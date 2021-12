Michael Ganz feiert mit seinem Club Boiler 20 Jahre Jubiläum

Nachtleben «Wer einen Club führt, kann selbst nicht Party machen»: Aarauer Szene-Club feiert grosses Jubiläum Als Michael und Martina Ganz im Dezember 2001 im Kellergewölbe an der Rathausgasse den Club Boiler eröffneten, hatten sie keine langfristigen Pläne. Jetzt feiert der Club 20 Jahre. Michael Ganz, der den Club heute alleine führt, über Veränderungen der Ausgehszene, über das fragile Gefüge zwischen Partyvolk und Altstadtbewohnern – und Corona. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 13.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vor 20 Jahren hat Michael Ganz den Club Boiler in der Rathausgasse in Aarau eröffnet. Zeitgleich hat er das Amt als Stadtrat angetreten. Sandra Ardizzone / AAR

Als es im «Boiler» an der Rathausgasse das erste Mal kochte, da war in der Aarauer Altstadt vor allem verkehrstechnisch viel los, 15'000 Autos schoben sich täglich durch die Gassen, die Fussgänger zirkelten auf den schmalen Trottoirs aneinander vorbei. Partys wurden nur am Stadtrand gefeiert; im «KIFF» in der Telli, im «Flössi» neben der Aare oder im «Utopia» hinter dem Bahnhof. Seit Ende 1998 der Szene-Treffpunkt schlechthin war die Bar Gossip drei Häuser weiter.

2001 also war's, als sich die Aarauer Clubszene regte, gleich zwei auf einmal gab es: im Frühling das «KBA» im ehemaligen Hotel Kettenbrücke, kurz vor Jahresende den «Boiler», den kleinen Club im Gewölbekeller des ehemaligen Theaters «Innerstadtbühne». «Als wir eröffneten, hatten wir bestimmt keinen 20-Jahres-Plan», sagt Michael Ganz und lacht. Aber jetzt ist es so: Der «Boiler» feiert 20 Jahre.

Clubbetreiber und Stadtrat in einem

Dass die Aarauer Partyszene um den Jahrtausendwechsel neuen Schub erfuhr, war kein Zufall. Eine Änderung im Gastgewerbegesetz erlaubte nun Öffnungszeiten bis 2 Uhr (statt Mitternacht), über ein Baubewilligungsverfahren sogar bis 4 Uhr. Als hätte die Stadt nur auf einen Kellerclub gewartet, rannte das Publikum den Geschwistern Michael und Martina Ganz die Bude ein (Martina stieg 2009 wieder aus), ganz ohne Werbung. Und die beiden merkten blitzartig, dass sich ein Club nicht als Hobby betreiben lässt. Ein Club ist Arbeit. «Wer einen Club führt, muss konsequent sein. Da liegt es nicht drin, selbst Party zu machen», sagt Ganz.

Nur zwei Wochen nach dem Debut als Clubbetreiber trat Michael Ganz ein zweites Amt an: als Aarauer Stadtrat für Pro Aarau. Zwölf Jahre lang hatte er dieses inne; ein Nebeneinander, von dem beides profitiert hat. «Mein Amt als Stadtrat hat der Stimme des Aarauer Nachtlebens sicher ein Stück Glaubwürdigkeit verliehen.»

Diese Stimme war nötig, insbesondere vor rund zehn Jahren, als die Aarauer Partyszene wegen Jugendgewalt landesweit in die Schlagzeilen geriet und sich Veranstalter und (ruhebedürftige) Altstadtbewohner in die Quere kamen. Es wurden «runde Tische gegen Gewalt» ins Leben gerufen, Safer Clubbing war ein grosses Thema. 2017 wurde es noch einmal laut, als diskutiert wurde, die Altstadt in eine «ruhige» und eine «belebte Zone» zu unterteilen.

Michael Ganz ist noch immer regelmässig im Club anzutreffen (hier eine Aufnahme aus dem Jahr 2019). Chris Iseli / AAR

Nervenaufreibende Zeiten, doch die Wogen sind heute deutlich glatter. «Wir nehmen Rücksicht und reden miteinander», sagt Ganz. So dürfen die Gäste beispielsweise keine Getränke mit nach draussen nehmen, damit sich die Party nicht nach draussen verlagert.

Auf viel mehr kann Ganz keinen Einfluss nehmen; was die Ausgänger gassauf, gassab tun, dafür kann er keine Verantwortung tragen. Und nein, Diskussionen über den Standort seines Clubs will er keine mehr führen: «Niemand will für einen Clubbesuch ins Industriegebiet gehen. Wir wollen mitten im Geschehen sein, so wie unsere Besucher auch.»

«Zum Glück ist das Publikum nicht mit mir gealtert»

Heute ist Michael Ganz 50 Jahre alt. Und noch immer ist er regelmässig im «Boiler» anzutreffen, an manchen Abenden als DJ Mig an den Plattentellern, meistens aber im Hintergrund. «Ich zählte schon bei der Eröffnung mit 30 zu den Älteren», sagt er und lacht. «Zum Glück ist das Publikum nicht mit mir gealtert.»

Seit eh und je sind die Besucher zwischen 18 und 30 Jahren alt und das ist gut so. «Wir wollten zu Beginn ein etwas älteres Publikum ansprechen, aber das hat nicht geklappt», sagt Ganz. Jetzt ist er Gastgeber für Besucher, die nur knapp älter sind als seine beiden Töchter. Und noch immer ist es ihm nicht verleidet. Auch bei der aktuell gefragten Musik bleibt er am Ball, «da bin ich offen und neugierig».

Vieles hat sich verändert in den 20 Jahren, einschneidend waren vor allem die Jahre ab 2015, als die Bars boomten und die Leute bis 2 Uhr da sassen. Auch die Sozialen Medien haben das Ausgehverhalten verändert. «Früher ist man mitunter in den Ausgang, um zu sehen und um gesehen zu werden, um mitreden zu können. Heute spült es das jedem daheim aufs Handy.»

Nur ein Gefühl kann einem das Handy nicht vermitteln: die Atmosphäre, den Bass im Bauch, das Erleben. Zum Glück. Deshalb kommen die Besucher noch immer, sogar wieder mehr als auch schon. Auch wenn die vielen Home-Partys wegen Corona so einen starken Aufwind hatten.

Ganz spielt nicht mit der Gesundheit anderer

Ja, Corona. Es diktiert alles. Im Sommer 2020 machte Ganz den Boiler für Monate zu; nicht nur der Massnahmen wegen, sondern um sich aus der Schusslinie zu nehmen. Davor war er in anonymen Briefen als «verantwortungslos» beschimpft worden. Ein happiger Vorwurf, zumal er sich immer an die Regeln gehalten hatte. Ganz ist auch Präsident des Spitex Verbands Aargau; er spielt nicht mit der Gesundheit anderer.

Eine vorsorgliche Schliessung kommt aktuell nicht mehr in Frage, selbst wenn er das wollen würde. «Es liegt finanziell nicht mehr drin. Und mit dem Zertifikat haben wir ein gutes Instrument, dank dem wir auch in diesen Zeiten offen haben können. Es hat uns deutlich mehr Gäste gebracht, als wir vorher hatten.» Neu gilt im Aargau für Clubs 2G, «aber auch das wird bei uns gut funktionieren», ist Ganz überzeugt. «Und es ist sicher der richtige Weg in diesen Zeiten.»

Hinweis 20 Jahre Boiler Club werden am Freitag, 17., und Samstag, 18. Dezember, gefeiert. https://www.boilerclub.ch/programm/

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen