch

«Wir konnten uns im Vergleich zum letzten Jahr nochmals deutlich steigern, sowohl was die Anzahl der Veranstaltungen als auch die Breite der Themen angeht», erklärt Lea Fischbacher, Projektleiterin der Digital Days beim Kanton, nach der digitalen Woche in Aarau. Waren 2021 noch 630 Personen an etwas über 20 Veranstaltungen, nahmen in diesem Jahr 1500 Personen an gegen 40 Veranstaltungen teil.