Gibt es am Maienzug genug Granatapfelblüten für alle?

Aarau Wie es um die Granaten für den Maienzug steht: Unwetter sind die grösste Gefahr für die Blüten Am Maienzug sind sie an die Hemden geheftet: Granatapfelblüten. Aarauer Floristen geben Auskunft, ob sie die die Blüten für den Maienzug anbieten können oder nicht. Einige setzen auf Alternativen. Anja Suter Jetzt kommentieren 23.06.2022, 20.27 Uhr

Granatapfelblüten sind immer schwieriger zu bekommen. Nadja Rohner

Was für eine Blume wird die Hemden des Maienzugs schmücken? Diese Frage ist seit einigen Jahren klimabedingt nicht mehr so einfach zu beantworten. Die AZ hat bei Floristen in Aarau nachgefragt, ob sie pünktlich zum Fest Granaten an Lager haben werden. Es zeigt sich: Klarheit herrscht nur da, wo bereits bekannt ist, dass die Besucher auf Alternativen umsteigen müssen.