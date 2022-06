Wie der Maienzug-Vorabend mit Depot und Jetons funktioniert

Aarau Wie der Maienzug-Vorabend mit Depot und Jeton funktioniert Viel wurde in den letzten Tagen über Zweifränkler und Jetons diskutiert. Jetzt ist das Gesuch bewilligt, jede Besucherin und jeder Besucher wird am Maienzug-Vorabend mit der Depotpflicht in Berührung kommen. «Es ist einfach», verspricht Alessandro Crivaro, Präsident des Vereins Gastro Altstadt. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 14.06.2022, 18.07 Uhr

Am Maienzug-Vorabend gibt es beim ersten Gebinde einen Jeton dazu. Wer das Fest verlässt, löst ihn wieder ein. Symbolbild/AZ-Archiv/Urs Bucher

Der Maienzug-Vorabend findet statt. Das Gesuch des Vereins Gastro Altstadt wurde am Montagabend bewilligt. Ein Gesuch mit Mehrwegbechern, Depot und Jetons, wie es die Stadt gefordert hatte. Ein Gesuch, erarbeitet vom Verein Gastro Altstadt, basierend auf der Arbeit des Vereins Maienzug-Vorabend. Letzterem hatte die Stadt das ursprüngliche Gesuch aufgrund fehlender Depotpflicht nicht bewilligt. Das neue Konzept wird mit dem bisherigen Becherlieferanten umgesetzt. So weit, so klar. Jetzt drängt sich aber die Frage auf: Wie wird der Vorabend mit Depot und Jetons funktionieren?

Alessandro Crivaro, Präsident des Vereins Gastro Altstadt Aarau. Ksc

Alessandro Crivaro, Präsident des Vereins Gastro Altstadt, und Vereinskollegin Xenia Kurth haben das bestehende Konzept in den letzten Tagen überarbeitet und um die Depotpflicht ergänzt. «Für die Konsumentinnen und Konsumenten ist es einfach, das ist das Allerwichtigste», schickt Crivaro voraus. Das heisst: Wer seinen ersten Drink kauft, bekommt diesen im 4-dl-Mehrwegbecher. Zum Kaufpreis dazu werden 2 Franken Depot fällig, im Gegenzug gibt es einen Jeton. «Dieser verschwindet dann für den ganzen Abend im Hosensack oder in der Handtasche», so Crivaro. Wer einen zweiten Drink bestellt, bekommt einen neuen Becher (oder lässt auffüllen), ein Depot wird nicht mehr fällig. Den Zweifränkler kann man nach dem letzten Schluck zurückverlangen, bei Abgabe von Mehrwegbecher samt Jeton (zwingend beides gemeinsam). Das alles gilt für sämtliche Gebinde, also auch für Bierdosen und PET-Flaschen.

Mit drei zusätzlichen Rückgabestellen an den Ausfallachsen

Um die Rückgabe möglichst einfach und speditiv zu gestalten, wird an den drei Haupt-Ausfallachsen – Kettenbrücke, Laurenzentorgasse, Vordere Vorstadt – je ein zusätzlicher Rückgabestand eingerichtet. Dafür stellt der Becherverleiher 30 zusätzliche Mitarbeiter. «Selbstverständlich kann man Becher und Jeton auch an jeder beliebigen Bar abgeben», so Crivaro.

Für die Gastronomen ist das Ganze etwas ausführlicher: Sie bestellen im Voraus eine Anzahl Becher, dafür wird eine Vorauszahlung von 50 Rappen pro Becher fällig. «In diesen 50 Rappen ist sowohl die Bechermiete samt Reinigung als auch ein Beitrag an die Ausgabestellen, die Personalkosten und das Handling des Becherlieferanten sowie ein Risikobeitrag für weggeschmissene, mitgenommene oder kaputte Becher inbegriffen», so Crivaro. Sowohl für den Bezug der georderten Becher sowie einer ihm zugeteilten Anzahl Jetons (je nach Grösse und Standort der Bar) wie auch für deren Rückgabe bekommt jeder der über 60 Gastronomen Zeitfenster und Ort zugewiesen. Ausgabe und Rücknahme erfolgen über die drei Stände an den Ausfallachsen.

«Wir gehen davon aus, dass das zügig vorwärtsgeht»

Das Zeitfenster für die Abrechnung und Rückgabe ungebrauchter Becher ist mit zwei Stunden zwischen 2 und 4 Uhr sehr knapp bemessen. «Wir haben deshalb den einfachsten Weg gewählt», so Crivaro. Das heisst: Der Gastronom bringt nur plombierte Kisten mit unbenutzten Bechern (à 270 Stück) zurück. «Für die bekommt er den Mietpreis direkt zurückerstattet», so Crivaro. Weiter bringt er sämtliche Jetons mit, nicht ausgegebene wie erhaltene. Diese werden nicht ausgezählt, sondern auf Präzisionswaagen gewogen. Ein Rechenbeispiel: Bezieht eine Bar 500 Jetons und bringt am Ende des Abends 250 Jetons zurück, bezahlt der Wirt 500 Franken in die gemeinsame Kasse, also 250 mal 2 Franken Depot. Wer hingegen mehr Jetons hat, als ursprünglich bekommen, und so mehr Depot zurückbezahlt als erhalten hat (das betrifft insbesondere die Bars, die an den Ausfallachsen liegen), bekommt im Gegenzug diese Mehrausgaben ausgeglichen. Die Kosten für weggeworfene und kaputte Becher werden hauptsächlich über die vorgängige Abgabe von 50 Rappen pro Becher gedeckt.

Drei Rückgabestationen für 60 Gastrobetriebe, dafür sollten die zwei Stunden reichen, sagt Crivaro. «Wir gehen davon aus, dass das zügig vorwärtsgeht, wenn sich alle an ihre Slots halten.» Crivaro deklariert diese Vorabend-Ausgabe aber klar als Versuchsjahr.

Mit Geld hat sich die Knacknuss lösen lassen

30 zusätzliche Mitarbeiter seitens Becherverleiher, drei zusätzliche Stände, eine eigens eingerichtete «Jeton-Bank», alles samt zusätzlichen Sicherheitspersonal – das kostet. Und es deutet darauf hin, warum man nun die Knacknuss Depotpflicht so einfach hat lösen können. «Geld löst alle Probleme», hatte Crivaro bereits an der Wirte-Krisensitzung letzte Woche gesagt, und er bestätigt es auch jetzt. «Diese Lösung kostet uns alle etwas mehr, natürlich. Aber diese Mehrkosten werden uns Gastronomen nicht so schmerzen, wie es ein Totalausfall oder ein Vorabend mit 60 individueller Mehrwegbecher-Konzepten getan hätten.»

Es ist kein Geheimnis, dass die Umsätze eines Maienzug-Vorabends für viele Gastronomen einen wichtigen Teil der Jahreseinnahmen darstellen. Entsprechend gut seien die ersten Reaktionen seitens Gastronomen ausgefallen. Weiter windet Crivaro der Stadt ein Kränzchen: «Ich bin positiv überrascht, wie konstruktiv und interessiert in den letzten Tagen mit uns zusammengearbeitet wurde. Insbesondere seitens Gewerbepolizei.»

